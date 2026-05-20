Laikā, kad publikas uzmanību pievērsa vairāki lielizmēra koncerti un teātra izrādes, 2026. gada 14. maijā par kamerzāli pārvērstajā Latvijas Mākslas akadēmijas aulā klausītāju netrūka arī saksofonista Aigara Raumaņa programmā "Skatpunkts".
Un šāda publikas interese nepārsteidza, jo neilgā laika periodā (Lielā mūzikas balva kā jaunajam māksliniekam 2019. gadā) Aigars Raumanis radījis spožu reputāciju, regulāri uzstājoties vai nu gandrīz viens pats, tikai elektroniskā skaņu celiņa vai videomākslas projekciju pavadībā, vai arī kopā ar domubiedriem – Rīgas saksofonu kvartetu, koklētājas Līgas Griķes un perkusionista Uģa Upenieka līdzizveidoto "Trio Tresensus", ērģelnieku Aigaru Reini, diriģentiem un orķestriem. Nepārsteidza arī paša muzikālā notikuma esamība, ko uztvēru kā turpinājumu, piemēram, 2024. gada programmai "Putnu balsis. Melodijas un meditācijas" vai "Trio Tresensus" jubilejas koncertam pagājušā gada nogalē. Un tagad – desmit jaundarbi, desmit pirmatskaņojumi. Kā zināms, ar jaundarbu programmām var būt visādi, un tādēļ biju sagatavojies uz visu ko, it īpaši, atceroties nupat piesauktā "Trio Tresensus" koncerta "Mīlestība nekad nebeidzas" grandiozo izvērsumu, kur vairākām spilgtām epizodēm tomēr bija grūti izkliedēt aizvien skeptiskākās izjūtas. Taču 14. maija koncerta iespaids bija apbrīnojami labs – un tas daudz ko pasaka ne tikai par solistu, bet arī par desmit autoriem. Vēlreiz – pamatā Aigara Raumaņa izcilība ar tai piemītošo priekšnesuma dabiskumu, virtuozitāti un tembrālo daudzveidību, kas arī iedrošināja komponistus radīt plašākas formas opusus ar laikmetīgiem instrumenta spēles paņēmieniem, ko vairākos gadījumos vēl bagātināja elektronikas izmantojums, bet citkārt – pāris performatīvi rakursi. Tad nu instrumentācija būtu šāda – Edgara Raginska "Breathe. You are" rakstīts baritona un soprāna saksofonam, Agitas Reķes "Latency of Air" – soprāna saksofonam un dzīvai elektronikai, Andra Dzenīša "Spārni" – alta saksofonam, Henrija Poikāna "Coming and going" – soprāna saksofonam (un digitālajam pedālim), Diānas Gritānes "O" – soprāna saksofonam, Kārļa Rēriha "S*kss. Ādolfs Sakss" – alta saksofonam un skaņas ierakstam, Ērika Mieža "Šifrs" – alta saksofonam, Armanda Skuķa "Glēsis" – tenora saksofonam, Madaras Pētersones "Etīde" – alta saksofonam un balsij vienam izpildītājam ar elektroniku un Platona Buravicka "Riteņbrauciens" – alta saksofonam un bungu komplektam (arī vienam izpildītājam). Te vērts pieminēt arī skaņu režisoru Guntaru Poplavski, gaismu mākslinieku Armandu Āriņu un Agitas Reķes atskaņoto elektronikas partiju, taču jebkurā gadījumā solista un komponistu sadarbības rezultāts raisīja ne tikai iepriekš paredzamo prieku par baritona un tenora saksofona tembru piesātinājumu un tam kontrastējošo soprāna saksofona spriegumu, bet arī gluži negaidīto atziņu par alta saksofona skaņas izteiksmīgumu.
Mūzikas uztverei noteikti nāca par labu arī veiksmīgais programmas salikums. Pašā sākumā – Edgara Raginska traģiski eksistenciālās refleksijas, kam sekoja Agitas Reķes kompozicionāli atšķirīgais un raksturā gaišākais vēstījums, turklāt abos opusos ierasto skaņuraksta gaitu mainīja kontrastaini pavērsieni ar lirisku tēlu izgaismojumu vai, gluži otrādi, raksturu intensitātes pieaugumu. Otrs skaņdarbu pāris – Armanda Skuķa "Glēsis" un Madaras Pētersones "Etīde", kur autori tieši tāpat bija piedomājuši, lai saksofona caururbjošo burdonu apvītu emocionālo skatpunktu un artikulācijas nianšu dažādība – un, protams, elektronikas risinājumi vēstīja gan par Madaras Pētersones, gan par Agitas Reķes pieredzi un meistarību. Vēl trešā sabalsošanās – Andra Dzenīša "Spārni" un Diānas Gritānes "O" (šī rakstzīme primāri iecerēta kā apļa simbols), kur abas partitūras vienoja dabas tēlu atklāsme, to atspulgs komponista apziņā un izvērstāka krāstoņu variāciju gamma.
Te varētu vilkt arī citas paralēles, salīdzinot Kārļa Rēriha visnotaļ nopietno stāstu par pagātnes personību ar Edgara Raginska veikumu, ielūkojoties Madaras Pētersones "Etīdes", Ērika Mieža skaņdarba "Šifrs" (vēlreiz autora dots koncertetīdes apzīmējums) un Henrija Poikāna "Coming and going" konstruktīvo nostādņu un emocionālo skārumu kopīgajos un atšķirīgajos aspektos un pretstatot Platona Buravicka ekstravaganto asprātību iepriekš iepazīto opusu psiholoģiskajai pasaulei. Taču vienojošais ir centrālais secinājums – šīs partitūras atstāja iespaidu par dzīvu un plastisku mūziku, kas tapusi nevis laboratorijā, bet gan komponista iztēlē. Un arī tādēļ klausītājs bija pretimnākošs skaņdarbiem, kuru stils, formveide vai estētiskās aprises citkārt varbūt izsauktu kritiskākas replikas.
Turpinājumu iespējams iztēloties divos līdztekus īstenojamos ceļos. Pirmkārt, koncerta noslēgumā Aigars Raumanis izteica cerību vai pat pārliecību, ka vismaz daļa no viņa pirmatskaņotajiem darbiem paliks koncertu vai pedagoģiskajā repertuārā, un patiešām – latviešu saksofona spēles skola ir pietiekami bagāta, lai jaunradītajām partitūrām varētu pievērsties arī citi. Tiesa, tur nepieciešama gan virtuozitāte, gan visas pārējās mākslinieciskās īpašības. Otrkārt, aptuveni zinot Aigara Raumaņa līdzgaitnieku loku, nevarētu teikt, ka 14. maijā pārstāvēto komponistu saraksts ar kaut ko sevišķu pārsteigtu. Vēl ir vismaz teorētiskas iespējas papildināt repertuāru ar Aldoņa Kalniņa un Romualda Jermaka, Imanta Kalniņa un Maijas Einfeldes opusiem, solists vēl nav uzrunājis vai pierunājis Aleksandru Avramecu, Anniju Annu Zariņu, Dāvi Vilku, Žaneti Spirku. Nav šaubu, ka daudzi atklājumi vēl priekšā.
