Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pulmonologi un torokālie ķirurgi izstrādā nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Veselības ministrijai, lai no 2027. gada varētu uzsākt plaušu vēža skrīninga pilotprojektu.  

Šajā ziņā Latvija atpalikusi no citām Eiropas Savienības valstīm, kur šādi pilotprojekti tiek īstenoti un kur tiek jau pilnībā ieviests skrīnings. No šā gada aprīļa tas ir ieviests arī Vācijā, kur katru gadu šis vēža veids tiek diagnosticēts vairāk nekā 50 000 cilvēkiem.

Kamēr audzējs ir mazs, to nejūt

Stradiņa slimnīcas pulmonologs Gusts Ancāns, kurš kopā ar saviem kolēģiem mērķtiecīgi strādā pie plaušu vēža skrīninga ieviešanas Latvijā, pastāstīja, ka gadā vidēji tiekot atklāti ap tūkstoš jaunu plaušu vēža pacientu, no kuriem ap 600–700 cilvēkiem jau ir attīstījusies trešā un ceturtā vēža stadija. Statistika rāda, ka, nosakot plaušu vēzi pēdējā stadijā, 85 procenti pacientu nomirst gada laikā.

