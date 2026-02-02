Pagājušajā gadā visai plaši vietējās būvniecības industrijas aprindās izskanēja pašapzinīgā ziņa, ka no AS "Latvenergo" piederošā vēja parka "Laflora Energy" celtniecības investīcijām gandrīz puse paliks Latvijas tautsaimniecībā. Ziņa bija saistīta ar to, ka vietējais dzelzsbetona konstrukciju ražošanas uzņēmums "Consolis Latvija" ir iesaistījies vēja turbīnu hibrīda torņu ražošanā. Pasūtītājs – viens no pasaulē lielākajiem vēja turbīnu ražotājiem "Nordex", kas kotēts Frankfurtes fondu biržā, un tā galvenā mītne atrodas Hamburgā.
Valdījumā – piecas rūpnīcas Baltijā
Mūsdienu biznesā īpašnieku un pārvaldes struktūra uzņēmumiem parasti ir sarežģīta, un arī SIA "Consolis Latvija", protams, nav izņēmums. Pirms 23 gadiem tas dibināts ar pasaules vadošās rūpniecības grupas "Consolis" kapitālu.
SIA "Consolis Latvija" valdes loceklis un operacionālās darbības direktors Dmitrijs Mežinskis uzņēmuma komandai pievienojies 2015. gadā. Šobrīd viņš ir operacionālās darbības direktors ne tikai divām "Consolis" rūpnīcām Latvijā, bet arī vēl divām Igaunijā un vienai Lietuvā. Līdz ar to Dmitrijs lieliski pārzina nozares "drēbi" ne tikai Latvijas un Baltijas mērogā, bet arī plašāk. Saprotams, ka "Latvijas Biznesa" pirmā interese bija par jau minēto hibrīda torņu projektu un līdz ar to droši vien arī lepnumu, ka to izdevies īstenot. Tomēr atbilde bija negaidīta un pārsteidzoša: "Teikšu tā – lielākais Latvijas uzņēmuma lepnums ir mūsu cilvēki, kuri ir attiecīgi apmācīti un ilgus gadus pie mums nostrādājuši. Jo tieši mūsu speciālistu komanda nodrošina, ka daudzos projektos esam ārpus konkurences," uzsver Dmitrijs Mežinskis.