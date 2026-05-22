Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Jānis Krēmers Bauskas novadā: "Pēdējās nedēļās mūsu, īpaši Latgales un Vidzemes, cilvēku ikdienā ir ienācis jauns apdraudējums – paziņojumi par iespējamiem dronu lidojumiem. Otrdien ar šūnapraidi par apdraudējumu apziņoja aptuveni 300 000 cilvēku un pat apturēja vilcienu, kā arī skolās pārtrauca eksāmenu. Kāpēc tracināt tautu? Līdzīgi kā ārstiem – vai viņiem ir jāatbild uz jautājumu, cik ilgi cilvēkam ir atlicis dzīvot? Ļoti ticams, ka bija cilvēki, kuriem aizvadītās otrdienas brīdinājumi izraisīja infarktu. Latvijā ik gadu satiksmes negadījumos dzīvību zaudē vairāk nekā 100 cilvēku. Vai tāpēc ļaudis nebrauc ar automašīnu? Krievija vai ik dienu gar robežu savā pusē laiž lidrobotus un tā paralizē mūsu dzīvi.
Diezgan daudz plašsaziņas līdzekļos dzirdam par cilvēku, tostarp senioru, slikto dzīvi Latvijā. Kategoriski nepiekrītu! Pēdējos gados pensiju kāpums bija seši, astoņi procenti. Tas ir vairāk nekā inflācija. Vidējā alga (bruto) Latvijā pārsniedz 1800 eiro, vidējā pensija 680 eiro. Nevaram taču sūdzēties. Bija laiks, kad vidējā pensija bija divi trīs simti eiro. Diezgan izplatīts ir uzskats, ka nodokļus nevajag maksāt tāpēc, ka līdz pensijai tāpat nenodzīvos. Kad nodzīvo, tad ir sašutums, kāpēc nav cieņpilnas dzīves…"
- Modris Fokerots Kuldīgas novadā: "Atbalstu Andra Kulberga virzīšanu Ministru prezidenta amatā. Beidzot valsts vadītāja amatā būs saimnieks, cilvēks, kas darbosies par Latviju un tautu. Viņam nebūs viegli ierēdniecības pretestības dēļ."
- Jēkabsons Rīgā: "Ļoti daudz patlaban žēlabaini vāvuļo par likumprojektu par iespēju izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumu. Es esmu normāls pensionārs ar vairāk nekā 1000 eiro mēnesī lielu pensiju un arī strādāju. Noskaidroju, ka mans otrā pensiju līmeņa uzkrājums ir starp 14–15 tūkstošiem eiro un uzkrājuma kāpums ir aptuveni 2,5 procenti gadā. Es zinu drošus ieguldījumus, ar kuriem gada laikā pelna vairāk nekā piecus procentus. Ja otrā līmeņa pensiju varētu izņemt, es šo uzkrājumu izmantotu gudrāk, uzreiz ieguldītu pelnošākā ieguldījumā. Secinu, ka visi cilvēki, kas aizstāv patlaban darbojošos kārtību, atbalsta bankas vai šos atbalstītājus apmaksā bankas.
Par politiku runājot. Kulbergs un Hermanis, dzejnieka Ziedoņa vārdiem sakot, ir "garaiņi, kas veicina vārīšanos". Šajā sapuvušajā valstī ir vajadzīgas pārmaiņas. Ceru, ka pēc nākamajām vēlēšanām notiks mūsu elites nomaiņa. Atbalstu nacionāli labējo ideoloģiju, toskait stingrākus imigrācijas un darbaspēka plūsmas nosacījumus, un stingru to izpildes kontroli. Pie vismazākā parkāpuma – rokudzelži un izsūtīšana uz mītnes valsti."
- Aivars Gedroics Daugavpilī: "Attieksme pret lidrobotiem nedrīkst būt tāda, kāda tā ir patlaban. Tiesas pārtrauc darbu, eksāmenus skolā pārtrauc, vilcieni apstājas. Tā parādām savu gļēvumu. Dzīve nedrīkst apstāties. Ukrainā dzīve turpinās. Krievi mūs pārbauda un smej par mums."
