1876. gada 20. maijā. Pirms 150 gadiem Krievijas impērijas dienvidos atvaļināta Kubaņas kazaku virsnieka ģimenē piedzima Konstantīns Korovko – ģeniāls afērists, krāpnieks un manipulators, kura spējas uzplauka neilgi pirms Pirmā pasaules kara, vēlāk iedvesmojot padomju laika satīriķus Iļju Ilfu un Jevgeņiju Petrovu radīt romānus "12 krēsli" un "Zelta teļš".
To varoņos ir arī Korovko dēku iezīmes. Krāpnieks nodarbojās ar fiktīvu uzņēmumu dibināšanu, solot tiem, kas ieguldīs daudzsološos pasākumos – rūpnīcā, raktuvēs – ātru, pat līdz 300% peļņu. Savu "Krievu rūpniecības baņķieru namu", kas skaitījās Korovko centrālais birojs, viņš apgādāja respektablām ozolkoka mēbelēm un atvēra prestižā Sanktpēterburgas kvartālā Ņevas prospektā. Afērists, diplomēts inženieris, spēja apburt ar sabiedriskumu, teicamajām runas un pārliecināšanas spējām, maltītēm smalkos restorānos un sakariem "aprindās", kādi viņam, pateicoties personas šarmam un vēlāk arī citiem izkrāptajai naudai, patiešām bija. Lielākā daļa upuru bija Krievijas provinces pilsētiņu ļaudis no sīkpilsoņu aprindām, arī garīdznieki, atvaļinātas militārpersonas, paputējuši muižnieki, zemāka ranga ierēdņi – ļaudis, kam jau bija iekrājumi un kas cerēja ātri dabūt vēl. Korovko darbības areāls neaptvēra Baltijas guberņas, taču viņa lietai pēc aresta 1912. gadā kā sensacionālam materiālam labprāt sekoja līdzi latviešu prese. "Tīri vai neticami izliekas, cik tāļu var sniegties lētticīgu ļautiņu uzticēšanās dažādām reklāmām, dzenoties pēc vieglas peļņas. Nodibinājis tikai uz papīra "Brjanskas–Preobraženskas sāls rūpniecības sabiedrību" un "Kaspijas–Romanovas naftas sabiedrību", Korovko īsā laikā izkrāpis saviem klientiem 370 tūkstošus rubļu, no kuriem, "uzņēmuma" kasi revidējot, atrastas tikai 18 kapeikas," 1914. gada 27. maijā, rakstot par prāvu Sanktpēterburgas apgabaltiesā, atzīmēja "Dzimtenes Vēstnesis". Citi atzina, ka Korovko veikli izmantojis nacionālismu un lielkrievu šovinisma faktoru, mudinot ieguldīt fiktīvajos "īsti krievu cilvēka" uzņēmumos. Lai pārliecinātu, viņš netaupīja naudu ilustrētiem bukletiem ar it kā viņa rūpnīcu fotoattēliem, dzelzceļa sastāviem, naftas tvertnēm, kuģiem. Vienā no gadījumiem viņš bija algojis kādu vīru, lai tas kurinātu pamestas rūpnīcas skursteni ikreiz, kad garām brauca vilciens, radot iespaidu, ka viss notiek. Korovko regulāri sūtīja "atskaites" ieguldītājiem par neeksistējošo uzņēmumu "darbību". Viņš mēdza iecelt "akcionārus" it kā svarīgos amatos šajos fiktīvajos uzņēmumos vai arī apsolīja amatus, par kuriem alga tāpat netika maksāta.
1914. gada prāvā ar labāko advokātu palīdzību Korovko izdevās izgrozīties no bargāka soda – viņš saņēma tikai trīs mēnešus cietumā. Un tos jau skaitījās "nosēdējis", jo divus gadus pavadīja izmeklēšanas ieslodzījumā. Krāpnieka dzīves noslēgums nav zināms. Viņš iekūlās nepatikšanās ar naudas piesavināšanos arī lielinieku varas gados un 1923. gadā nelegāli šķērsoja Rumānijas robežu. Baumoja, ka Korovko aizbēdzis uz Argentīnu, kur kļuvis par zemes īpašnieku.
"Zemgales Balss", 1926. gada 20. maijā
Eleja. Bauskas-Meitenes-Jelgavas līnijas apkārtējie lauksaimnieki īsā laikā kļuvuši par diezgan ievērojamiem bekona cūku audzētājiem. Cūkas tiek arvienu lielākā skaitā nodotas Centrālās savienības "Konsums" pieņemšanas dienās. 18. maijā Meitenes stacijā saveda 4 vagoni cūku. Žēl tikai, ka vietējie lauksaimnieki par maz informēti par pieņemšanas dienām. Arī cenu ziņā nodevēji apmierināti. Kā interesants gadījums atzīmējams kāda Vilces lauksaimnieka L. izmēģinājums cenu salīdzināšanā. Minētais lauksaimnieks pagājušā reizē nodevis "Konsumam" 2 cūkas un saņēmis 1050 rubļu par pudu dzīvsvarā un 2 cūkas nokautas aizvedis uz Jelgavu, kur saņēmis tikai 1060 rubļu pudā par gaļu. Pēc tam L. nosolījies uz Jelgavu cūkas vairs nevest. 18.maijā bija mazs cenu atslābums sakarā ar Anglijas ģenerālstreiku.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu