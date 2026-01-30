Gan 1991. gads, gan mūsdienas ir radikālu pārmaiņu un neziņas laiks. Kad 2023. gadā prestižajā izdevniecībā "Oxford University Press" iznāca Somijā strādājošās latviešu vēsturnieces Unas Bergmanes grāmata "Politics of Uncertainty: The United States, the Baltic Question, and the Collapse of the Soviet Union" ("Nenoteiktības politika: ASV, Baltijas jautājums un Padomju Savienības sabrukums"), darba tulkošana un izdošana latviešu valodā nemaz nešķita drīza un droša. Tomēr tas ir noticis.
Tulkotās grāmatas atvēršanas svētki Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) aizvadītās nedēļas nogalē kļuva par vienu no 1991. gada barikāžu laika 35. gadskārtas piemiņas pasākumiem.
Grāmatas ceļš līdz tulkojumam
Una Bergmane ir Somijas Zinātņu akadēmijas Helsinku Universitātes vadošā Krievijas, Austrumeiropas un Eirāzijas studiju centra – Aleksanteri institūta – pētniece. Viņas grāmata ir viens no pirmajiem gadījumiem, kad Baltijas valstu neatkarības atgūšanas diplomātiskais process 1990.–1991. gadā PSRS un rietumvalstu attiecību kontekstā aplūkots no Baltijas valstu skatpunkta. Turklāt latviešu vēsturnieka Baltijas tematikai veltīta darba izdošana respektablā akadēmiskā apgādā Rietumos jau pats par sevi bija ārkārtīgs retums. Par to Bergmane savulaik izpelnījās kolēģu piešķirto titulu "Gada vēsturnieks Latvijā 2023". 2024. gada sākumā, tiekoties intervijā ("Baltijas neatkarība ielās un kabinetos", "Latvijas Avīze" 2024. gada 12. janvārī) vēsturniece sprieda, ka, protams, vēlētos, lai viņas daudzos arhīvos un sarunās ar notikumu dalībniekiem sastrādātais pētījums kādreiz tiktu tulkots un nodrukāts latviski, taču plāna, kā to organizēt, nebija, līdz palīdzību sniedza Rīgā pārstāvētais Vācijas Frīdriha Ēberta fonds. Teksta tulkojumu no angļu valodas paveica Ieva Lešinska.
Pieredze, kas neder