Akciju cenas pasaules biržās otrdien mainījās bez vienotas tendences pirms ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) lēmuma par procentlikmēm un ASV tehnoloģiju milžu peļņas rādītāju publicēšanas. ASV dolāra vērtība pret eiro kritās līdz četrarpus gados zemākajam līmenim.
Volstrītas indekss "Standard & Poor's 500" pieauga līdz jaunam rekordam, ko veicināja "Apple", "Amazon" un citu tehnoloģiju milžu akciju cenu palielināšanās. Pieauga arī indekss "Nasdaq Composite", bet indekss "Dow Jones Industrial Average" kritās, ASV veselības apdrošinātāja "UnitedHealth Group" akcijas cenai samazinoties par aptuveni 20%.
ASV patērētāju pārliecība ir samazinājusies līdz zemākajam līmenim kopš 2014. gada, amerikāņu mājsaimniecībām turpinot bažīties par inflāciju un pieaugušu dzīves dārdzību.
Tirgi tomēr bija pārliecināti, ka FRS trešdien saglabās procentlikmes nemainīgas, ASV centrālās bankas amatpersonām izvērtējot darbaspēka tirgus veselību. Iepriekšējās trīs reizes pēc kārtas FRS bija samazinājusi procentlikmes.
Tirgu dalībnieki gan prognozē, ka FRS nākamreiz samazinās procentlikmes jūnijā vai jūlijā.
Eiropā Londonas un Parīzes biržu indeksi pieauga, bet Frankfurtes biržas indekss kritās.
ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,8% līdz 49 003,41 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,4% līdz 6978,60 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,9% līdz 23 817,10 punktiem.
Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,6% līdz 10 207,80 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,3% līdz 8152,82 punktiem, bet Frankfurtes biržas indekss DAX samazinājās par 0,2% līdz 24 894,44 punktiem.
Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 2,9% līdz 62,39 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 3,0% līdz 67,57 dolāriem par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien kritās par 0,9% līdz 38,76 eiro par megavatstundu.
Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,1880 līdz 1,2035 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3680 līdz 1,3833 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās no 154,18 līdz 152,32 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu palielinājās no 86,84 līdz 86,98 pensiem par eiro.
