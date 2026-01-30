Visiem trim Baltijas valstu pārvadātājiem izveidojusies laba sadarbība un patlaban norit sarunas, lai varētu izveidot jaunus savienojumus, kas ved caur Daugavpili – TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta AS “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors.
“Šobrīd vēl aizvien ir sarunas, ka šī gada laikā varētu izveidot savienojumu līdz Daugavpilij un tad būtu ne tikai Tallina – Tartu – Rīga savienojums, bet arī Tallina –Tartu – Daugavpils,” nākotnes vīziju ieskicē Nešpors. Arī līdzšinējo, daudzu cilvēku iecienīto maršrutu Viļņa – Rīga – Tallina varētu papildināt jauns maršruts: Viļņa – Daugavpils – Tallina.
Un tas, kā teic “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētājs nemaz nav tik tālā nākotnē, bet iespējams jau šā gada nogalē vai nākamā gada sākumā maršrutā Viļņa – Daugavpils – Tallina, bet vasarā cilvēki, iespējams, jau varēs vizināties vilcienā Tallina – Tartu – Daugavpils. Nešpors gan arī piebilst, ka daudzi faktori atkarīgi no igauņu un lietuviešu kolēģiem.
Runājot par iekšzemes maršrutiem, Nešpors apliecina, ka pēc četriem gadiem – 2029.gadā – Latvijā kursēs jauni elektrovilcieni, kuriem pa ceļam, piemēram, uz Daugavpili būs izveidota uzlādes stacija, kas nozīmē to, ka vilciens desmit minūtes pastāvēs, uzlādēs bateriju un varēs turpināt braucienu.
Uz skatītāja jautājumu, kāpēc vecus dīzeļvilcienus nevar nomainīt ar jauniem dīzeļvilcieniem, kāpēc jāpērk elektrovilcieni, Nešpors norāda, ka tāds savulaik bija Eiropas “zaļais kurss”: “Gribi iegādāties jaunus vilcienus, pērc bateriju vilcienus! Eiropas finansējums bija pieejams tikai šāda tipa vilcieniem. Lēmums par to iegādi Latvijā tika pieņemts vēl pirms kara Ukrainā. Tajā brīdī domāju tas bija pareizs, citādi mēs vēl līdz un pēc 2029.gada brauktu ar vecajiem dīzeļvilcieniem.”
