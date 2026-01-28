Rēzeknes pašvaldība vēstulē, ko Kultūras ministrija (KM) saņēma pagājušajā nedēļā, lūgusi sniegt papildu skaidrojumu par ministrijas izteiktajiem priekšlikumiem saistībā ar SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" pārvaldību.
KM bija lūgusi pašvaldību atbildēt uz piedāvājumu par valsts līdzdalību "Austrumlatvijas koncertzāles" pārvaldē, iemaksājot 75% no pamatkapitāla un iegūstot izšķirošo ietekmi, kā arī par Latgales vēstniecības "Gors" ēkas un tās aprīkojuma nodošanu valsts īpašumā. 22. janvārī pašvaldība atbildi sniedza, bet par tās saturu līdz šim nekas konkrēti nebija zināms.
Kā ziņo LETA, Rēzeknes pašvaldība aicina KM skaidrot, kādi kritēriji, izvērtējumi vai stratēģiskie apsvērumi bijuši pamatā valsts vēlmei iegūt izšķirošu ietekmi pašvaldības kapitālsabiedrībā, kāds ir plānotais ēkas pārņemšanas ekonomiskais risinājums, tostarp attiecībā uz līdzšinējo ieguldījumu atmaksu un turpmāko apsaimniekošanu. Tāpat pašvaldībai esot interesanti, vai ir veikts iekšējais ietekmes novērtējums par minēto priekšlikumu īstenošanas iespējām, potenciālajām sekām un riskiem. Savukārt "Kultūrzīmēm" likās interesanti palūkoties, kādas domas par šiem aspektiem ir izskanējušas līdz šim un – ko no šā visa varam secināt.
Grib vai negrib?
Līdz šim parādījās atsevišķi signāli no Rēzeknes pašvaldības, kas rosina uz domām par atkāpšanos no sākotnējās skaļi deklarētās gatavības nodot "Goru" valsts pārziņā. "Varam pat nodot īpašumā visu "Goru" valstij. Tā kā paši esam daudz ieguldījuši, būtu pareizi valstij iesaistīties pilnā apjomā," vēl 23. decembra preses konferencē izteicās Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, piebilstot, ka nepieciešams "stabils, paredzams un ilgtermiņā bāzēts valsts finansējums".
Jautāts par ar "Goru" saistītajām parādsaistībām, viņš pauda personisko viedokli, ka tie ir trīs četri miljoni eiro. "Mēs piedāvājam valstij pārņemt "Goru" īpašumā, jo valsts labāk nodrošinās tajā "pareizo" saturu," viņš uzsvēra, norādot, ka 240 000 eiro, ko "Gors" gadā saņem no Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF), ir ļoti maz.
Kā informē LETA, Rēzeknes pašvaldības ieskatā darba grupas uzdevums bijis izvērtēt trīs iespējamos virzienus – koncertzāles ēkas un deleģējumā noteikto funkciju nodošanu privātajam uzņēmumam – lai gan iepriekš mērs vismaz vārdos bija no šīs idejas atteicies – , pašvaldības tiešā pakļautībā esošas iestādes izveidi, kā arī esošā deleģējuma līguma un infrastruktūras pārvaldības mehānisma pilnveidošanu.
Darba grupai neesot mandāta apspriest KM piedāvājumu, kamēr par šādu soli nav pieņemts Rēzeknes pašvaldības lēmums. Līdz ar to darba grupas pirmdienas sēdē KM piedāvājums attiecībā uz "Goru" nav ticis skatīts.
Smalki izvairoties
Iepriekš, 21. janvārī, Rēzeknes pašvaldības pārstāvji piedalījās Saeimas Latgales apakškomisijas sēdē, kur, pēc pašvaldības paustā, tā uzsvērusi, ka darba grupas uzdevums bijis izvērtēt visus trīs piedāvātos pārvaldības modeļus, taču pats izvērtēšanas process nenozīmējot tūlītēju lēmuma pieņemšanu. Runājot par valsts iesaisti, pašvaldībai neesot skaidrs, kādi konkrēti mērķi tiktu sasniegti, ja "Gors" nonāktu valsts pārvaldībā, kā arī kāds būtu garantētais un ilgtermiņā prognozējamais finansējums, nevis tikai projektu konkursu iespējas. Jāpiebilst, ka KM pārstāvji atbildi uz šo jautājumu ir gatavi sniegt vienīgi pēc konkrēta pašvaldības lēmuma saņemšanas. Ministru prezidentes parlamentārā sekretāre Karina Ploka teikusi: "Pašlaik stāsts nav par to, cik liels ir naudas apjoms, bet par to, ka šis jautājums ir uz galda."