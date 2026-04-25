Jau trešo gadu, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā atklājot vasaras sezonu un iejūtoties vairāku simtu gadu senā pagātnē, tā sētas pilnībā atdzīvosies pasākumā "Viena diena mūsmājās". 1. maijā no plkst. 11 līdz 16 muzejā rosīsies ļaudis, kas izdzīvos tradīcijas, dziedās, muzicēs un darīs konkrētajai vietai un laikam raksturīgus darbus, savukārt kā pienākas tirgus placī gaidāms plašs amatnieku un pārtikas mājražotāju tirgus.
Gaidot šo ceļojumu laikā, "Kultūrzīmes" satikās ar Brīvdabas muzeja direktori Zandu Ķergalvi un pasākuma režisori, Brīvdabas muzeja Izglītības un klientu apkalpošanas departamenta vadītāju Andu Skuju. Patiesībā arī šī saruna ir ceļojums laikā, jo, gaidot 16. gadsimtā celtās Bonaventūras muižiņas remontdarbu noslēgumu, tiekamies sendienu un mūsdienu ceļotājiem tik viesmīlīgajā muzeja Priedes krogā, kur smaržo kāpostu zupa un, kā smejas direktore: "Mums ir pašiem sava krogus meita, kura māk palaist muti, bet mēs par to ļoti priecājamies!"
Pirms dažiem gadiem viens no savas jomas atpazīstamākajiem tiešsaistes portāliem "blooloop.com" Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju ierindoja starp 21 Eiropas visinteresantāko muzeju. Kā jums izdodas piesaistīt apmeklētājus?
Z. Ķergalve: Šobrīd tiešām esam iezīmējušies kartē un muzeja vārds ir zināms visā Eiropā. Kopumā pagājušajā gadā muzeju apmeklēja vairāk nekā 110 tūkstoši apmeklētāju, kurus gaidām, ļoti mīlam un cenšamies veidot interesantas programmas un pasākumus, kas apmeklētājus aicinātu atkal atgriezties. Pozitīvi un labticīgi domājot, gribam cerēt, ka vismaz reizi gadā Latvijas iedzīvotājs vēlas apmeklēt kādu no valsts muzejiem – Nacionālo mākslas muzeju ar visām filiālēm, Nacionālo vēstures muzeju ar brīnišķīgo šībrīža izstādi, un, protams, Brīvdabas muzeju, kur varētu pavadīt veselu dienu vai pat vairākas; vienā dienā Latvijas Etnogrāfisko muzeju līdz galam nevar izpētīt.
Mūsu muzeja devīze ir "Kas pagātni pētī, nākotni svētī", un, konceptuāli domājot, valsts muzeju apmeklējumam vajadzētu būt bez maksas, vismaz pašu iedzīvotājiem, jo mūsu vēsture ir jāzina. Tiesa, šobrīd Brīvdabas muzeja biļešu cenas ir vienas no zemākajām, jo gribam, lai mūsu ģimenes, lai ikviens iespējamais jaunais un vecākais apmeklētājs varētu atļauties te nākt. Katrā ziņā muzeja komandā vienmēr domājam arī no apmeklētāju skatpunkta, turklāt arī uzņēmums "Rīgas satiksme" strādā, lai publiskā transporta savienojumi būtu iespējami ērtāki, uz lielajiem pasākumiem tiek piešķirti arī papildu reisi un garāka izmēra transportlīdzekļi.
Kāds ir vidējais muzeja apmeklētājs?
Z. Ķergalve: Pēc novērotā Lieldienās, tā ir jauna ģimene, kurā aug vismaz divi vai trīs bērni, un, protams, šai ģimenei līdzi nāk arī vecmāmiņa un opītis. Mēs esam droša vide bērniem, kuri plašajā teritorijā var skriet pilnīgi brīvi – kur gan citur pilsētā, ja ne šeit? Un tad atkal skriet atpakaļ, stāstot vecākiem, ko tik viņi nav pieredzējuši. Bieži nāk arī mūsu apkaimes iedzīvotāji. Zināmā mērā muzejs kļūst par integrācijas vietu, jo mūsu tradicionālais apmeklētājs runā ļoti dažādās valodās, ļoti daudz pie mums nāk arī Latvijas mazākumtautību skolēnu.
Muzejā visa Latvija ir vienkopus, pie mums vienā laikā var saprast atšķirību starp gadsimtiem un novadiem, saprast, kas mēs esam un no kurienes nākam.
Tomēr savā ziņā muzejs arvien vairāk attālinās no reālās dzīves, te vēsture beidzas ar jaunsaimnieka māju…
Z. Ķergalve: Muzeja platība ir 87 hektāri, un tajā izvietotas 114 senceltnes no visiem Latvijas novadiem, vēl arī divas lauku ekspozīcijas to dabiskajā atrašanās vietā – muzejā "Vēveri" Vecpiebalgas pagastā un zvejnieku sētā "Vītolnieki" jūras krastā Rucavas pagastā. Tas tiesa, turamies pie sava laika nogriežņa, ja mums būtu milzīgas teritorijas, kurās paplašināties un attīstīties, tad droši vien varētu domāt tālāk. Tomēr uzskatu – viss var notikt tikai tajā brīdī, kad būsim tikuši galā un sakopuši esošo. Šobrīd muzeja krautnēs guļ 14 ēkas.