Latvijas militāro tehnoloģiju jaunuzņēmums "Origin" izstrādā un ražo militāros dronus un pārtvērējdronus. 

Uzņēmumā radītos dronus "Beak" jau izmanto četrās valstīs, bet pārtvērējdroniem "Blaze" ir potenciāls kļūt par daļu no Baltijas valstu dronu sienas.

Lai gan "Origin" ir jauns uzņēmums, kas dibināts uzreiz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, uzņēmums strauji aug un tā 70 darbinieku komanda jau ir

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē