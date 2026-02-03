Kriminālprocesos par iespējamiem pārkāpumiem Liepājas Reģionālajā slimnīcā un Ogres rajona slimnīcā aizturētas septiņas personas.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) norādīja, ka pastāv aizdomas — abu slimnīcu amatpersonas varētu būt saskaņojušas darbības ar vismaz diviem medicīnas preču piegādātājiem, lai nodrošinātu šo uzņēmumu uzvaru vairākos publiskajos iepirkumos.
Reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju, KNAB apstiprināja, ka
šodien veic kriminālprocesuālās darbības abās ārstniecības iestādēs un vēl vairāk nekā 20 citās vietās.
Biroja rīcībā esošie dati liecina par iespējamu vienošanos starp slimnīcu amatpersonām un piegādātājiem iepirkumu rezultātu ietekmēšanai.
Darbības notiek divos Eiropas Prokuratūras (EPPO) uzsāktos kriminālprocesos, kuru izmeklēšana nodota KNAB, kā arī vienā KNAB ierosinātā procesā. Šajos procesos aizturētas septiņas personas.
Izmeklēšana pašlaik ir aktīvā stadijā, tāpēc plašāka informācija netiek sniegta, lai nekaitētu pierādījumu iegūšanai un nostiprināšanai. KNAB sola informēt sabiedrību, kad tiks pieņemti procesuālie lēmumi un būs pietiekams pierādījumu apjoms.
Liepājas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs, kurš pārstāv slimnīcas kapitāldaļu turētāju, apstiprināja, ka ārstniecības iestādē notiek KNAB procesuālās darbības. Tā kā valdes locekļi parakstījuši neizpaušanas saistības, plašāki komentāri netiek sniegti.
Savukārt ar Ogres rajona slimnīcas valdes priekšsēdētāju Daini Širovu pagaidām nav izdevies sazināties, jo viņa tālrunis ir izslēgts.
EPPO ir Eiropas Savienības prokuratūras iestāde, kas izmeklē un virza kriminālvajāšanu lietās par noziegumiem pret ES finanšu interesēm — tostarp krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un korupciju.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu