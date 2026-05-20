Rēzeknes novada Maltā 15. maijā svinīgi atklāta Ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālā vidusskola. Šī profesionālās vidējās izglītības iestāde piedāvā licencētas mācību programmas valsts aizsardzības jomā – vispārizglītojošo priekšmetu studijas tiks apvienotas ar militāro prasmju un vērtību apguvi, ļaujot skolēniem attīstīt līdera dotības, atbildības sajūtu un fiziskās prasmes.
Skolas izglītības programmā ir paredzētas prakses Nacionālo bruņoto spēku vienībās, dažādu veidu praktiskās un šaušanas nodarbības. Mācību laikā audzēkņi tiks nodrošināti ar stipendiju, apmaksātu dienesta viesnīcu, apmaksātu ēdināšanu četras reizes dienā, nepieciešamo materiālo nodrošinājumu (formastērps, ekipējums u. c.), absolventiem tiks ieskaitīts Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu kandidātu posms, kā arī ieskaitīts valsts aizsardzības dienests. Izglītojamais pēc izglītības iestādes absolvēšanas saņems atestātu par vispārējo vidējo izglītību un atbilstoši profesijas standartam jaunākā militārā instruktora kvalifikāciju.
"Skolas vīzija ir jaunās paaudzes audzināšana un veidošana par līderiem, attīstot viņos iemaņas un spējas vadīt un uzņemties atbildību," atklāšanas pasākumā teica Ģenerāļa Pētera Radziņa skolas direktors pulkvedis Vilis Bauska. Skola atradīsies Maltas vidusskolas telpās, un audzēkņi mācības tajā uzsāks šā gada 1. septembrī.
Līdzīga vidējās izglītības iestāde ar militāru ievirzi Latvijā ir Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola. Tā atrodas Kandavā un dibināta 2021. gadā, pērn bija jau pirmais izlaidums.
