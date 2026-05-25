Kulbergs atklāj, kā sadalītas ministrijas jaunajā valdībā

Četras partijas, kuras Andra Kulberga (AS) vadībā mēģina veidot jauno valdību, ir sadalījušas atbildības jomas, bet konkrētus ministru kandidātu vārdus nosauks rīt, pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču paziņoja Ministru prezidenta amata kandidāts Kulbergs.
Plānots, ka "Apvienotā saraksta" (AS) politiķi Kulberga vadītajā valdībā vadīs Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Visas šīs ministrijas pašlaik vada "Jaunās vienotības" (JV) redzami politiķi.
Nacionālā apvienība (NA) vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM).
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) faktiski saglabās esošās pozīcijas, zaudējot vadību tikai pār KEM — šis politiskais spēks saglabās Saeimas priekšsēdētāja amatu, kā arī vadīs Ekonomikas, Labklājības un Zemkopības ministrijas.
Savukārt "Jaunā vienotība" (JV) savā pārziņā saglabās tikai ārlietu un veselības jomu pārraudzību, kā arī tai nāksies uzņemties vadīt Aizsardzības un Satiksmes ministrijas, kuru pārziņā pēdējos mēnešos bijis visvairāk publiski apspriestu problēmu.
Kulbergs neatklāja, vai aizsardzības ministra amatu varētu ieņemt līdzšinējā premjere Evika Siliņa (JV), kura par to pēdējā laikā izrādījusi interesi.
Kulbergs, vaicāts, ar kuru partneri bija vissarežģītāk vienoties par jomu sadalījumu, norādīja, ka šajās dienās spriedze bijusi augsta un neiztika arī bez intrigām. "Uzskatu, ka bija nekoleģiāla rīcība vienā no mirkļiem," teica Kulbergs, sīkākas detaļas neatklājot, vien norādot, ka šādi turpināt nedrīkstot.
Savukārt, vaicāts, kāpēc Satiksmes ministrijas vadība uzticēta JV, nevis AS, Kulbergs teica, ka neviens cits neesot bijis vairāk klātesošs gan no finanšu viedokļa, gan lēmumu pieņemšanā kā JV. Reizē viņš norādīja, ka lielie projekti kā "airBaltic" un "Rail Baltica" ir premjera līmeņa un visas valdības jautājumi, nevis vienas ministrijas ziņā kā tas bijis līdz šim.
Tāpat Kulbergs vēloties ieviest "citu politisko kultūru" Ministru kabineta darbā.
Kulbergs atkārtoti izcēla, ka laiks, kas tika dots valdības izveidei, ir īss un izveidot valdību bijis teju neiespējami, taču esot pierādījies, ka neiespējamais ir iespējams, ja visi strādā konstruktīvi.
Viņš klāstīja, ka procesam pieiets tā, lai katrs politiskais spēks valdībā iegūtu līdzvērtīgu atbildību un tajā nebūtu iebūvēta nekāda spriedze. Strādājot atlikušos mēnešus līdz Saeimas vēlēšanām, spriedze un intrigas neesot vajadzīgas un tās nedrīkst būt ieliktas jau pašos valdības pamatos.