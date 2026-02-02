Ir tikai viens drošs veids, kā panākt, ka vecuma pensija tuvojas sapņu pensijas apmēram – pašam aktīvi rīkoties.
Kāda nesen veikta socioloģiskā aptauja nodemonstrēja milzu plaisu starp to, kādu vecuma pensiju Latvijas iedzīvotāji vēlētos saņemt un kā pavadīt pensiju gadus, un kāda pensija un, visticamāk, arī dzīvesveids tos realitātē sagaida. Tā, piemēram, aptaujas dati liecina, ka 63% Latvijas iedzīvotāju pensijas gadus vēlas pavadīt aktīvi – ceļojot, nodarbojoties ar hobijiem un veltot laiku sev, savukārt 47% pensijas gadus redz kā laiku dažādiem hobijiem un vaļaspriekiem. Gandrīz katrs piektais aptaujātais paudis vēlmi pensijas gados turpināt mācīties vai apgūt jaunas prasmes, bet 13% arī neizslēdz iespēju pensijas vecumā turpināt algotu darbu. Šie dati apliecina – iedzīvotāju gaidas un ambīcijas attiecībā uz vecumdienām ir visai augstas – pensijas gadi vairs netiek uztverti tikai kā izdzīvošanas posms, bet gan kā iespēja dzīvot aktīvi un jēgpilni.
Aptaujas dati atklāja arī būtiskas paaudžu atšķirības pensijas gadu uztverē. Tieši jaunākie aptaujātie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem pensiju visbiežāk saista ar aktīvu dzīvesveidu – 72% šajā grupā vēlētos ceļot, bet 56% veltīt laiku hobijiem. Šajā vecuma grupā izteiktāka ir arī vēlme pensijas gados mācīties un apgūt jaunas prasmes. Savukārt iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem ceļošanu kā prioritāti min 58%, bet interese par hobijiem samazinās līdz 36%. Vecākajās vecuma grupās biežāk parādās arī pragmatiskāks skatījums uz pensiju kā mierīgāku dzīves posmu, kas vairāk pielāgots esošajām finansiālajām iespējām.
Realitāte atpaliek vairāk nekā divas reizes