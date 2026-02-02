Dziesmu svētku "Manai dzimtenei" rīkotāji joprojām cer, ka koncerts varēs notikt iecerētajā laikā un formātā. Tomēr maestro Raimonds Pauls sarunās iesaistīties neplāno, uzsverot, ka nav uzņēmies šī pasākuma rīkošanu.
Rīkotāji norādīja, ka iespējamas izmaiņas gan pasākuma norisē, gan iesaistīto profesionāļu lokā, vienlaikus saglabājot saistības pret māksliniekiem, ar kuriem noslēgti līgumi. Organizatori atkārtoti apliecināja gatavību novirzīt iespējamo peļņu noteiktam mērķim, iesaistīt Paula ieteiktus profesionāļus vai nodot pasākuma rīkošanu citiem maestro izvēlētiem rīkotājiem.
Pašlaik turpinās sarunas ar Paulu un viņa pārstāvjiem, lai rastu risinājumu koncerta saglabāšanai. Rīkotāji uzsver, ka būtiski ir nodrošināt pasākuma norisi 13 000 dalībnieku, tostarp aptuveni 1500 diasporas dziedātāju, kuri jau iegādājušies ceļojuma biļetes. Vienlaikus netiek precizēts, vai sarunām noteikts konkrēts termiņš, pēc kura koncerta atcelšana kļūtu par vienīgo iespēju.
Juridiskie procesi patlaban nav sākti. Rīkotāji informē, ka, reaģējot uz maestro iebildumiem, mainīts pasākuma nosaukums un no publiskajām platformām izņemts Paula vārds un attēli.
Tikmēr Paula pārstāvis, advokāts Ivo Klotiņš, norādīja, ka maestro negrasās iesaistīties organizatoru problēmu risināšanā, jo nav bijis šī pasākuma rīkotājs, un ar visiem jautājumiem aicina vērsties pie koncerta organizatoriem.
Jau vēstīts, ka ieilgušā skandāla dēļ virsdiriģenti nolēma neturpināt šo svētku sagatavošanas nodrošināšanu. Tāpat no dalības atteikušies vairāki mūziķi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu