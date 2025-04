Svinīgi un ar zināmu sev tik iemīļotās publicitātes devu pagājušajā nedēļā ekonomikas ministrs Viktors Valainis atklāja t. s. Ekonomikas ministrijas pārstāvniecību Jelgavā LIAA telpās Jelgavas biznesa inkubatorā.

Sabiedrībai tika solīts, ka ekonomikas ministrs un ierēdņi tagad regulāri strādāšot no Jelgavas un tas atnesīšot pārticību reģioniem, tuvināšot tiem valsts pārvaldi, radīšot ierēdņos labāku izpratni par to, ar ko tieši uzņēmēji nodarbojas. "Šis būs pirmais (domāts birojs, no kura tiks strādāts. – Aut. piez.), no kura arī es personīgi strādāšu. Arī ministrijas vadība strādās tieši no šīs vietas. Tā būs EM pārcelšana uz Jelgavu," sacīja ekonomikas ministrs, piebilstot, ka LIAA ir vairāk kā 20 pārstāvniecību Latvijā un jebkuru no tām varētu izmantot Ekonomikas ministrijas pārstāvniecības veidošanai. "Parādot šo pilotprojektu kā veiksmīgu un pēc pusgada veicot analīzi [par to], mēs varētu vērt vaļā jau nākamo, attīstīt un aicināt arī citas ministrijas spert šo soli un būt tuvāk cilvēkiem tur, kur notiek visas lietas .." ministrs komentēja.

Lai cik saldi arī skanētu ministra teiktais, diemžēl viss teiktais jākvalificē