Gan 1991. gads, gan mūsdienas ir radikālu pārmaiņu un neziņas laiks. Kad 2023. gadā prestižajā izdevniecībā "Oxford University Press" iznāca Somijā strādājošās latviešu vēsturnieces Unas Bergmanes grāmata "Politics of Uncertainty: The United States, the Baltic Question, and the Collapse of the Soviet Union" ("Nenoteiktības politika: ASV, Baltijas jautājums un Padomju Savienības sabrukums"), darba tulkošana un izdošana latviešu valodā nemaz nešķita drīza un droša. Tomēr tas ir noticis.  

Tulkotās grāmatas atvēršanas svētki Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) aizvadītās nedēļas nogalē kļuva par vienu no 1991. gada barikāžu laika 35. gadskārtas piemiņas pasākumiem.

Grāmatas ceļš līdz tulkojumam

Una Bergmane ir Somijas Zinātņu akadēmijas Helsinku Universitātes vadošā Krievijas, Austrumeiropas un Eirāzijas studiju centra – Aleksanteri institūta – pētniece. Viņas grāmata ir viens no pirmajiem gadījumiem, kad Baltijas valstu neatkarības atgūšanas diplomātiskais process 1990.–1991. gadā PSRS un rietumvalstu attiecību kontekstā aplūkots no Baltijas valstu skatpunkta. Turklāt latviešu vēsturnieka Baltijas tematikai veltīta darba izdošana respektablā akadēmiskā apgādā Rietumos jau pats par sevi bija ārkārtīgs retums. Par to Bergmane savulaik izpelnījās kolēģu piešķirto titulu "Gada vēsturnieks Latvijā 2023". 2024. gada sākumā, tiekoties intervijā ("Baltijas neatkarība ielās un kabinetos", "Latvijas Avīze" 2024. gada 12. janvārī) vēsturniece sprieda, ka, protams, vēlētos, lai viņas daudzos arhīvos un sarunās ar notikumu dalībniekiem sastrādātais pētījums kādreiz tiktu tulkots un nodrukāts latviski, taču plāna, kā to organizēt, nebija, līdz palīdzību sniedza Rīgā pārstāvētais Vācijas Frīdriha Ēberta fonds. Teksta tulkojumu no angļu valodas paveica Ieva Lešinska.

Pieredze, kas neder

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē