Konstruktori auto datorizējuši, darījuši stabilākus, bet absolūtās un joprojām dzīvās droša brauciena pamatvērtības paliek. Lai izsekotu tehnikas superstraujajam progresam, braucējiem rokasgrāmatas jālasa, nevis jāiemet cimdu kastēs.

Jau vairākus gadus nebiju uzstājies kādreiz (2013.–2017.) tik populārajā autovadītāju papildus apmācības lektora lomā. Dārgas tās bija. Tikai patiešām auto kustības fiziku saprast un apgūt gribošajiem interesantas. Laikam jau tādēļ lēnītēm iznīka, atstājot vietu vien dikti jau kompaktām DBS un CSDD organizētām konsultācijām. Bet nu palīgā sauca "Brīvkalnu" trases saimnieks Jānis Štrauss (arī savulaik "Auto akadēmijas" skolotājs), kura apmācību piedāvājumam pieteicies negaidīti liels un tādēļ viņam vienam neapmierināms klients – veseli 18 dažādu paaudžu, dažādu dienesta auto stūrētāji. Nāksi talkā? – jautāja Jānis. Un atbilde, protams, bija – jā! Sevišķi tādēļ, ka klients bija "Troja" – pastāvīgs "AA" skolnieks jau senajos laikos.

