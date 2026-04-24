Pēc ugunsgrēka Vecrīgā esošajā "The Sinners" bārā tā īpašnieks Miks Galvanovskis atzīst, ka piedzīvotais viņu ir emocionāli salauzis, tomēr viņš cenšas saglabāt mieru un pozitīvu skatījumu, uzņēmējs stāsta intervijā portālam "jauns.lv".
"Es visu laiku mēģinu uzturēt to pozitīvo, bet vienā brīdī mazliet salūzu. Viss jau ir kārtībā, jo neviens cilvēks necieta. Labi, kas tur ir kārtībā? Vieta aizdegās, nav nekas kārtībā," viņš saka, piebilstot, ka joprojām nespēj līdz galam aptvert notikušo un saprast, kāpēc tas vispār noticis.
Galvanovskis uzsver, ka bārs viņam bijis daudz vairāk nekā tikai bizness. Sešu gadu laikā viņš sadegušajās telpās ieguldījis lielu darbu un enerģiju.
"Tie vienmēr ir bijuši mani bērniņi,"
viņš atklāj.
Viņš stāsta, ka vēl pirms nedēļas kopā ar brāli, ar kuru strādā, secinājuši, ka bāra koncepts beidzot ir noslēgts un izveidots tieši tā, kā bija iecerēts. Vienlaikus viņš norāda, ka ugunsdrošības prasības nesen esot pilnībā izpildītas. "Mēs pirms nedēļas visu nokārtojām no A līdz Z. Viss bija tiešām kārtībā," viņš saka.
Lielākais atvieglojums esot tas, ka nelaimes brīdī telpās nav atradies neviens cilvēks. "Es priecājos par to, ka tas notika tad, kad tur neviena nebija," norāda uzņēmējs. Par zaudējumu apmēru Galvanovskis runā piesardzīgi, tomēr norāda, ka zaudēts ir viss pēdējo sešu gadu ieguldījums.
Jau vēstīts, ka šorīt ugunsgrēks Vecrīgā "The Sinners" bārā, iespējams, izcēlies īssavienojuma dēļ.
Valsts policijā apliecināja, ka patlaban policijā ir sākta resoriskā pārbaude. Iespējams, ugunsgrēks izcēlies īssavienojuma dēļ.
Šorīt ap plkst. 6 saņemts izsaukums uz Grēcinieku ielu, kur sešstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva sabiedriskajās telpās bija izcēlies ugunsgrēks. Šajā adresē atrodas naktsklubs "Sinners" un bārs ar šādu pašu nosaukumu.
"The Sinners Bar" īpašnieks Miks Galvanovskis vēsta, ka nezināmu iemeslu dēļ pēc darba laika ir aizdedzies "Sinners" bārs. "Nezinām par tālāku nākotni, bet
šobrīd mūsu darbība ir apturēta,"
piebilst bāra īpašnieks. Galvanovskis atzina, ka bāram nav bijusi aktīva apdrošināšanas polise.
Viņš pateicās draugiem, kuri atbraukuši pāris stundu laikā un mēģina palīdzēt tikt galā ar ugunsgrēka sekām.
"Paldies Dievam, neviens cilvēks nebija telpās un neviens nav cietis. Tas notika pēc darba laika. Grūti ir komentēt, nespēju aptvert, kas ir noticis, patiesībā ir šoks," sacīja Galvanovskis.
Viņš uzsvēra, ka zaudējumu apmērs ir viss ieguldītais sešu gadu laikā. Bāra īpašnieks pauda apņēmību atjaunot tā darbību.
Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, bet glābēji evakuēja četrus.
Kopējā degšanas platība ir 300 kvadrātmetri.
