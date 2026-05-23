Sestdien, 23. maijā, visā Eiropā norisināsies "Muzeju nakts", ko šogad vieno tēma – "Priekšmeta piedzīvojumi", aicinot ieraudzīt muzeju krājuma priekšmetus kā dzīvus stāstu nesējus.
"Muzeju naktī" Latvijā ik gadu piedalās vairāki simti dažādu kultūras institūciju, arī Rīgas pils, Saeima, Ārlietu ministrija un citas iestādes. Liepājā "Muzeju nakts" norisināsies piektdien, 22. maijā. "Kultūrzīmes" sniedz pavisam nelielu ieskatu katra reģiona "Muzeju naktī". Vairāk informācijas "www.muzejunakts.lv".
RĪGA
- Jāņa Akuratera muzejā – norise "Pieci priekšmeti – dāvanas Jānim Akurateram" – ar Jelgavas Mūzikas vidusskolas akordeonistu līdzdalību; būs apskatāma Rīgas Lutera draudzes izstāde "Rožains vējš"; notiks Sandras Ratnieces un Kristapa Vecgrāvja dzejoļu krājuma "Vakaru sarunas" atvēršana.
- Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā – ekspresizstāde "Franču "tūristi" Rozentāla dzīvoklī". Stāsti par Janim Rozentālam piederējušiem muzeja priekšmetiem, kas atceļojuši no Francijas. Terēzes Zaķes mākslas studijas audzēknes Bellas Birules gleznu ekspresizstāde.
- Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā – izstādē "Svinam kopā!" varēs apskatīt, kā Latvijā tika svinēti svētki dažādos laikos. Norisē "Skaņu viļņi cauri laikam" skanēs dziesmas, mūzika un dejas no viduslaikiem un agrīnā baroka līdz mūsdienu autoru madrigāliem kora "Aizkraukle", senās mūzikas ansambļa "Trakula" un seno deju grupas "Ballare" sniegumā. Izstādē "Pazaudēts un atrasts" dzīvos Rīgas pils restaurācijā atrastie priekšmeti, kā arī radošajā darbnīcā varēs piešķir priekšmetiem savas krāsas. Norisē "Rīgas pils tēli fotosesijā" būs iespēja virtuāli satikt Rīgas pils iemītniekus – Volteru fon Pletenbergu, Gothardu Ketleru un viņa kundzi Annu, kā arī Kārli Ulmani. Fotosesija kopā ar Rīgas pils tēliem – 1. un 2. stāvā.
VIDZEME
- Eduarda Veidenbauma muzejā "Kalāči" – tikšanās ar rakstnieku Arno Jundzi – romāna "Kārļa grāmata" lappuses, tā tapšanas aizkulises un atklājumi; "Veidenbaumi, Hincenbergi un citi radinieki" – dzimtu pētnieka Jāņa Strazdiņa ieskats Veidenbaumu dzimtas koka zaros; mūziķes Vilkapuķes koncerts; muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate; skolēnu veidotie ekskursiju maršruti – "Zaļie Kalāči". Orientēšanās spēle "Meklē mani muzejā!".
- Pirmās latviešu nacionālās operas "Baņuta" muzejā – saruna par operas "Salinieki" tapšanu un iestudējumu Latvijas Nacionālajā operā, radošo komandu un scenogrāfu Ludolfu Libertu. Operas dzejas teksta lasījumi, skaņu ieraksta klausīšanās, kas ierakstīts Ņujorkā diriģenta Andreja Jansona vadībā. Stāstījums par operas otro versiju "Dzimtenes atmoda" (20. gs. 30. gadu iestudējums). Piedalīsies "Piebalgas kultūrtelpas biedrības" entuziasti.
- Emīla Dārziņa muzejā "Jāņaskola" – muzikāli vizuāls koncertuzvedums. Muzikālais ceļojums iepazīstinās ar rakstāmspalvas stāstu. Instrumentālā mūzika (flauta un klavieres) savīsies ar vizuāliem elementiem, veidojot stāstījumu par spalvu ne tikai kā dabas elementu, bet arī kā formu un simbolu cilvēka radošajā pasaulē.
KURZEME
- Liepājas muzejā – piektdien, 22. maijā, visas nakts garumā bez maksas būs apskatāmas izstādes, notiks radošās darbnīcas bērniem, mākslinieces Dzintras Vīriņas vadīta kaligrāfijas darbnīca un Rucavas tradicionālās kultūras programma. Noslēgumā apmeklētājus sagaidīs Žaņa Baumaņa dienasgrāmatu priekšlasījums "Balss starp lappusēm". Liepājas 17.–19. gs. interjera muzejā "Hoijeres kundzes viesu nams" vakars sāksies ar pasaules mūzikas grupas "Ududu" uzstāšanos, kam sekos amatierteātra izrāde "Minhauzena precības", grupas "Jōra" koncerts, vēsturisko tērpu pielaikošana, smaržvielu darbnīca un uguns žonglieru šovs muzeja pagalmā. Liepājas okupācijas muzejā – koncerti, dronu demonstrējumi, Zemessardzes bruņojuma apskate un filmu programma par Latvijas okupāciju. Vakara īpašais viesis – grupas "Credo" solists Guntis Veits ar muzikālu stāstu "Beidzot arī Guntis Veits ticis muzejā". Kulminācija (plkst. 23) – grupas "Carnival Youth" koncerts Liepājas muzeja dārzā.
- Aizputes Novadpētniecības muzejā – izstāde "Aizputnieku atnestie priekšmeti". Jaunā ekspozīcija "Lielā iela un aizputnieki 20. gadsimtā". Filma "Lielās ielas stāsts" (demonstrēšana noteiktos laikos, iepriekšēja reģistrācija).
- Kuldīgas novada muzejā – pamatekspozīcija "Turīga kuldīdznieka dzīvoklis 20. gs. sākumā". "Saglabāts. Kuldīgas novada muzejs 1935–2025" – muzeja 90. jubilejai veltīta izstāde. "Slings" – Ingas Melderes personālizstāde. "Dvēseles alķīmija" – Inas Voroncovas personālizstāde. Muzeja ēkas pagalmā – Kuldīgas mākslas skolas audzēkņu izstāde. Veltījuma ekspresizstāde mākslinieces Līvijas Rezevskas simtgadei.
LATGALE
- Balvu novada muzejā – radošas darbošanās viduslaiku noskaņās, bruņinieku cīņu paraugdemonstrējumi. Nakti atklās ar norisi "Ko stāsta Balvu muižas ķieģelīši?". Balvu muižas zālē – koncerts "Laikmetu atbalss", kurā dziedās Agnese un Kaspars Fedorovi.
- Viļakas muzejā – teatrāls uzvedums "Stāsti, ko glabā klusums"; atklās izstādi "Viļakas katoļu baznīcai – 135", baudīs noslēpumaino putru un varēs apskatīt ekspozīcijas – "Viļakas apkārtne vēstures līkločos", "Reliģiju vēsture Viļakā", "Senie sadzīves priekšmeti un darbarīki", "Ed. Spravnika Latvijas putnu olu kolekcija", "Viļakas apkārtnes skolu vēsture". Radošas aktivitātes bērniem, viktorīna "Muzeja priekšmetu stāstu detektīvs".
- Rotko muzejā – jauniešu kluba izstāde "Multimetamorfozes" (kultūrvietā "Garāža"); Zarasu (Lietuva) Fausta Latēna mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde "Mans maigais draugs"; Rotko muzeja jauniešu kluba tekstilapdrukas darbnīca un Ramunes Sladkevičūtes Dainienes (Lietuva) otrreiz lietoto materiālu tekstildarbnīca (kultūrvietā "Garāža"); Rotko muzejā apskatāmās izstādes.
ZEMGALE
- Dzejnieku Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālajā mājā "Billītes" – memoriālās mājas apskate, stāsts par dzejnieces Elzas Stērstes Sibīrijā mazmeitai darināto kleitiņu un citiem priekšmetiem; dokumentālā filma "Sods par sapni" par tā dēvētās "franču grupas" likteni pēckara Padomju Latvijā.
- Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā "Riekstiņi" – Jaunsudrabiņa darbu lasījumi, sarunas un tautas dziesmas; sarunas par trimdas periodu – darbarīki un iedzīves lietas.
- Bauskas pils muzejā – izstāžu un ekspozīciju apskate; lietu – gobelēna, krāsns, cietuma velvju, krūšutēla, pavarda, pilskunga galda – stāsts, pils loga restes stāsts pils priekšlaukumā.
