Clear 8.1 °C
P. 25.05
Anšlavs, Junora
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
LATVIJĀ PASAULĒ
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#mūziķi

Ar mūziku kā Dieva glāstu. Ar ko Latvijai ir nozīmīgs komponists Imants Kalniņš

Diāna Jance / Latvijas Avīze
2026. gada 25. maijs, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 25. maijs, 00:00
"Akāciju palags", "Viņi dejoja vienu vasaru", "Dziesma, ar ko tu sāksies", "Fatamorgāna", "Pie pleca plecs"... Nesaskaitāmas komponista Imanta Kalniņa dziesmas ir iedvesmojušas latviešu paaudzes.
"Akāciju palags", "Viņi dejoja vienu vasaru", "Dziesma, ar ko tu sāksies", "Fatamorgāna", "Pie pleca plecs"... Nesaskaitāmas komponista Imanta Kalniņa dziesmas ir iedvesmojušas latviešu paaudzes.
Foto: Edijs Pālens/LETA / LETA

Otrdien, 26. maijā, kad visapkārt reibinoši smaržos un krāšņi ziedēs ābeles un ceriņi, kad ziedos dūks bites un kamenes, Latvijas debesīs atskanēs “Virs galvas mūžīgs Piena Ceļš”. Komponistam Imantam Kalniņam būs pienākusi 85. dzimšanas diena.

Reklāma

Godināšanas koncerts 30. maijā skanēs Liepājas “Lielajā dzintarā”, vēlāk vasarā Imanta Kalniņa mūziku svinēs dziesminieku festivālā "Trubadūrs", mūziku un tās komponistu godinās daudzās koncertzālēs, skolās un bērnudārzos. Svinēs un dziedās līdzi studenti, dzejnieki, teātru un kino ļaudis, krāsotāji, metinātāji, dārznieki, inženieri, gleznotāji un arī žurnālisti. Kaut kur tajā dienā un vēl citās atbalsosies un mēs, tie citi, dungosim līdzi “Akāciju palagu”, “Viņi dejoja vienu vasaru”, “Dziesma, ar ko tu sāksies”, “Fatamorgānu”, “Pie pleca plecs”... Nesaskaitāmas. Varbūt skanēs Imanta Kalniņa mūzika filmām "Pūt, vējiņi!", "Ezera sonāte", "Akmeņainais ceļš" un citām. Varbūt kāda no simfonijām. Imanta Kalniņa mūzika ir kā Dieva glāsts, kas atver sirdi un palīdz izdzīvot.

Mūzika ar pārpasaulīgu gaismu

IEVA AKURĀTERE, dziedātāja: “Ar Imantu Kalniņu mani saista trīs īpaši brīnišķīgi muzikāli notikumi. Pirmkārt, Liepājas teātrī 1977. gadā tika uzvesta ImKas rokopera "Ei, jūs tur", kurā mēs ar Juri Bartkeviču atveidojām galvenās lomas un pavadījumu spēlēja grupa "Līvi". Otrkārt, Imants uz manu lūgumu uzrakstīt kādu dziesmu kā dāvanu Amerikas latviešu saimei, kuru kopā ar Imantu Ziedoni apmeklējām 1989. gadā, sakomponēja leģendāro "Lūgšanu" ar Leonīda Breikša dzeju, kura vēlāk Latvijā kļuva pat par kora dziesmu. Treškārt, skaistā atmiņā ir koncerts Vecpiebalgā pie Alauksta ezera 1996. gadā, kurā mēs ar Igo dziedājām Imanta Kalniņa kompozīcijas un man bija laime dziedāt pārpasaulīgas gaismas un maiguma pielieto dziesmu "Debess acs", kas veltīta Dieva visuredzošajai un mīlošajai klātbūtnei. Vēlu Imantam Kalniņam, mīļajam ImKam, lai viņu vienmēr ieskauj mīļu, tuvu cilvēku mīlestība, lai vienmēr viņa gars un dvēsele ir laimīgā lidojumā un lai laba veselība!”

Imanta Kalniņa vārds ir iemūžināts Liepājā Latvijas mūziķu Slavas alejā, kurā apskatāmi 50 mūziķu bronzā atlieti plaukstas oriģinālnospiedumi.
Imanta Kalniņa vārds ir iemūžināts Liepājā Latvijas mūziķu Slavas alejā, kurā apskatāmi 50 mūziķu bronzā atlieti plaukstas oriģinālnospiedumi.
Foto: Ieva Lūka/LETA / LETA

Ārpus modes un laika

LEONS SĒJĀNS, mūziķis: “Kalniņa dziesmās ir reta kombinācija – tās ir gan muzikāli gudras, gan pilnīgi tautiskas labākajā nozīmē. Tās var analizēt profesionāļi, bet tikpat labi dziedāt pie ugunskura trijos naktī. Un abas situācijas šķiet pilnīgi pareizas.

Jubilejā gribu pateikt paldies par melodijām, kas dzīvo ārpus modes un ārpus laika.”

Pacilājošs un emocionāli dziļš iespaids

ANDRIS VEISMANIS, diriģents: “Imanta Kalniņa mūzika man jau kopš pirmās reizes, kad bērnībā noskatījos kinofilmu “Pūt, vējiņi!”, ir atstājusi neizdzēšami pacilājošu un emocionāli dziļu iespaidu.

Viņa eksperimenti simfoniskajā, operas un roka mūzikā ir iedvesmojuši veselu jauno komponistu paaudzi. Mūzikas vieglā, latviskā sajūta neviļus asociējas ar Raiņa daiļradē un tautasdziesmās sakņotām intonācijām.

Tā kā man ir bijusi laime atskaņot Imanta Kalniņa mūziku operā “Spēlēju, dancoju”, kā arī viņa simfonijas un dziesmu aranžējumus kopā ar simfonisko orķestri, tad šī bērnībā izjustā līdzpārdzīvojuma sajūta jau no multfilmu mūzikas laikiem joprojām spēj mani ievest neaprakstāmas eiforijas gūstā.”

Kopā ar brāli dzejnieku Viktoru Kalniņu (Viku).
Kopā ar brāli dzejnieku Viktoru Kalniņu (Viku).
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Iedzīvinājis latviskuma kodu

ARMANDS ZNOTIŅŠ, muzikologs: “Pirms pieciem gadiem, kad, tuvojoties Imanta Kalniņa 80 gadu jubilejai, komponists saņēma Lielo mūzikas balvu par mūža ieguldījumu, televīzijas žurnāliste man sarunas beigās jautāja – un kurš būtu jums pašam tuvākais Imanta Kalniņa skaņdarbs? Atceros, ka samulsu no šāda jautājuma, un pēc tam, mierīgākos apstākļos, pasmējos – kāda gan manām personiskajām simpātijām saistība ar muzikoloģisku objektivitāti? Un tagad nemaz droši nepateikšu, kuru opusu toreiz nosaucu – Ceturto simfoniju kā vispārzināmu un katra klausītāja atmiņā paliekošu Imanta Kalniņa daiļrades zīmi, Trešo simfoniju kā muzikologu vienbalsīgi slavētu partitūru vai kādu citu komponista veikumu. Tikai vēlāk iedomājos – varbūt tomēr vajadzēja pieminēt nevis kādu no lieldarbiem, bet gan kordziesmu “Jau ziediem rotātas pļavas”, kaut vai tādēļ, ka tās liriskais skaistums manā apziņā nesaraujami saistīts ar dzejnieka Eduarda Veidenbauma traģisko likteni.

Reklāma
Reklāma

No iepriekšteiktā izriet acīmredzams secinājums, ka Imants Kalniņš paveicis apbrīnojami daudz. Viņa izcilais melodiķa talants un harmonijas izjūta ļāvusi uztvert un iedzīvināt latviskuma kodu, ko katrs no atšķirīga rakursa pauduši arī Raimonds Pauls un Pēteris Vasks, un tādējādi Imants Kalniņš tieši tāpat ir unikāls. Simbolika un ambivalence piemīt ne tikai viņa simfonijām, instrumentālajiem koncertiem, operai “Spēlēju, dancoju” un oratorijai “Dzejnieks un nāra”, bet arī daudzām dziesmām. Viņš uzrunā katru atsevišķu cilvēku, un viņš uzrunā arī nāciju kopumā.”

Viņa mūzika ir brīnums

MĀRA ĶIMELE, režisore: “Imanta mūzika ir brīnums. Tā dāvā mīlestību, skaistumu, laimi un prieku, nešķirojot pēc nopelniem. Tā ir kā Dieva glāsts, tā atver sirdi un palīdz izdzīvot. Paldies, Imant!”

Izrāžu laiks Liepājā šķita kā mūžīgā vasara

MAIJA MIGLA-STREIČA, rakstniece: “Mana jaunība. Liepāja. Pirms vairāk nekā pusgadsimta es vēl biju studente, kas rakstīja dzejoļus un gatavojās kāzām ar Liepājas teātra galveno režisoru Andreju Miglu. Teātrim tas bija laiks, kad vienkopus pulcējās radošie gari un Miglas režijā tapa skaistas muzikālas izrādes “Mīla, džezs un velns”, “Princis un ubaga zēns” , “Trīs musketieri”, “Brēmenes muzikanti”. Imanta Kalniņa mūzika izveda tās cauri pusgadsimtam, dziesmas vēl joprojām tiek dziedātas. “Brēmenes muzikantiem” dziesmu tekstus rakstīt uzticēja man, pārējām izrādēm tos rakstīja Imanta brālis Viktors Kalniņš.

Izrāžu tapšanas laiku atceros kā mūžīgo vasaru, kaut arī pa starpām bija visi pārējie gadalaiki. Andreja Miglas idejas sakarsēja prātus, katru dienu notika mēģinājumi, vakaros režisora komunālajā dzīvoklī pulcējās aktieri, ar savām idejām sprēgāja scenogrāfs Arnolds Plaudis. Kostīmu māksliniece Baiba Puzinas bija atvedusi kostīmu skices, kuras visi apbrīnoja, jo tās bija kā gleznas. Turpat kopā ar visiem arī Imants un Viktors. Ja jau man tas laiks šķita kā mūžīgā vasara, tad viņiem jo vairāk – Imants bija iemīlējies Liepājas teātra aktrisē Helgā Dancbergā, bet Viktors nespēja pretoties skaistās Ainas Kareles valdzinājumam. Mēs ar Helgu reizē gaidījām bērniņus, atceros, kā Imants, iedams garām mūsu mājai, no apakšas sauca: “Nu, kad tad jūs abas beidzot būsiet tos mazuļus izperējušas?”

Izrādes bija krāšņas, no aktieru ložas bija saskatāms, kā Imants tur, orķestra bedrē, sēdēja pie klavierēm – skaists, melniem pagariem matiem, kas nedaudz cirtojās, melnu bārdu, apgarotu skatienu… Man līdzās sēdošā aktrise Terēze Dāvis, kas jau bija cienījamos gados, nespēja vien jūsmot: “Skaties, viņš taču izskatās kā Jēzus Kristus vecmeistaru gleznās…”

Kad viņš Liepājā nodibināja savu ansambli, kuru nosauca par “2XBBM”, liepājnieki centās izzināt, kas tas par noslēpumainu šifru tur ielikts. Tikai izredzētajiem tika atšifrēts, ka tas nozīmē: “2x Biz Biz Mārītes”.

Imants iekustināja Liepājas muzikālo dzīvi, jaunieši dziedāja, tauta dziedāja, arī vēlāk, kad Imants jau bija Rīgā, viņa dziesmas no izrādēm aktieri turpināja dziedāt kopā ar Austru Pumpuri.

Reklāma
Ieteiktie raksti

Imant, tu manās atmiņās esi tāds kā toreiz tur, Liepājā, tajā skaistajā, garajā izrāžu vasarā! Un tagad arī tu esi atpakaļ tur, jo no Liepājas jau aiziet nemaz tā nevar – Liepāja satver sirdi un neatlaiž!”

Imants Kalniņš Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" atklāšanā 2015. gadā kopā ar dzīvesbiedri Agru.
Imants Kalniņš Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" atklāšanā 2015. gadā kopā ar dzīvesbiedri Agru.
Foto: Ieva Lūka/LETA / LETA

“Piepildīja manus sapņus”

OLGA RAJECKA, dziedātāja: “Ir pilnīga laime dziedāt Imanta Kalniņa mūziku, tā piepildījusi manus sapņus būt uz skatuves. Caur to esmu izaugusi, tā devusi pašpietiekamību, disciplīnu un lielu mīlestību uz mūziku – es varētu saukt un saukt. Man ļoti patīk izpildīt šķietami tik vieglās, bet ļoti sarežģītās dziesmas, kuras nevaru saskaitīt, šķiet, esmu izdziedājusi un turpinu dziedāt vismaz astoņdesmit. Starp tām nav vienas īpašākās, jo man jau ir desmit pirksti, kuros vien kožu, visi sāp!

Paldies par visām tieši manai balsij domātajām tik skaistajām dziesmām! Tās tautā ir tik iemīļotas un dziedamas līdzi, jo Imants Kalniņš ir patiess tautas mūzikas mākslinieks. Novēlu dzīvesprieku un lai vairāk brīnumu, par kuriem brīnīties!”

Kopā ar Liepājas Simfoniskā orķestra galveno diriģentu Imantu Resni (no kreisās) un mūzikas izdevniecības "Upe Tuviem un Tāliem" direktori Ivetu Mielavu. 2009. gads.
Kopā ar Liepājas Simfoniskā orķestra galveno diriģentu Imantu Resni (no kreisās) un mūzikas izdevniecības "Upe Tuviem un Tāliem" direktori Ivetu Mielavu. 2009. gads.
Foto: Evija Trifanova/LETA / LETA

Starp mūziku un tekstu – izcila simbioze

INESE MUIŽNIECE (”Austrasbērnu kustība”): “Imanta Kalniņa mūzika ir kā paralēlā pasaule, kurā ir sava brīnumzeme, kur mīlestība skan vispatiesāk, kur to var izteikt, ļaujoties skaņu valdzinājumam. Mēs, Austrasbērni, ImKas mūziku esam atklājuši sev caur Austru Pumpuri, esam to iemīlējuši, pateicoties viņas izcilajam talantam atklāt dziesmas jēgu, pieskarties katrai niansei un jūtīgi to izpildīt. Šīs dziesmas ir bijušas un ir mūsu mācību materiāls, un tās kalpojušas arī par iedvesmu pašiem sākt radīt savu mūziku. Manuprāt, Imanta Kalniņa mūzika spēlējusi lielu lomu latviešu dziesminieku kustības attīstībā. Austra un ImKas mūzika mums ir nedalāmi jēdzieni, iedvesmas avots un nereti – garīgais patvērums. ImKas dziesmās vienmēr ir svarīgs vēstījums, varbūt arī tāpēc latviešu dziesminiekiem tās ir tik tuvas. Imants Kalniņš ir dižgars, un viņa dziesmu vārdu autori arī ir dzejnieki dižgari – Māris Čaklais, Imants Ziedonis, Knuts Skujenieks, Olafs Gūtmanis, Viks un citi. Mūzika un teksts veido izcilu simbiozi. Esam ļoti pateicīgi komponistam par šo iespēju dzīvot un izdziedāt šo paralēlo pasauli. Vēlam labu veselību, možu garu un prieku turpināt radīt!”

Izcils melodiķis un reizē – savdabis

VENTIS ZILBERTS, pianists: “Imanta Kalniņa kamermūzikas skaņdarbi tapuši laikā, kad vēl nebija sarakstītas ne viņa simfonijas, ne operas un ir teju uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi. 1983. gadā man kopā ar čellisti Ingu Sutu bija prieks pirmatskaņot “Quasi una toccata”. Enerģiskais un vitālais skaņdarbs ierakstīts arī Latvijas Radio. Komponists sarakstījis arī septiņas invencijas un, lai gan jocīgi izklausās salīdzināt Sebastiānu Bahu ar Imantu Kalniņu, manuprāt, šīs mazās miniatūras, Kalniņa invencijas, ir interesantākas. Tās rakstītas ar četru nošu rotājumiem, prasmīgi izmantojot baroka mūzikas paņēmienus, un no latviešu komponistiem tāds “grupetto” izdevies tikai Imantam Kalniņam.

Ļoti vēlētos vēl kādu komponista opusu, ja nu kādā piezīmju grāmatā atrastos, izpildītāji gaida! Viņš ir izcils melodiķis, reizē savdabis ar savu skatu uz lietām, kas it kā ir vienkāršas, bet piesaista ar lielu un labu pamatu.”

No arābu valodas latviešu valodā interpretētā "Korāna" atklāšanas svētkos 2011. gadā.
No arābu valodas latviešu valodā interpretētā "Korāna" atklāšanas svētkos 2011. gadā.
Foto: Edijs Pālens/LETA / LETA

“Viņa mūzika dzīvos gadsimtiem”

UĢIS ROZE, dziedātājs: “Imants Kalniņš ir manas muzikālās uztveres un manas muzikālās gaumes veidotājs. Ar šo mūziku esmu nodzīvojis jau vairāk nekā četrdsmit gadus, tas pat nav vienā vārdā izsakāms, ko man nozīmē Imants Kalniņš! Tolaik, kad vēl dziedāju grupā “Inversija”, viņš bija atnācis noklausīties un pieņēma mani kā solistu. No tā laika mana muzikālā uztvere ir kardināli mainījusies. Viņš ir cilvēks, kas prot un māk mūzikā parādīt savus sapņus un idejas.

Viss, ko vien komponists saka savā mūzikā, ir taisnība, patiesība. Mūzika izsaka viņa domas, redzējumu un attieksmi pret pasauli. Imants Kalniņš dzīvo savā pasaulē un šo zemi redz savām acīm, un tā viņš to atspoguļo mūzikā. Es pilnībā piekrītu visam, ko vien viņš radījis mūzikā, – tur ir labi teksti, patiesa un dziļa doma. Viņa mūzika dzīvos gadsimtiem, viņš kļuvis par mūzikas klasiķi.”

“Dzert no mūzikas tīrā avota”

ĀRIJS ŠĶEPASTS, diriģents: “Latvieši ir bagātīgi apveltīti ar pasaules klases komponistiem. Imants Kalniņš šai mūzikas burvju lokā apzināti ir pagājis maliņā un ar vieda skolotāja smaidu noraugās savu skaņdarbu patstāvīgajā gājumā. Viņa darbu oriģinalitāte vienmēr ļaus mums smelties no šī laimes un mīlestības pārpilnā avota. Savā nelielajā personīgo attiecību pieredzē vienmēr esmu saņēmis komponista nesteidzīgi izrunātus uzmundrinošus un atbalstošus vēlējumus. Vēlot meistaram daudz laimes, domās sūtu pateicību par iespēju sildīties viņa mīlestības piepildītajā pasaulē un dzert no šī mūzikas tīrā avota.”

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Nedēļas abonements

Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.

10 raksti tikai par 0,50 €

  • Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
  • Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
  • Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus

Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.

Foto: Lasi.lv

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Reklāma
Tēma
Komentāri un viedokļi
Tēmturi
#mūziķi
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
LATVIJĀ PASAULĒ
Reklāma