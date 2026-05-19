Neveiksmīgi eksperimenti dažkārt ir tikpat vērtīgi kā izdevušies. Meža īpašnieki ik gadus apmeklē cits citu un uzzina, ko jaunu zinātnieki atklājuši. "Nu jau vairāk nekā desmit gadus organizējam šīs Meža zināšanu dienas," saka to organizators Arnis Muižnieks, Mežu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs.
Šajā divu dienu pasākumā piedalījās trīsdesmit meža īpašnieki. "Latvijas Avīze" apmeklēja zinātnes objektu apskates dienu, lai ar tās atziņām iepazīstinātu tos mežkopjus, kuri nevarēja būt klāt. Jautājumi bija visdažākie, piemēram, vai ar aitu vilnu var mēslot stādiņus? Vai arī – kopjot stādījumus, izcērtam konkurentus virs zemes, bet kā tikt galā ar sakņu konkurentiem zem zemes? Šie bija tikai daži no jautājumiem, uz kuriem mežkopji saņēma atbildes. Taču vairākas atbildes bija arī šādas: "Tā nedariet – izmēģinājām, nekas nesanāk." Arī šādas atziņas mežkopjiem ir ļoti noderīgas.
Otrā zināšanu apguves diena bija ES zinātnes programmas "Apvārsnis" "augsnes misijas" pētījuma "InBestSoil" (ID 101091099) apmeklējums "Meža pētīšanas stacijas" (MPS) Mežoles mežos. Šī pētījumā gaitā tiek vērtēta augsnes apsaimniekošana no trim aspektiem – ekonomiskā, sociālā un ekoloģiskā. Galarezultātā katrs meža īpašnieks, atbildot uz trīs reiz deviņiem jautājumiem, savā īpašumā varēs izveidot augsnes ilgtspējas karti. Tā būs īpaši svarīga saistībā ar ES 2025. gada 12. novembrī pieņemto Augsnes direktīvu (2025/2360 par augsnes monitoringu un noturību). Augsnes monitorings Eiropā jāievieš līdz 2029. gada martam, patlaban zemes īpašniekiem direktīva neparedz obligātus ilgtspējīgas apsaimniekošanas pienākumus.
Slapjās vietās – tikai melnalksni
Pirmie demonstrācijas stādījumi, kurus LVMI "Silava" meža atjaunošanas un ieaudzēšanas virziena vadošā pētniece Dr. silv. Dagnija Lazdiņa parādīja meža īpašniekiem, atradās MPS Variņu pagasta Ķeņģos. Autoceļa Smiltene–Gulbene malā ir zema pārpurvojusies slīkšņa, kurā tagad aug melnalkšņi.
"Stāvošā ūdenī nekas neaug, jo stāvošs ūdens ir miris. Pat kārkli neaug. Ūdenim ir jākustas. Veidojot pacilas, ūdens izkustas, tajā izšķīst skābeklis, saknes var elpot un viss aug. Šeit veidojām paaugstinājumus, kuros labi ieauguši melnalkšņi, jo arī dabā melnalkšņiem patīk nelieli pacēlumi," rāda zinātniece. Vielu un ūdens apritei ir svarīgi tie "caurumi" slapjajā augsnē, kas radušies, veidojot pacilas. "Sen jau iestādīju melnalkšņus, jo bebru atkarotā platībā nekas cits neaug," savā starpā spriež meža īpašnieki, kuriem tas nav nekas jauns.
Terases priežu stādījumiem
Launkalnes pagasta Mežoles mežā priedes stādītas kalnainā vietā. Te pētnieki izmēģinājuši dažādus stādīšanas paņēmienus. Damaksnī priedītes pienāktos stādīt vagās, jo tik auglīgā platībā dabiska priedes atjaunošanās parasti nesekmējas. Priedi ieaudzēt nav viegli. Turpat blakus atstāta sleja pašizsējai – skraja bērzu un dažādu citu koku mistrotne. Salīdzinājums bija par labu koptajiem stādījumiem. "Bukletiņā var skaisti uzzīmēt, kā saudzīgi izturēties pret augsni, bet traktors tādā slīpumā šķērsām nevar nobraukt. Lietus ūdens laika gaitā augsni no augšas noskalo lejup. Risinājums šādām vietām ir rotējošie pacilu veidotāji, kuri, braucot lejup no kalna, izveido terases. Kalna galā stādiņi jāstāda bedrītēs, bet lejā – uz pacilas. Tad tie aug vienmērīgi," ar pieredzi dalās Dagnija Lazdiņa.
Zemi apmest kā pankūku
"Egļu stādīšanai dumbrājā nav labāka augsnes sagatavošanas veida kā pacilas," jau nākamajā pieturpunktā rāda Dagnija Lazdiņa. Nav vienalga, kā izrakto trūdzemi novieto stādīšanai. Kopā ar biologiem pētnieki analizējuši stādiņu sakņu sistēmas attīstību vairāku gadu garumā.
"Tad, kad stādiņš ir iestādīts uz pacilas, pēc trim gadiem tas būs izveidojis garāku sakni nekā vagā. Saknes sliecas dziļāk un attīstās uz visām pusēm – koks kļūst stiprāks un izturīgāks." Salīdzinājumam tika rādītas piecu, četru un divu gadu eglītes. 2021. gadā stādītās egles pēdējos divos gados ir īpaši strauji saņēmušās augšanā.