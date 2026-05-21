1996. gada 21. maijā. Pirms 30 gadiem tābrīža Rīgas domes priekšsēdētājs Māris Purgailis simboliski uzsāka Otrā pasaules kara sākumā nodegušā un 1948. gadā pilnībā iznīcinātā Rīgas Melngalvju nama atjaunošanas būvdarbus, uzmūrējot uz iepriekšējā gadā iekārtotajiem pamatiem pirmo ķieģeli.
Vēsturiskais ķieģelis bija izgatavots Lodes ķieģeļu rūpnīcā. Ar šī uzņēmuma produkcijas palīdzību arī plānoja atjaunot visu ēku. Līdz 1996. gada beigām paredzēja uzmūrēt nama sienas un uzlikt pagaidu jumtu, kas arī tika izdarīts, bet 1997. gadā plānoja ielikt logus, durvis, sākt iekārtot komunikācijas un fasādes dekorējumus. Kā darbu pasūtītājs un finansētājs uzstājās Rīgas pašvaldības uzņēmums "SIA Rīgas nami", bet celtniecības darbus veica "SIA Bilde", kas bija uzvarējusi konkursā. Atceroties vēsturiskās tradīcijas, tika solīts maksimāli izmantot vietējo darbaspēku un materiālus, ko praksē gan ne vienmēr izdevās ievērot. Piemēram, daļu akmens masas skulptūru 1999. gadā izgatavoja Minskā.
Visu būvniecības laiku aktualitāti saglabāja finansējuma jautājums. Rīgas pašvaldība jau 1996. gada nogalē atzinās, ka visu vajadzīgo summu segt nespēs, kamdēļ sākās arī ziedojumu vākšanas kampaņas, kaut sabiedrībā, īpaši ārpus Rīgas, domas par Melngalvju nama atjaunošanas nepieciešamību dalījās. Sākumā par gatavību sponsorēt bija lepni paziņojusi Valērija Kargina un Viktora Krasovicka "Parekss banka", taču, celtniecības brīdim pienākot, izrādījās, ka tā nav piešķīrusi "ne santīma". Tiesa, vēlāk banka atbalstu tomēr sniedza. Cerības uz "vācu naudu" jeb, ka kādu artavu dos Brēmenē, Vācijā joprojām aktīvā Melngalvju brālība, atkrita jau pašā sākumā, jo mūsdienu melngalvji paziņoja, ka naudu nama atjaunošanai nedos, tāpat kā atsakās no jebkurām īpašumtiesību prasībām.
Pabeigt nama atjaunošanu vispirms plānoja līdz 1998. gada beigām, taču tas notika 1999. gadā. Galvenais mērķis tomēr bija paspēt līdz Rīgas 800 gadu jubilejai 2001. gada vasaras nogalē, un šis uzdevums tika izpildīts gana savlaicīgi.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Latvis", 1926. gada 21. maijā
Laupītāju uzbrukums. Ances Bērzverbeļu māju rentnieks 55 gadus vecais Uldriķis Kuike 18. maija vakarā atgriezies mājā no Ventspils. Popes meža biezoknī no grāvja izlēkuši divi vīrieši, un viens, draudot ar ieroci, apturējis Kuiki, kamēr otrs izvilcis Kuikim no kabatas naudas maku un izņēmis 20 latus. (Pārējo naudu Kuike glabājis bikšu kabatā). Pēc tam ļaundari to atlaiduši. Pēc īsa laiciņa tai pašai vietai tuvojies pajūgs, kurā braukuši Popes pagasta Kalnaku māju saimnieka dēls Ernests Kroje, 25 gadus vecs, ar savu māti un māsu. Arī tos ļaundari gribējuši aplaupīt, bet Krojes zirgs iztrūcies un strauji aizdrāzies. Kuike un Kroje bijuši tik ļoti uztraukti, ka nav ievērojuši laupītāju apģērbus. Abi ļaundari bijuši pilnīga auguma un maskojušies sarkaniem drēbes gabaliem. Jau pēc stundas ieradusies policija ar aizsargiem, kuri pārmeklējuši visu apkārtni, bet nekā aizdomīga neatraduši.
