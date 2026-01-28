Vēl 16. janvārī viss bija samērā mierīgi. "Latvijas Avīze" tikās ar vienu no zinošākajiem ekspertiem par kokskaidu granulu ražošanā Latvijā, Biomasas asociācijas "LATbio" valdes priekšsēdētāju Didzi Paleju. 

Runājām par lielajām jaudām, pēc iepriekšējām energokrīzēm atkal nostabilizējušos cenu, privātmāju īpašnieku tendenci atteikties no neprognozējamās ārvalstu gāzes piegādēm un pozitīvajām tendencēm vietējā kurināmā patēriņā… Bet burtiski jau nākamajā dienā "LATbio" asociāciju, granulu ražotājus un tirgotājus, faktiski ikvienu, kurš saistīts ar šo kurināmo, sāka bombardēt sūdzības un cēlās panika – granulu nav, visas tirdzniecības vietas kā izslaucītas!

Salīdzinoši lielā, janvārī jau piemirstā sala trešajā nedēļā reti kur varēja nopirkt ne tikai granulas, bet arī arvien vairāk iecienītās presēto skaidu briketes. Kas un vai tiešām tik pēkšņi notika?

Paļāvušies uz pārāk silto ziemu?

Granulu deficīts mazumtirdzniecībā radies, jo tirgotāji, iepriekš slēdzot piegādes līgumus ar 

