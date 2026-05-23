"Visi kļūstam par "Indrānu" varoņiem". Saruna ar aktieri Gerdu Lapošku

Vita Krauja / Latvijas Avīze
2026. gada 23. maijs, 00:00
Gerds Lapoška: "Jā, šī izrāde ir tikai Latvijai un latviešiem. Nezinu, vai kāds ārzemnieks to varētu saprast. Šaubos..."
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Sezonas noslēgumā Jaunā Rīgas teātra (JRT) Lielajā zālē iestudēta ievērojamā latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa Latvijas Kultūras kanonā iekļautā luga "Indrāni", kuras pirmizrāde notika 20. maijā. Izrādi veido nu jau daudz spēlējušais aktieris un jaunais režisors Gerds Lapoška.

Skaudrais paaudžu konflikts un laikmeta pārmaiņu izraisītās morāles dilemmas ir pāri laikiem atpazīstamas tēmas latviešu kultūrā. "Indrānu" pirmais iestudējums tapa 1904. gadā. Pirms vairāk nekā 120 gadiem sarakstītās lugas sākumā Rūdolfs Blaumanis teica: "Darbība notiek mūsdienās." Viņa, iespējams, nejaušā tālredzība bijusi dziļa: īpaši šobrīd līdzība starp toreizējiem "mums" un tagadējiem "mums" kļūst arvien sāpīgāka. Senie strīdi pārtapuši tagadnes skaļajās balsīs un arī lielajā klusēšanā. Tā izrādi pieteicis teātris.

Šis ir Gerda Lapoškas pirmais iestudējums JRT Lāčplēša ielā. 2023. gadā Miera ielā viņš veidoja izrādi "Pelēka vasara, saulaina ziema".

Par "Indrāniem" Gerds Lapoška saka: "Blaumaņa varoņi ir mūsu spogulis, kurā atrodam gan labo, gan slikto, pretrunīgo, traumēto, redzošo, aklo, kurlo, dzirdošo un trauslo. Man šķita ļoti svarīgi meklēt, kā skan Latvijas "putni", mātes raudas, bērna smiekli. Meklēt, kas ar mums ir noticis reiz, kas notiek šobrīd, kas mēs esam un ko mums darīt tālāk… Nu jau sakāpinātā veidolā visi kļūstam par Indrānu varoņiem."

Gerds Lapoška.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Gerd, vai vari atklāt "Indrānu" pirmo nospiedumu tevī, vēl pirms ķēries pie lugas iestudēšanas?

G. Lapoška: Gadu pie izrādes strādājot, agrākais nospiedums jau paplēnējis. Tagad tā sajūta... Mājas un vieta. "Indrāni" un Latvija. Konflikts "Indrānu" saimē, kas atspoguļo visu Latvijas konfliktu šobrīd. Skaidra lieta, ka manā mūžā nebija trāpījies ne leģendārais Mihaila Kublinska iestudējums Nacionālajā teātrī, ne šis darbs turpat Valtera Sīļa redzējumā, ne Elmāra Seņkova iestudējums "Čehovā"… Tādā ziņā esmu brīvs no asociācijām. Taču nezinu, ko citu es tagad varētu iestudēt, kas nebūtu tik ļoti par mums, mūsu strīdiem… Ja visi, kas "Indrānus" nav lasījuši kopš vidusskolas laikiem, tagad vēlreiz atvērtu šo Blaumaņa darbu, viņi ieraudzītu, ka tā noteikti ir ļoti cita luga. Katrs laiks lugai ļauj skanēt citādāk, it sevišķi šobrīd, šajā tik neskaidrajā pārmaiņu laikā, kas ir tieši tik neskaidrs, cik tas ir "Indrānu" sētā.

Taču daudz skaidrāk un skaudrāk izprotam jēdzienus īpašums, savas mājas…

Lugā tas ir ļoti praktiski, it īpaši jaunajam pārim Ievai un Edvardam. Bet vai mūsdienās tādas lauku sētas vēl paliks? Kā Edžiņš saka – man tās mājas nevajag, pārdošu tāpat kā tēvs tos kokus. Katra paaudze citādāk izturas pret mantu un īpašumu. Bet tas ir cikls, kas ik pa laikam atkārtojas. Es izrādē cīnījos par absolūtu neviennozīmību, par to, ka vieni nav labāki vai otri sliktāki. Gan vecajiem, gan jaunajiem Indrāniem, abām pusēm ir ļoti spēcīga un dzelžaina loģika, pie kuras viņi turas. Un nevienā brīdī nevienai pusei viņu loģika nav absurda. Taču šīs loģikas nesatiekas. Tur atveras tās asās šķēres. Tā ir īsta traģēdija, ka mēs tik daudzās un būtiskās lietās nedzirdam un neredzam cits citu. Kāds rezultāts, zinām. Un arī izrādē to redzēsim.

Blaumanis ir liels psiholoģijas meistars, atliek vien to atminēt un iedzīvināt. Arī tas, kas šķietami lugā nav uzrakstīts, bet uz skatuves notiks, nāk no Blaumaņa, no tā, ka es viņu mēģināju saprast un minēt, kā viņš pats šobrīd raudzītos uz Latvijā notiekošo un kā iestudētu izrādi. Jo laikabiedru atmiņās pierakstīts, ka arī Blaumanis pats iestudējis kādu savu lugu un labā nozīmē esot bijis ļoti traks, azartisks. Skatuvē Lāčplēša ielā arī "Indrāni" spēlēti, ja nemaldos, 1907. gadā pēc revolūcijas, kad uz brīdi atvērās teātris. Blaumanis, protams, nepiedzīvoja ne Latviju, ne Dailes teātri, bet 20. gadsimta sākumā, kad te spēlēja izrādes, tāpat kā Rainis un Aspazija, arī viņš noteikti staigājis pa šīm kāpnēm. Varbūt kāds jau satraucas – kas tik netiks nodarīts Blaumanim un "Indrāniem", jo jauns režisors un tamlīdzīgi... Vēlos pateikt, ka tas, kas varbūt liksies "nepareizs", pirmkārt, ir lugā, jo, to pārlasot un pārlasot, jāraud skaļā balsī. Mēs ar Blaumani esam draudzīgā un pieklājīgā sakabē. Neesmu viņu izmantojis, lai uztaisītu kaut ko savu. Es iestudēju Blaumaņa lugu "Indrāni". Varbūt būs zināms pārsteigums, ka mūsu izrādē tēvs un māte ir piecdesmitgadnieki, nevis veci, sli–i-mi ( ļoti stiepti. – Aut.) vecāki. Jau ķeroties pie šīs lugas, uzreiz zināju, ka Indrānu tēvs būs Kaspars Znotiņš, Indrānu māte – Baiba Broka un Kaukēns – Vilis Daudziņš. Viņu bērniem izrādē ir ap trīsdesmit. Līdz ar to strīds ģimenē vēl traģiskāks. Otra lieta – daudzos būs aizķērušies domugraudi, ko sacījis Indrānu tēvs, kad viņš runā ļoti skaistas lietas, ka nošķīris tos ošus, kas priecē sirdi, no tiem, kas pilda maku... Taču arī tēvs ir dzīvs cilvēks, nevis kaut kāds svētais, kuram bērns nodara pāri. Arī tēvs nav laipns pret dēlu. Ne tāds bijis, ne arī ir. Jā, viņš ir mēģinājis, to varēs redzēt, bet...

Gerd, bet kurā pusē tomēr ir nevis režisora, bet tevis paša sirds?

Taisnības pusē.

Mēdz teikt – katram sava taisnība…

Tas ir viens no desmit visbiežāk lietotajiem izteicieniem. Taču, jo biežāk tā sacīsim, jo mazāk satiksim patiesību. Un ko tā sava taisnība līdz, ja esam ar to vieni, ķildojamies... (ilga pauze). Kļūst bēdīgi. Tagad mēs Latvijā esam uzņēmuši izcilus apgriezienus, kā cits citam darīt pāri. Un man tas ļoti sāp. Visa tā valoda, kas tiek lietota, – rasisms, homofobija – mani tas sakauj. Dur kā ar nazi.

Vai tev arī pašam ir kaut kur vectēva stādīti koki?

Iespējams, Latgalē, Lapošku ciemā, no kurienes izsūtīja manus vecvecākus. Pie Baltkrievijas robežas Daugavas krastā. Nezinu, kurš no maniem senčiem – Jāzeps vai Nikolajs – atgriezās Latvijā kā mazs bērns. Droši vien tagad tajā vietā ir drupas, bet varbūt aug arī senču stādīti koki. Jāaizbrauc apskatīties. Nekad mūžā neesmu tur bijis. Tas ir 303 kilometrus no Rīgas.

Izrādi tu veido ciešā sadarbībā ar scenogrāfi Moniku Korpu, kuru agrāk pazinām kā Moniku Pormali un kura pēc nedēļas, 1. jūnijā, saņems Latvijas Teātra darbinieku savienības iedibināto pirmo Andra Freiberga balvu par izcilu un smalki niansētu vizuālo redzējumu teātra mākslā, kā arī par izcilu sniegumu Eiropas opernamos.

Mēs ar Moniku bijām mazliet sadraudzējušies, jau pirms sāku taisīt šo izrādi, man uzreiz bija skaidrs, ka vēlos strādāt tieši ar viņu. Monika ir viena no izcilākajām un jūtīgākajām Eiropas māksliniecēm scenogrāfēm. Ja arī šī ir mana pirmā izrāde Lāčplēša ielā, tad Monika tāpat kā Alvis (Hermanis) un lielie aktieri ar visām leģendārajām izrādēm veidojuši Jauno Rīgas teātri no pašiem pirmsākumiem. Monikai piezvanīju vēlu naktī, kad viņa bija ārzemēs, strādāja, iespējams, pie kādas operas. Laikam pārsteidzu nesagatavotu, taču neļāvu sacīt nē. Un viņa labprāt teica jā, neskatoties uz savu aizņemtību. Daudz lasījām lugu, vienkārši runājāmies, kā jūtamies, domājot par Blaumaņa izvirzītajiem jautājumiem, tēmām, un vienojāmies, ka šī būs izrāde par Latviju, kas ir atspēriens arī Monikas Korpas scenogrāfijā. Tāpat es varu teikt par pārējiem radošajā komandā, kur ir gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, videomākslinieks Toms Zeļģis, Kristīne Pasternaka, izcilā kostīmu māksliniece. Es nekad ne ar vienu no viņiem līdz šim nebiju kopā strādājis, izņemot mūzikas grupu "Alejas". Šī ir mūsu pirmā reize, absolūti brīnišķīga, radoša, es jūtos viņiem ļoti pateicīgs, ka viņi tādam jaunam gurķim, kurš divdesmit sešu gadu vecumā taisa izrādi Lielajā zālē Jaunajā Rīgas teātrī, ir uzticējušies. Un esmu ļoti, ļoti uzticējies viņiem. Man, piemēram, ausīs nebija nevienas skaņas, kādai jābūt mūzikai. "Alejas" mūziķiem teicu – draugi, es jums uzticos, jūs zināsiet, ko darīt. Tā ir tāda dīvaina sajūta, kad tu ļoti, ļoti uzticies.

Kas šajā lugā, tavuprāt, ir tāds, ko tā līdz nervu galiem var sajust tikai latvieši?

"Indrāni" ir kā grieķu traģēdija, ko uzrakstījuši latvieši. Luga ar grieķu antīkās traģēdijas mērogu, bet par latviešiem. Mūsu koki ir tās mūsu kolonnas (jau izrādes afišā redzamas. – Aut.), mūsu koki ir mūsu izplatījums un mūsu Latvija. Esmu absolūti pārņemts ar to, cik bagāta ir mūsu kultūra. Arī tā varbūt ir viena no mazām problēmiņām, ka vēlamies būt kaut kas cits, nekā mēs esam. Mums te viss ir, šajā mazajā, skaistajā zemītē, bet... Jā, šī izrāde ir tikai Latvijai un latviešiem. Nezinu, vai kāds ārzemnieks to varētu saprast. Šaubos... Nu ko, svešinieks taujātu, par ko viņi plēšas, par kaut kādiem kokiem? Nopietni? Bet mūsu ir maz un paliek vēl mazāk. Un mūsu telpa ir maza un mums tā jāsargā. Un vēl laika konteksts. Kādam no malas būtu nesaprotami, kas tas ir – iet ganos… Un stārķi, tie paši mūsu stārķi. Un ligzdas, pamestas ligzdas.

Es ļoti ceru, ka šī būs dīvaina izrāde vislabākajā šā vārda nozīmē. Gribas, lai mēs tiešām trāpām skatītāju sirdīs un mēģinām radīt līdzsvaru. Lai viss mūsu izrādē darbotos kā pašterapija un terapija. Lai saprotam un ieraugām – es arī esmu līdzīgi rīkojies, bet nu esmu cits cilvēks, esmu mācījies, mainījies. Jo es uzskatu, ka cilvēki mainās un var kļūt labāki. Man ļoti nepatīk teiciens – cilvēki jau nemainās… Kas tā saka, iespējams, citiem neļauj mainīties, iespējams, kāds arī nemainās. Bet caur kļūdām un sāpēm, priekiem un laimēm varam mācīties un kļūt labāki. Izrāde nebūs kā manifests, arī ne kā "uzbrauciens" – ai, kādi mēs esam… Es nevienam negribu kratīt ar pirkstu – nē, nē... Esmu par cerību un par to, ka varam kļūt labāki. Kā īsti, godīgi sakot, pat nezinu… Bet, ja cilvēki atnāk uz teātri un pieci simti tajā brīdī ir vienoti, varbūt arī tas jau ir kaut kas.

"Indrāni" ir tava pirmā izrāde Lielajā zālē Jaunajā Rīgas teātrī…

Bija brīnišķīgs mēģinājumu process. Taisot drāmu, arī daudz smējāmies. Mums bija veselīga distance, lai arī publikai nebūtu smagi skatīties. Man ir žēl atvadīties no mēģinājumu zāles. Nekas cits dzīvē līdz šim man nav licis tik priecīgam iet uz darbu, un es neatceros, kad būtu modies divas stundas pirms modinātāja pulksteņa zvana. Ceru, ka viss izdosies un skatītāji būs ar mums. Taču tā nebūs pati pieklājīgākā izrāde pasaulē. Bet ar jēgu.

Sarunas sākumā sacīji, protams, puspajokam, ka vai nu pirmizrādē nošaus, vai ne...

Esmu ļoti nopietns cilvēks un ar lielu nopietnību un mīlestību izturos pret teātri. Bet kā viss izdosies un būs, nezinu. Vai nu kļūšu par režisoru, vai arī ne. Tik liela tā likme. Taču šobrīd esmu pateicīgs par dāvanu iestudēt šo izrādi kopā ar mūsu radošās komandas cilvēkiem.

Bet kā tev šķiet, vai "Indrāni", protams, ne literārā nozīmē, bet izvirzīto sāpīgo jautājumu ziņā, būs aktuāli arī vēl pēc simt gadiem?

Es ļoti ceru, ka ne.

