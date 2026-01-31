Latgaliskais — caur latviešu valodu

Pērn iznāca Sarmītes Trūpas debijas darbs literatūrā – grāmata "Melnais stārķis" (latgaliešu kultūras kustība "Volūda"), kas ir iesniegta Latvijas Literatūras gada balvai kategorijā "Spilgtākā debija literatūrā".
Autores dzimtā puse ir Viļāni, viņa ir absolvējusi Viļānu vidusskolu, Latvijas Universitātē studējusi filoloģiju. Pēc maģistra grāda iegūšanas devusies uz Vāciju, kur Tībingenas Universitātē studējusi mediju zinātni. No 2002. gada Sarmīte strādā Johana Gūtenberga Universitātē Maincā, mācot valodniecības kursus, tostarp arī latviešu valodu.
Jau mācoties 5. klasē, Sarmīte sapratusi, ka viņai padodas rakstīšana. Skolas laikā pirmās publikācijas bijušas žurnālā "Draugs" un laikrakstā "Pionieris", kurā darbojusies kā jaunā korespondente. Pirmā literārā publikācija dienasgaismu ieraudzīja 1986. gadā. Pusaudzes gados rakstījusi arī dzeju, tomēr šobrīd pievērsusies prozas žanram.
Sarmīte ir piedalījusies konkursā "Latgolys prozys skaitejumi", 2023. gadā ar stāstiem "Par gūvi i marcipanu" un "Par zyrgim i uobelim" iegūstot 3. vietu, bet 2024. gadā ar stāstu "Bolti krakli" iekļūstot finālistu vidū. Autores teksti ir publicēti latgaliešu kultūras ziņu portālā "lakuga.lv". Tā kā pret saviem radošajiem darbiem Sarmīte mēdz būt kritiska, tad literāros konkursos piedalās ar mērķi iegūt atgriezenisko saiti – profesionāļu vērtējumu, ieteikumus. Pozitīvā pieredze konkursā "Latgolys prozys skaitejumi" bija pamudinājums stāstu "Melnais stārķis" beidzot izdot grāmatā.
Savu debijas grāmatu esi rakstījusi ilgi – 30 gadus.
S. Trūpa: Ātrāk to nebūtu varējusi uzrakstīt, jo, manuprāt, šo darbu nevar uzrakstīt jauns cilvēks bez dzīves pieredzes. Ik pa laikam ievācu informāciju, intervēju savu vecmammu. Visi jau domāja, ka nekad šo grāmatu neuzrakstīšu, tikai gadu desmitiem par to runāju. Darbs bija gandrīz pabeigts, es to ilgi turēju atvilktnē, līdz iedevu izlasīt savai ģimenei. Punktu pielika situācija ar mammas slimību – gribēju beidzot izdot grāmatu, lai mamma paspēj to izlasīt. Domāju – ja mamma nesagaidīs šo grāmatu, tad man arī to vairs nevajadzēs. Viss tomēr izdevās – mamma paguva to izlasīt.
"Melnais stārķis" lielākoties ir latviešu literārajā valodā. Kādēļ nerakstīji latgaliski?
Es latgaliski runāju, bet man nav gadu desmitiem izkoptas latgaliešu rakstu valodas sajūtas. Tāds arī bija mans mērķis – neierobežot sevi tikai latgaliski lasošajai publikai. Gribēju "iebarot" lasītājam latgalisko caur latviešu valodu. Principā jau var teikt, ka grāmata ir latviski, tomēr tajā ir ļoti daudz tiešās runas latgaliski, dažādu Latgales apvidvārdu, bet tas netraucē lasītājiem, kas ir, piemēram, no Ventspils vai Jelgavas, to lasīt. Mana debijas grāmata ir latviski gan subjektīvu, gan objektīvu iemeslu dēļ. Īsus stāstus es varu uzrakstīt latgaliski, bet ne grāmatu.
Lai arī tu dzīvo Vācijā, bieži esi Latvijā un seko līdzi Latvijas kultūrtelpā notiekošajam. Pastāsti, kuras trīs grāmatas ieteiktu citiem izlasīt.
Tikko otro reizi izlasīju Noras Ikstenas romānu "Mātes piens", bet šoreiz – vācu valodā lieliskajā Nikoles Nauas tulkojumā. Lasīju vāciski, bet sajūta bija tāda, ka lasītu latviski, – tik fantastiski iztulkota grāmata. Katrā teikumā varu sajust latviešu valodu. Vēl man ļoti patika Danutes Kalinauskaites romāns "Baltie pret melnajiem" un Ingas Ābeles "Klūgu mūks".