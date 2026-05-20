Maijā aprit desmit gadi, kopš Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) galvenā ēka atklāta pēc apjomīgas rekonstrukcijas un restaurācijas. To laikā muzejā viesojušies vairāk nekā divi miljoni apmeklētāju (2 066 858), kas apliecina augstu sabiedrības iesaisti un stabilu interesi par mākslu un muzeja piedāvājumu dažādām auditorijām.
Pēc rekonstrukcijas muzejā notikušas 115 izstādes. Visplašāko interesi izpelnījusies atklāšanas izstāde "Miervaldis Polis. Ilūzija kā īstenība" 2016. gadā (85 601 apmeklētājs), kā arī izstādes "PURVĪTIS" 2022. gadā (75 972) un "Imanta Lancmaņa māksla" 2022. gadā (67 940). Lai aktualizētu 20. gadsimta otrās puses mākslas mantojumu, LNMM galvenajā ēkā attīstīts cikls "Paaudze", kura ietvaros desmit gadu laikā notikušas 13 izstādes.
Rūpējoties par kultūras apmaiņu un Latvijas starptautisko reprezentāciju, LNMM ar savu krājumu piedalījies vairākos desmitos izstāžu ārpus muzeja, iepazīstinot ar Latvijas mākslu auditoriju Francijā, Vācijā, Nīderlandē, Igaunijā, Zviedrijā, Lietuvā, Īrijā un citviet. Nozīmīgākais ārvalstu projekts ir "Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā" Orsē muzejā Parīzē 2018. gadā (236 079 apmeklētāji). Mākslas darbi no LNMM kolekcijas regulāri papildina arī citos Latvijas muzejos veidotās izstādēs.
LNMM ir spējis saglabāt augstu sabiedrības ieinteresētību tā piedāvājumā un aktīvu līdzdalību muzeja norisēs. Desmit gadu laikā iegādāta 60 771 ģimenes biļete, muzeju apmeklējušas 166 375 skolēnu grupas. Kopumā apmeklētājiem piedāvāta 3001 norise plašam auditoriju lokam – pieaugušajiem, senioriem, ģimenēm ar bērniem, skolēniem grupās, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem –, piesaistot aptuveni 50 000 interesentu. Novadītas arī 5135 ekskursijas 93 816 dalībniekiem.
LNMM kļuvis par nozīmīgu platformu sadarbībai un notikumiem – muzejā aizvadīti 943 dažādi pasākumi. Muzejs ir bijis arī iecienīts pieturas punkts jaunlaulātajiem – notikušas 1315 kāzu fotosesijas. Pērn, reaģējot uz animācijas filmas "Straume" starptautiskajiem panākumiem, LNMM tika izstādīti tās apbalvojumi, kurus apskatīja gandrīz 44 000 interesentu.
