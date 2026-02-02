Notiesātais dzimumnoziedznieks Džefrijs Epstīns, iespējams, uzturējis kontaktus ar Krievijas varas un izlūkdienestu aprindām, kā arī vervējis sievietes ietekmīgu personu kompromitēšanai, liecina publiskotie lietas materiāli un medijos citēti drošības dienestu avoti.
ASV Tieslietu ministrija nesen publiskoja miljoniem lappušu no Epstīna lietas materiāliem, kā arī tūkstošiem video un attēlu. Dokumentos minēti vairāki pasaulē zināmi politiķi un uzņēmēji. Vienlaikus nav tiešu pierādījumu, kas Epstīna nelegālās darbības nepārprotami saistītu ar kādas valsts specdienestu operācijām.
Saskaņā ar Lielbritānijas medijos citētiem izlūkdienestu avotiem, Epstīns varētu būt sadarbojies gan ar Krievijas, gan Izraēlas interesēm, izmantojot tā dēvēto "slazda" taktiku — kompromitējošu situāciju radīšanu ietekmīgām personām. Daļa avotu pieļauj, ka šādā veidā varētu būt mēģināts iegūt ietekmi vai šantāžas materiālus.
Publiskotajos dokumentos agresorvalsts Krievijas prezidents Vladimirs
Putins minēts vairāk nekā tūkstoš reižu, bet Maskava — gandrīz 10 tūkstošos dokumentu.
Atsevišķās e-pastu sarakstēs apspriesti iespējamie Epstīna braucieni uz Krieviju un potenciālas tikšanās ar Putinu. Vienā 2011. gada vēstulē kāds starpnieks rakstīja par ieplānotu tikšanos ar Putinu, savukārt citā sarakstē Epstīns interesējies par Krievijas vīzas nepieciešamību, piebilstot, ka viņam ir "Putina draugs".
Daļa dokumentu liecina, ka Epstīns uzturējis kontaktus ar Krievijas pilsoņiem un interesējies par darbību Krievijā arī pēc 2008. gada notiesāšanas ASV. Avoti apgalvo, ka šie sakari varētu izskaidrot, kāpēc Epstīns baudīja ārkārtīgi turīgu dzīvesveidu, kas neatbilda viņa finansista karjerai. Tajā pašā laikā publiskotajos materiālos nav nepārprotamu pierādījumu par tiešu sadarbību ar Kremli vai Krievijas specdienestiem.
ASV izlūkdienestu eksperti pieļauj, ka Epstīna kontakti starptautiskajās aprindās varētu būt saistīti ar viņa sadarbību ar mediju magnātu Robertu Maksvelu, kuram savulaik piedēvētas saites gan ar padomju, gan Izraēlas izlūkdienestiem. Drošības avoti norādījuši, ka Maksvels varētu būt darbojies PSRS interesēs un bijis saistīts arī ar Izraēlas izlūkdienestu "Mossad", taču šie apgalvojumi vērtējami kā izlūkdienestu versijas, nevis tiesiski pierādīti fakti.
Atsevišķos materiālos minētas arī Epstīna iespējamās saites ar Krievijas organizēto noziedzību.
Amatpersonas pieļauj, ka šādi kontakti varētu būt radījuši šantāžas riskus.
Epstīns tika apsūdzēts par desmitiem nepilngadīgu meiteņu seksuālu izmantošanu un cilvēku tirdzniecību seksuālas izmantošanas nolūkā. 2019. gadā viņš izdarīja pašnāvību Ņujorkas federālajā aizturēšanas centrā, nesagaidījis tiesu. Viņa līdzgaitniece Gīsleina Maksvela izcieš 20 gadu cietumsodu par noziegumiem, kas saistīti ar nepilngadīgo vervēšanu.
Visas lietas materiālos minētās augsta līmeņa personas ir noliegušas jebkādu nelikumīgu rīcību. Drošības dienestu pārstāvji un eksperti uzsver, ka daļa publiskotās informācijas balstās avotu vērtējumos un pieņēmumos, un ne visi apgalvojumi ir juridiski pierādīti.
TV Rain sižets (krievu valodā):
