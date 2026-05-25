Uzņēmums "Magic Nebula" ir izveidojis modernāko video studiju Baltijā ar visnotaļ plašām skatītāju "mānīšanas" iespējām. 

""Magic Nebula Studio" ir Baltijas valstīs vienīgā automatizētas papildinātās realitātes videostudija ar modernākajām un tehnoloģiski attīstītākajām automatizētajām papildinātās realitātes video iespējām, kur var filmēt reklāmas, raidījumus, filmas, veidot animācijas un nodrošināt visaugstākās kvalitātes tiešraides," stāsta uzņēmuma "Magic Nebula" dibinātājs un vadītājs Rihards Gulbis.

Pasākumu vidē kopš bērnības

"Mana profesionālā karjera sākās jau diezgan agri. Tā kā mans tēvs savulaik bija Latvijas Nacionālā teātra skaņu režisors, pasākumu vidē nonācu, vēl būdams bērns, un ar dažādiem darbiem sāku nodarboties jau no 12 gadu vecuma. Jau no mazotnes biju iesaistījies gana atbildīgu pasākumu organizēšanā," atceras R. Gulbis. 2019. gadā viņš dibinājis uzņēmumu "Magic Nebula" un pirmos četrus gadus bijis vienīgais tā darbinieks. "Startēju kā tehniskais producents, ārpakalpojumā piesaistot projekta īstenotājus. Paralēli tam klusos svētdienas vakaros un brīvās vasaras naktīs attīstīju ideju par savu virtuālo studiju, par 3D renderēšanu (telpas atspoguļošana digitālā vidē), ko izmanto kino industrijā, lai radītu virtuālu fonu," stāsta uzņēmējs, atzīstot, ka no skaņas līdz filmēšanas tehnoloģijām un virtuālajai studijai ir bijuši vairāki attīstības posmi. 

