Režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota sadarbībā veidotā spēlfilma "Uļa/Ulya" atlasīta 79. Kannu kinofestivāla konkursa programmā "Īpašais skatiens /Un Certain Regard".
Tā ir viena no divām Kannu kinofestivāla oficiālā konkursa programmām, kurai ik gadu tiek sīvā konkurencē no visas pasaules atlasītas aptuveni 20 filmas ar neparastu, oriģinālu māksliniecisko redzējumu. Šis ir konkurss, kurā savu triumfa ceļu pirms diviem gadiem sāka arī Ginta Zilbaloža filma "Straume".
Spēlfilmas "Uļa" pamatā ir aktiera Kārļa Arnolda Avota ideja un vēlēšanās nospēlēt šo emocionālo un dramatisko neparastas pusaudzes identitātes meklējumu stāstu, kas balstīts leģendārās Latvijas basketbolistes Uļjanas Semjonovas biogrāfijā. Darbība risinās Latvijā pagājušā gadsimta sešdesmito gadu beigās, filmas varone Uļa aug nomaļā Latvijas lauku sētā vecticībnieku ģimenē, un viņas neparastais augums liek tuviniekiem šaubīties, vai tik garai meitenei šajā pasaulē vispār būs vieta. Kad klases fotogrāfija nonāk basketbola treneru rokās, Uļa tiek aizvesta uz Rīgu, lai pievienotos slavenai basketbola komandai, tomēr meitenei nav viegli noticēt saviem spēkiem, pieņemt sevi un atrast īsto ceļu, lai no apmulsušas pusaudzes kļūtu par pasaules mēroga sporta personību – vienu no nedaudzām, kas mums, Latvijai, ir.
Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma teic: "Spēlfilmai "Uļa", kas ir oriģināls un konceptuāls darbs, izdevies izkonkurēt tūkstošiem filmu, kas no visas pasaules tiek pieteiktas Kannu kinofestivālā. Latvijas kino mūsdienu vēsturē nozīmīgs ir arī fakts, ka tikai pēc viena gada pauzes Kannu konkursa programmā atgriežas Latvijas filma. Šāgada Kannu konkursante Uļa ir radikāli atšķirīgs darbs – spēlfilma, kuras galvenās lomas tēlotājs Kārlis Arnolds Avots izdzīvo basketbola leģendas Uļjanas Semjonovas jaunības laiku. Filma ir trīs Baltijas valstu un Polijas kopražojums, kurā būtisks ir katras valsts radošo spēku un arī finanšu ieguldījums. Tomēr Latvijas kino vēsturē Uļa ieies kā unikāls filmas radošās grupas – režisora Viestura Kairiša, idejas autora un aktiera Kārļa Arnolda Avota, producenta Gunta Trektera – un arī visa Latvijas kino spožs starptautisks sasniegums!"
"Filma "Uļa" ir neparasta it visā – gan aktieru izvēlē, gan vizuālajā valodā, gan stāsta veidošanā. Tas vēlreiz apliecina, ka drosmīgi un ambiciozi mērķi nav viegli sasniedzami, taču gandarījums par izdošanos šādos gadījumos ir divtik liels," uzsver filmas producents Guntis Trekteris.
Aktieris Kārlis Arnolds Avots atzīst: "Kad pirms astoņiem gadiem man dzima šī ideja, es kā sajūsmināts students skraidīju apkārt, meklējot režisoru, kas uzņemtos to realizēt, un esmu ļoti laimīgs, ka šī filma tapa tieši kopā ar Viesturu Kairišu. Un kopš paša sākuma man bija klusa, bet dzelžaina pārliecība, ka Uļas stāsts aizkustinās sirdis un nonāks tur, kur tam jānonāk."
Spēlfilma "Uļa" producēta studijā "Ego Media" un veidota kā Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, piedaloties studijām "Allfilm" (Igaunija), "Staron Film" (Polija), "Tremora" (Lietuva).
Filmas radošajā komandā ir scenārija autori Kārlis Arnolds Avots, Līvija Ulmane, Andris Feldmanis (abi no Igaunijas), režisors Viesturs Kairišs, operators Vojteks Starons (Polija), māksliniece Ieva Jurjāne, kostīmu māksliniece Rūta Lečaite (Lietuva), grima māksliniece Lisi Polumā (Igaunija), montāžas režisors Armands Začs, skaņu režisors Sīms Skepasts (Igaunija).
Lomās – Kārlis Arnolds Avots, Čulpana Hamatova, Alekss Kazanavičs, Artūrs Krūzkops, Alise Dzene, Dārta Cīrule, Madara Viļčuka, Kaspars Dumburs, Šamils Hamatovs u. c.
Latvijas pirmizrādi spēlfilma piedzīvos šāgada rudenī.
