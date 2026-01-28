Radio Skonto ēterā jau divdesmit gadu dzirdamais tandēms Rita Paula un Valdis Melderis klausītājiem rada vieglu, draudzīgu un humora pilnu noskaņu. Tomēr aiz šīs saskanīgās sadarbības slēpjas arī sarežģītāki brīži, par kuriem Rita Paula atklāti pastāstījusi intervijā žurnālam "Pērle".
Viņa uzsver, ka abu profesionālās attiecības balstās ne tik daudz uz bezrūpīgu saskaņu, cik uz spēju sadarboties un pieņemt atšķirības. Gadu gaitā ēterā un ārpus tā netrūcis arī spriedzes brīžu, kad emocijas bijušas pavisam spēcīgas.
"Mums ir gājis visādi. Bijis tā, ka eju ārā no studijas un man liekas, ka šo cilvēku nekad vairs negribu redzēt. Jā, bijis arī tik smagi!" norāda Paula. Tomēr šādas situācijas nekad nav palikušas neatrisinātas.
Paula stāsta, ka abi vienmēr centušies runāt atklāti, nevis mēģināt viens otru mainīt vai audzināt. Viņasprāt, tieši atšķirīgais temperaments un skatījums ir tas, kas viņu kopdarbam piešķir dzīvīgumu un padara to interesantu klausītājiem.
Viņa arī atzīst, ka ikdienā cilvēki bieži mēdz reaģēt asi uz jautājumiem vai situācijām, kas rada diskomfortu, taču tieši šādas reakcijas var kalpot kā signāls pašrefleksijai. Kā norāda Paula, lietas, kas mūs aizkaitina, nereti atklāj, par ko pašiem būtu vērts aizdomāties.
Plašāk lasiet žurnālā "Pērle".
