1896. gada 19. maijā. Pirms 130 gadiem Cēsu apriņķa Jumurdas pagasta zemnieka ģimenē piedzima izcilais dārzkopis un selekcionārs, ilggadējais Dobeles Augļkopības selekcijas laboratorijas (tagad Dārzkopības institūts) vadītājs, jaunu salcietīgu ābolu, bumbieru, ķiršu, plūmju, aveņu, zemeņu, rožu, liliju šķirņu un hibrīdu radītājs Pēteris Upītis.
Leģendārais selekcionārs kopumā sava mūža laikā strādāja ar 24 dārzkopības kultūrām, un tas, ka mūsdienās Latvijas dārzos vērojama kultūru daudzveidība, ir arī viņa nopelns. Tostarp viņam ir nopelni Latvijai piemēroto aprikožu šķirņu radīšanā, cidoniju, Kaukāza plūmju ieviešanā. Visslavenākā tomēr ir Upīša aizraušanās ar ceriņu selekciju, kam viņš dedzīgi pievērsās mūža pēdējā posmā 60.–70. gados. Dārzkopības meistars izveidoja 35 ceriņu šķirnes un katrai no tām rūpīgi izvēlējās tēlainu nosaukumu, kas viņam saistījās ar kādām atmiņām, iespaidiem, dzīves drāmām, izcilām personībām, nelaimīgu mīlestību – "Dobeles sapņotājs", "Esības prieks", "Imants Ziedonis", "Vitālais Sebris"... Tiesa, ne visas no tām ir starptautiski reģistrētas un atzītas. Intervijās 70. gados Upītis sauca Latviju par "ceriņu lielvalsti" un ceriņus par "Latvijas nacionālo ziedošo krūmu". Iespējams, nozīmīgākais selekcionāra devums, ko viņš atstājis pēc sevis, ir ap 5 hektārus lielais ceriņu dārzs – lielākais visā Baltijā un viens no plašākajiem pasaulē. Šobrīd tajā ir ap 300 ceriņu šķirņu, un ik gadu ziedēšanas laikā Pētera Upīša Dārzkopības muzeju un ceriņu dārzu Dobelē apmeklē tūristu simti.
Pēteri Upīti, ņemot vērā viņa autoritāti dārzkopībā, dzīves nogalē jau dēvēja par "maestro". Kā personība viņš bijis īpatnis, noslēgts, sarežģītu raksturu un neatraujams no sava dārza un nodarbošanās. Viņa kolēģis Andris Zvirgzds 1978. gadā radiožurnālistei Brigitai Brīdakai stāstīja: "Katrā ziņā tas, ko Upītis darīja ar augiem, vairāk atgādināja mākslinieka darbošanos ar savu tēlu sistēmu. Upītis nevienu nelaida sev klāt. Mūžīgi baidījās no vilšanās. Tā bija viņa dzīves smagākā problēma. Saskarsmē ar jebkuru cilvēku vienmēr pienāca brīdis, kad varēja manīt: atkal klāt robeža, tālāk viņš neies, jo nu jau baidās tam cilvēkam pieķerties."
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Brīvā Zeme", 1926. gada 19. maijā
Skolas 100 gadu jubileja. Mazsalace. Ar šī mācības gada beigām notiek 100 gadi, kamēr Mazsalaces draudzes skolā uzsāktas mācības, jo rudenī 1826. gadā pulcējās pie "vecā Kikura" uz skolas darbu pirmie šīs draudzes bērni. Pavadītos 100 gados še ir mācījušies tūkstošiem mazsalaciešu, bet arī bērni no citām Ziemeļlatvijas draudzēm. Simtsgadējai gaviļniecei goda diena nolikta uz 30. maiju, t. i., uz svētdienu pēc Vasaras svētkiem. Jubilejas dienas kārtība sekoša: 1) svētku dievkalpojums draudzes skolā pus 11 priekš pusdienas 2) ziņojums par gaviļnieces 100 gadu darbību un apsveikumi 3) kopmielasts 4) skolēnu izrīkojums Saviesīgā biedrībā. Visi, visi, kurus pie šīs vietas mīļas atmiņas saista, tiekat lūgti minētā dienā pie gaviļnieces pulcēties, tiklab bijušie skolotāji un skolotājas, kā arī skolēni – dāmas un kungi, veci un jauni, tuvi un tāli. Še satiksies skolas biedri, kas kādreiz uz viena sola sēdējuši, bet kuri gadiem ilgi nav redzējušies. Negaidat nekādas sevišķas uzlūgšanas, bet nākat visi, kam silti sirds priekš gaviļnieces pukst.
