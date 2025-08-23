Jau otro vasaru viesmīlīgajā atpūtas vietā "Vāgnera parks" norisinājās dabas dziednieces Marijas Sils izlolotais Zāļu saiets, kas arī šogad pulcēja ap 70 zāļu sievu un vīru, dažādu ar augu lietām saistītu meistaru. Protams, ka man tur bija jābūt! Bet tev ir iespēja ieskatīties manos nodarbību pierakstos.

Lilija Bērziņa | Kā palīdzēt hormonu sistēmai

Svarīgi ievērot diennakts hormonālo ritmu pēc Saules laika:

  • 4:00–6:00 serotonīna laiks – pamosties laimīga! Melatonīns beidz izstrādāties ap 7:00, un ilgāk gulēt nav jēgas.
  • 7:00 kortizola laiks – tad jādzer siltais ūdens, jo zarnu traktā savācas toksīni un ūdens tos izskalo. Veselības toniks: kanēlis + citrons + ābolu etiķis + ingvers (ja nav paaugstināts asinsspiediens) + silts ūdens. Ja tev ir trauksme, tātad ir problēmas ar kortizolu.
  • Lai atveseļotu kuņģi, smalki sarīvē kartupeli, izspiež sulu un sasaldē mazās porcijās. Profilaksei dzer no rītiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē