Ceturtdien, 5. februārī, Rīgas ostā pie Kundziņsalas piestātnēm tiks sagaidīts kuģis DAS, kas piegādās aviācijas degvielu no Amerikas Savienotajām Valstīm, iezīmējot pirmo reizi Latvijas vēsturē, kad aviācijas degviela tiek iepirkta un piegādāta no ASV.
Tas ir nozīmīgs solis Latvijas enerģētiskās drošības stiprināšanā, apliecinot valsts spēju diversificēt stratēģiski nozīmīgu resursu piegādes un veidot noturīgas transatlantiskas partnerības.
Vienlaikus ar kuģa sagaidīšanu tiks prezentēta SIA “NAFTIMPEKS” jaunā degvielas uzpildīšanas-noliešanas estakāde, kas šobrīd ir modernākā Baltijas valstīs. Jaunā infrastruktūra ir būtisks ieguldījums Latvijas degvielas loģistikas sistēmas attīstībā, jo tā spēs nodrošināt degvielas apstrādi līdz pat 200 000 tonnām mēnesī.
Estakāde paredzēta gan aviācijas degvielas piegādēm Rīgas lidostai, gan arī degvielas uzpildes staciju apgādei visā Latvijā, tādējādi stiprinot nepārtrauktu un drošu degvielas pieejamību visā valstī.
Kuģis DAS Rīgas ostā piegādās 20 000 tonnu aviācijas degvielas, kas ziemas sezonā atbilst aptuveni divu mēnešu kopējam aviācijas degvielas patēriņam Rīgas lidostā.
Šāds apjoms skaidri demonstrē jaunās piegāžu ķēdes stratēģisko nozīmi un Latvijas ostu infrastruktūras spēju apkalpot liela apjoma, kritiski svarīgas enerģētikas kravas.
Kuģa sagaidīšanā un jaunās estakādes prezentācijā piedalīsies ekonomikas ministrs Viktors Valainis, ASV vēstniecības Latvijā pārstāvji, AS Air Baltic Corporation valdes loceklis un operatīvās vadības direktors Pauls Cālītis, Rīgas ostas pārvaldes pārvaldnieka vietnieks ostas attīstības jautājumos Edgars Sūna, kā arī SIA “NAFTIMPEKS” vadība.
“Šī piegāde un jaunās estakādes atklāšana apliecina, ka “NAFTIMPEKS” sadarbībā ar partneriem mērķtiecīgi stiprina Latvijas aviācijas degvielas piegāžu drošību, vienlaikus veidojot ilgtspējīgu un elastīgu loģistikas infrastruktūru. Notikums nostiprina Rīgas ostas un Latvijas lomu kā uzticamu transatlantisku enerģētikas mezglu Baltijas reģionā, kas spēj nodrošināt drošas, modernas un starptautiski konkurētspējīgas degvielas piegādes,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
