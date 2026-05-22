1926. gada 22. maijā. Pirms 100 gadiem Daugavpils apgabaltiesa pasludināja spriedumu tā sauktajā "Varakļānu prāvā", kas tika skatīta piecas dienas, sākot no 18. maija, pārpildītā zālē, brīžiem sakāpinātām emocijām, brīžiem gandrīz komiskām situācijām, piesaistot visas Latvijas uzmanību.
24 personas apsūdzēja par to, ka tās 1925. gada 16. augusta vakarā Varakļānu miestā pēc aizsargu rīkotās zaļumballes un vietējā traktiera apmeklējuma "aiz reliģijas un tautības naida" uzbrukušas un piekāvušas latviešu LU studentus, kuri uz pilsētiņu bija atbraukuši praksē Pieminekļu valdes norīkojumā. Studentiem tika nodarīti viegli miesas bojājumi – pārsistas galvas, deguni. Visi apsūdzētie, izņemot galveno kūdītāju, krievu vecticībnieku Neofitu Bistrovu, bija ebreji. Tiesa nopratināja 125 lieciniekus, kas sniedza pretrunīgas, juceklīgas liecības, tā ka Daugavpils apgabaltiesas uzdevums nebija viegls. Ap prāvu virmoja daudz baumu, pārspīlējumu un politisku spekulāciju. Piemēram, ka lēmums sarīkot uzbrukumu esot pieņemts sinagogā, ka liecinieki esot "žīdu" piekukuļoti, bet apkaimes latviešu zemnieki pret viņiem neliecināšot, jo esot no tiem "nospiesti" un "atkarīgi", ka studenti bijuši piedzērušies un tā tālāk.
Apsūdzība uzstāja, ka notikušais ir vietējo "žīdu nacionālais naids pret latviešiem un Latvijas valsti". Smagākais pants, ka tā bijusi apzināta etniskā naida izpausme pret latviešiem, procesa laikā atkrita. Noskaidrojās, ka latviešu attiecības ar ebrejiem Varakļānos un apkaimē bijušas lietišķi normālas, pat labvēlīgas. Varakļānos šajā laikā 70% iedzīvotāju bija ebreji. Tur netrūka arī daudz krievu vecticībnieku. Pie citas vides radušajiem Rīgas studentiem ļoti ātri izveidojās nedraudzīgas attiecības ar vietējiem. Viņi daudzkārt sūdzējās vietējā policijā par latviešu valodas neizmantošanu vai tās "kropļošanu" (Varakļānos vairāk apritē bija idišs, vācu un krievu mēles), par kļūdainu latviešu valodu ebreju bodīšu izkārtnēs, par netīriem produktiem, ko viņiem tirgojot pašās bodītēs. Galu galā sīki konflikti izauga līdz Bistrova ierosinājumam "pārmācīt" atbraucējus.
Tiesa 11 personas attaisnoja, bet 13 saņēma trīs līdz desmit mēnešu ilgu cietumsodu par sabiedriskā miera traucēšanu un miesas bojājumu nodarīšanu vairāku personu grupā. Vēsturnieka Aivara Strangas skatījumā, Varakļānu notikumi parādīja, ka "savstarpējo attiecību līdzsvars varēja tikt izjaukts tad, kad viena vai otra puse neievēroja nerakstītu neitralitāti un mieru". Diemžēl Varakļānu lietu propagandas nolūkos atkal atcerējās nacistu okupācijas laikā, kad vajadzēja pamatot holokaustu.
"Jaunākās Ziņas", 1926. gada 22. maijā
Vasarsvētki Latvijas kalnos un lejās. Vasarsvētki atnākuši jaunavīgā daiļumā ar sulīgu zaļumu un briedušiem ziedu pumpuriem. Viņi pirmie pēc atmodas no ziemas sastinguma aicina ārā no putekļiem un dūmiem. Un tūkstoši klausīs Vasarsvētku aicinājumam. Kurp lai viņi iet? Vispirms Daugavas krāšņā ieleja no Stukmaņiem līdz Koknesei un tālāk uz leju līdz Dolei un Katlakalnam. Ir vērts pa dzelzceļu līdz Stukmaņiem nobraukt 112 km, lai tad pa Daugavas viļņiem vizinātos gar Staburaga bērnu daudzinātiem krastiem. Koknese ar Pērsi pieder pie Latvijas skaistākiem apvidiem, pa kuriem ceļojums kājām sagādā daudz prieka. Kas nemīl mērīt garākus ceļus, var ar tvaikoni aizvizināties līdz Dolei un Katlakalnam, kurus izbraukumiem zaļumos ļoti iecienījuši vidējās šķirtas rīdzinieki. Nevar aiziet vienaldzīgi garām arī Ogrei un Ikšķilei, kas jau gandrīz pilnīgi atžirguši no kara postījumiem.
