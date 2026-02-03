Pirms gada daudzus Latvijas koristus, diriģentus un mūzikas cienītājus aplidoja priecīga ziņa – 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka estrādē notikšot Raimonda Paula dziesmu svētki. 

Tagad, pēc gada, laikam gan nebūs daudz koru kustības dalībnieku un tās atbalstītāju, kuri nebūs dzirdējuši par uzliesmojušajām domstarpībām starp godājamo komponistu Raimondu Paulu un svētku organizētājiem. Un nu jautājums ir – vai svētki vispār notiks? Pagājušās nedēļas paziņojumā organizatori citstarp min: "Esam gatavi arī atkāpties no svētku rīkošanas un nodot pasākuma organizēšanu citiem Maestro izvēlētiem rīkotājiem, lai netiktu pievilti koru dziedātāji, diriģenti un citi, kuri jau ir ieguldījuši laiku, darbu un līdzekļus šā notikuma īstenošanā."

Kopš svētku izziņošanas šā gada janvārī interese par dalību tajos ir bijusi liela – pieteikušies daudzi tūkstoši dalībnieku no visiem Latvijas novadiem un diasporas. Vai koristi tik tiešām joprojām gatavi piedalīties koncertā, kas tagad nosaukts "Dziesmu svētki "Manai dzimtene"" (sākumā – "Raimonda Paula dziesmu svētki "Manai dzimtenei""), vai arī līdz šim ieguldītais darbs uzskatāms par veltīgu, "Latvijas Avīze" jautāja dziedātājiem un diriģentiem.

Koncerts nevar notikt bez Maestro svētības

Jauktā kora "Muklājs" koncertmeistare, komponiste Agneta Volkova ir tieša: Raimonds Pauls vairākas reizes noteicis, ka

