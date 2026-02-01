Ekonomisko lietu tiesa pasludinājusi spriedumu krimināllietā, kurā Valsts policijas vecākā inspektore Inese Voite apsūdzēta kukuļņemšanā. Tiesa viņai piesprieda brīvības atņemšanu uz četriem gadiem. Spriedums vēl nav stājies spēkā. 

No apsūdzības izriet, ka policijas darbiniece Inese Voite 2022. gada oktobrī kopā ar citu personu – Raivi – ieradās Oksanas K. dzīvesvietā Ludzas ielā, Rīgā un informējusi – viņa strādā par inspektori Valsts policijas iecirknī, kas apkalpo Oksanas dzīvesvietas teritoriju. Tāpat izstāstījusi, kādas ir viņas kā policistes pilnvaras. Voitei bijis zināms, ka Oksana kādā kriminālprocesā izsludināta meklēšanā un ka viņa veic darbības ar narkotiskajām vielām. Voite pateikusi sievietei, ka viņai turpmāk katru dienu būs jāmaksā policijas inspektorei 50 eiro. Turklāt Raivis, par kuru Oksana bija pārliecināta, ka viņš ir Voites dzīvesbiedrs, pateicis, ka turpmāk viņai katru dienu būs jādod arī narkotiskās vielas 30 eiro vērtībā. Voite šo sava kompanjona uzstādījumu atbalstījusi.

Policijas inspektore arī apsolījusi Oksanai, ka par šo samaksu viņa nepieciešamības gadījumā informēs narkotiku tirgoni par Valsts policijas darbinieku plānotajām darbībām attiecībā uz viņu un vēl vienu nelikumīgajā rūpalā iesaistītu sievieti – Anastasiju. Tāpat Voite garantējusi,

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē