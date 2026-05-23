No 26. līdz 31. maijam Rīgā jau otro reizi norisināsies Rīgas Mākslas nedēļa ("Riga Art Week"/ "RAW") – starptautisks laikmetīgās mākslas festivāls, kas apvieno Rīgas galerijas, muzejus, mākslas centrus un neatkarīgās kultūras iniciatīvas vienotā pilsētas mēroga programmā.
"RAW 2026" programmā iekļauts arī performances mākslas festivāls "Starptelpa", Rīgas Fotogrāfijas biennāle (RFB), "VV Foundation" starptautisko mākslas profesionāļu viesu programma un citi notikumi. Septiņu dienu laikā "RAW" piedāvās daudzveidīgu programmu ar izstāžu atklāšanu, performancēm, lekcijām, darbnīcām un īpašiem notikumiem vairāk nekā 25 vietās visā Rīgā. Rīgas Mākslas nedēļa veidota plašai auditorijai, piedāvājot daudzslāņainu laikmetīgās mākslas pieredzi dažādām interesēm un vecuma grupām. Sniedzam ieskatu dažos "RAW" notikumos. Pilna programma pieejama vietnē "www.rigaartweek.com", kurā apmeklētājiem iespējams reģistrēties uz atsevišķiem pasākumiem.
- No 25. līdz 31. maijam Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcā un citās norises vietās – Rīgas performances mākslas festivāls "Starptelpa", kurā varēs baudīt daudzveidīgu performanču un pasākumu programmu, piemēram, dzīvās mākslas jeb klātbūtnes performances, kinoteātrī "K. Suns" notiks videoperformanču seanss, Latvijas Mākslas akadēmijā norisināsies starpdisciplināra akadēmiskā konference "Protesta estētika un juridiskā mobilizācija", notiks "VV Foundation" balvas pasniegšana un "Madame Nielsen" (Dānija) prozas lasījums un solokoncerts Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā.
- 25. maijā "Kimmel kvartālā" – "Jaunā mākslas izsole" – jauna iniciatīva, kas izcels Latvijas laikmetīgās mākslas (pamatā – glezniecības) pārstāvjus vecumā līdz 40 gadiem, veidojot pārskatu par pašreizējo mākslas vidi. "Pop-up" izstādē eksponēs 50 mākslas darbus, kuri būs pieejami solīšanai izsolē.
- No 25. līdz 31. maijam galerijā "Alma" – Māras Brašmanes personālizstāde "Mani draugi" Rīgas Fotogrāfijas biennāles ietvaros. Apskatāmas autores pirmās fotogrāfijas, kas uzņemtas no 1965. līdz 1969. gadam ar fotogrāfes tēva platfilmu fotokameru "Woigtländer". Laima Eglīte, Eižens Valpēters, Eva Gurviča, Juris Pudāns un citi runā par saviem nākotnes sapņiem.
- No 26. maija galerijā "Istaba" RFB ietvarā – grupas izstāde "Krāsa kā vēstījums. Krāsu fotogrāfija pirms digitālā un MI laikmeta". Eksponētas nezināmu autoru kolorētās fotogrāfijas, kas datējamas no 19. gs. vidus un ir no vairākām privātām kolekcijām, kā arī Latvijas mūsdienu mākslinieku Kristīnes Luīzes Avotiņas, Artūra Bērziņa, Valda Celma, Lilijas Dineres un Ata Ieviņa krāsu fotogrāfijas no autoru kolekcijām.
- 28. maijā mākslas telpās Rīgā – Galeriju nakts, kuras laikā vairāk nekā 25 galerijas un muzeji būs atvērti līdz vēlam vakaram, piedāvājot īpašu programmu. Galerijas iespējams apmeklēt bez ieejas maksas.
Lūk, daži ieteikumi: Darjas Popolitovas performatīvā darbnīca "3D rotaslietu pareģošana" "Signet Bank" telpās; Rozijas Gibensas (Apvienotā Karaliste) performance "To Dust: A Memorial for Robot Vacuum Cleaners" ofisā "Verde", kurā britu māksliniece ironiskā un absurdā formā reflektēs par cilvēka attiecībām ar ikdienas tehnoloģijām; Šanas de Vilīrs performance "I want to Be Glue!" mākslas telpā "Tur", kurā autors pārvērš savu maģisko hibrīdtēlu radīšanas praksi lielformāta instalācijā.
- 29. maijā – Dailes teātrī risināsies "Cem A." (Vācija) performatīvā diskusija "Double Bind", kurā Berlīnes mākslinieks prezentēs formātu, kurā apvienota performances māksla, antropoloģisks pētījums un datu vizualizācija.
- 29. maijā – "Kim?" laikmetīgās mākslas centrā (Hanzas iela 22) notiks festivāls "Ēdene: Wet Work Over Lap", kas "iestudēs iekāri kā darbu un vienu no visregulētākajām, izsīkušākajām un pastāvīgi nepabeigtajām tā formām, sasaistot slēpto un redzamo, profesionālo un intīmo, skaidro un neviennozīmīgo". Izstāde nav ieteicama apmeklētājiem līdz 18 gadu vecumam, un nepilngadīgie drīkst to apmeklēt tikai pieaugušo pavadībā.
- 29. maijā – pasākumu sērija, kas veltīta elektroniskajai mūzikai, apvienojot jaunus un jau atzītus māksliniekus, rūpīgi izvēlētās norises vietās visā pilsētā. Ieeja ar iepriekš iegādātām biļetēm.
- 30. maijā – Tobiasa Gutmana (Šveice) portretu zīmēšanas akcija "Face-O-Mat" mākslas muzejā "Rīgas birža". Šis ir starptautiski atzīts publiskās mākslas projekts, kas kopš 2013. gada īstenots vairāk nekā 38 pilsētās visā pasaulē, arī "Centre Pompidou" Parīzē un "Art Central" Honkongā. Projektā mākslinieks līdz šim radījis vairāk nekā 5500 portretu. Notikums piemērots arī ģimenēm ar bērniem.
- 30. maijā – Janas Jacukas (Latvija/Nīderlande) performance "Ha" mākslas centrā "Noass", kurā mākslinieces balss kļūs par centrālo materiālu, caur kuru tiek pētīti smiekli kā bēgšanas mehānisms.
- 30. maijā – radošajā rūpnīcā "Veldze" notiks "Atrakcija", "Backdoor Market Home", kas "pēta trauslo robežu starp bērnības nevainību un pieauguša cilvēka emocionālo realitāti. Darba centrā ir piepūšamā pils – rotaļas, tīrības, fantāzijas un īslaicīgas brīvības simbols."
- 31. maijā – Justinas Semčenkaites (Lietuva) darbnīca "Wearable Manifesto" mākslas muzejā "Zuzeum", kurā tiek pētīts, kā mode var pāriet no pasīvas patērēšanas uz apzinātu pašizpausmi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu