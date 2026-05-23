Šogad aprit 80 gadu, kopš Vācijas pilsētā Detmoldā 1946. gadā latviešu bēgļu nometnē tika nodibināta skola, kas vēlāk pārcēlās uz Minsteri un kļuva par agrāko latviešu trimdinieku aprindās ikonisko un leģendāro Minsteres Latviešu ģimnāziju.

Muzejā "Latvieši pasaulē" Berga bazārā Rīgā apskatāma fotoizstāde "Minsteres Latviešu ģimnāzija un tās nozīme trimdai un Latvijai 80 gados". 

Aukstā kara gados Minsterē atradās vienīgā skola ārpus Latvijas, kur tika nodrošināta pilnvērtīga vidusskolas izglītība latviešu valodā, turklāt pielīdzināma Vācijas ģimnāziju līmenim. Līdz slēgšanai 1998. gadā tas bija nozīmīgākais latviešu izglītības un kultūras centrs Rietumos. Minsteres Latviešu ģimnāzija daudziem trimdas jauniešiem palīdzēja saglabāt vai atgūt jau teju zaudēto valodu un saknes, neizšķīst jaunajās mītnes zemēs, kur viņi bija dzimuši jau kā otrā vai trešā bēgļu paaudze. Bijušie minsterieši mūsdienās turpina kopt draudzīgas korporatīvās saites, un daudzi no viņiem pēc valstiskuma atgūšanas kļuvuši pazīstami arī Latvijā. Tikai daži piemēri – Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, bijušais premjers Krišjānis Kariņš, žurnālisti un mediju darbinieki Kārlis Streips, Dainis Mjartāns, uzņēmēji Sabīne Beca un Kārlis Cerbulis.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
nedēļas abonements

Nedēļas abonements

Fokusā tas, kas tevi interesē! Vai tie ir konkrēti autori, tēmas vai sadaļas – izvēlies pats! 10 raksti pēc savas izvēles tikai 50 centi!

0.50 € / 10 raksti 1 nedēļā
Abonē