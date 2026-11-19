Mājokļu nepieejamība ir steidzami risināma problēma Eiropā, to rāda gan iedzīvotāju aptaujas, gan reāla situācija un sarunas, tiekoties ar cilvēkiem pie mums, Latvijā. Tāpēc Eiropas Parlamentā ir izveidota īpaša komiteja mājokļu krīzes risināšanai, Inese Vaidere tajā ir viena no vadošajām savas politiskās frakcijas deputātēm.
MĀJOKLIS – DROŠĪBAS SAJŪTA UN LABBŪTĪBAS PAMATS
Jūlijā Inese Vaidere vadīja komitejas darba vizīti Rīgā un Helsinkos, lai Eiropas Parlamenta kolēģus iepazīstinātu ar situāciju šeit. Mums ir gan izaicinājumi, ar kuriem jātiek galā, gan arī piemēri, no kuriem var mācīties, piemēram, atsevišķu procesu digitalizācija.
Jauniešiem nav līdzekļu, par ko iegādāties labu pirmo mājokli, savukārt senioriem un ģimenēm grūti samaksāt apkures rēķinus nesiltinātās ēkās. Ir jāiegulda ēku renovācijā un energoefektivitātē, jāizmanto arī tukšās ēkas, jāsamazina birokrātija un jāinvestē reģionos.
Mājoklis nav tikai ģimenes pamats, tas ietekmē ekonomikas attīstību un ir arī drošības jautājums. Latvijas reģioni un austrumu pierobeža joprojām zaudē iedzīvotājus, ģimenes nevar atļauties mājokli, un ilgtermiņā tas ietekmē valsts un arī Eiropas Savienības attīstību un drošību. Iesniegti priekšlikumi, pārliecināti kolēģi un mūsu vajadzības iekļautas Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas ieteikumos.
Viena no Ineses Vaideres prioritātēm 2027. gadam būs darbs pie jaunā mājokļu likumdošanas priekšlikuma.
INESES VAIDERES IKDIENA UN VAĻASBRĪŽI
Ikdienas aktīvais darbs rada pastāvīgu spriedzi un pieprasa labas koncentrēšanās spējas. Darbs Eiropas Parlamentā ir saspringts un saistīts ar daudzām sanāksmēm un nemitīgiem pārlidojumiem. Parasti nedēļas laikā tie ir divi, bet bijuši pat astoņi. Veselīgu režīmu ievērot nav iespējams – neizgulēšanās un neregulāra ēšana ir darba sastāvdaļa.
Būšana ar ģimeni ir Ineses Vaideres pamatu pamats enerģijas atgūšanai. Ģimenes loceklis ir arī runcis Manfrēds.
“Baterijas” uzlādē arī sports. Deputāte katru dienu vingro, augu gadu obligāta ir kontrastduša vai, kad iespējams, pelde. No rītiem tas ir arī skrējiens Briselē, Strasbūrā, vai Latvijā – gar jūru vai kādā no Rīgas parkiem. Lieliski izvēdināt galvu palīdz arī dārza darbi.
Ineses Vaideres ģimene ir lieli teātra cienītāji. Latvijā ir ļoti talantīgi režisori un aktieri, ne viens vien no viņiem pēc Ineses Vaideres uzaicinājuma ir viesojies Eiropas Parlamentā.
NO EIROPAS GAIDĀM IZLĒMĪBU UN NEATLAIDĪBU MŪSU DROŠĪBAI
Eiropas Savienība pilnīgi atsakās no Krievijas dabasgāzes importa. Inese Vaidere virzīja šo likumu, un 2027. gadā tas stāsies spēkā. Maskava vairākkārt pat ziemas spelgonī ir pēkšņi pārtraukusi piegādes politiska spiediena nolūkā. Eiropa bez Krievijas gāzes ir drošāka.
Pēdējā gada laikā Krievija arvien biežāk uzbrūk Eiropai – bojā infrastruktūru un zemūdens kabeļus, uzbrūk kuģiem, rīko diversijas. Inese Vaidere izstrādājusi pilotprojektu, kā aizsargāt Baltijas jūras infrastruktūru no Krievijas sabotāžām. Eiropas Parlaments projektu atkārtoti atbalstījis, tas iekļauts nākamā gada ES budžetā.
Kopā ar kolēģiem Inese Vaidere izstrādājusi rezolūciju par Krievijas uzbrukumu eskalāciju ES, tostarp Melnās jūras kuģniecībai, kas apdraud cilvēku dzīvību un reģiona stabilitāti.
Ukrainu sagaida grūta ziema, tāpēc mūsu palīdzība būs īpaši svarīga. Eiropai ir jāatbalsta Ukraina ar ieročiem, ekipējumu un finansējumu līdz uzvarai pār agresoru. Inese Vaidere uzsver: mēs nedrīkstam atteikties no esošajām sankcijām, gluži otrādi – ir jāmeklē jaunas iespējas graut Krievijas ekonomiku.
Prof. Dr. oec. Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte
■ Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
■ Starptautiskās tirdzniecības komiteja, EP galvenā ziņotāja Krievijas jautājumos
■ Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
■ Īpašā komiteja mājokļu krīzes risināšanai
■ Viceprezidente delegācijā Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā
■ Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
■ Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā
■ Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm
■ Viceprezidente Eiropas Enerģētikas forumā
■ Viceprezidente Eiropas Parlamentārajā asociācijā
■ Eiropas Interneta foruma Vadības komitejas locekle
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Mājokļu nepieejamība ir steidzami risināma problēma Eiropā, to rāda gan iedzīvotāju aptaujas, gan reāla situācija un sarunas, tiekoties ar cilvēkiem pie mums, Latvijā. Tāpēc Eiropas Parlamentā ir izveidota īpaša komiteja mājokļu krīzes risināšanai, Inese Vaidere tajā ir viena no vadošajām savas politiskās frakcijas deputātēm.
MĀJOKLIS – DROŠĪBAS SAJŪTA UN LABBŪTĪBAS PAMATS
Jūlijā Inese Vaidere vadīja komitejas darba vizīti Rīgā un Helsinkos, lai Eiropas Parlamenta kolēģus iepazīstinātu ar situāciju šeit. Mums ir gan izaicinājumi, ar kuriem jātiek galā, gan arī piemēri, no kuriem var mācīties, piemēram, atsevišķu procesu digitalizācija.
Jauniešiem nav līdzekļu, par ko iegādāties labu pirmo mājokli, savukārt senioriem un ģimenēm grūti samaksāt apkures rēķinus nesiltinātās ēkās. Ir jāiegulda ēku renovācijā un energoefektivitātē, jāizmanto arī tukšās ēkas, jāsamazina birokrātija un jāinvestē reģionos.
Mājoklis nav tikai ģimenes pamats, tas ietekmē ekonomikas attīstību un ir arī drošības jautājums. Latvijas reģioni un austrumu pierobeža joprojām zaudē iedzīvotājus, ģimenes nevar atļauties mājokli, un ilgtermiņā tas ietekmē valsts un arī Eiropas Savienības attīstību un drošību. Iesniegti priekšlikumi, pārliecināti kolēģi un mūsu vajadzības iekļautas Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas ieteikumos.
Viena no Ineses Vaideres prioritātēm 2027. gadam būs darbs pie jaunā mājokļu likumdošanas priekšlikuma.
INESES VAIDERES IKDIENA UN VAĻASBRĪŽI
Ikdienas aktīvais darbs rada pastāvīgu spriedzi un pieprasa labas koncentrēšanās spējas. Darbs Eiropas Parlamentā ir saspringts un saistīts ar daudzām sanāksmēm un nemitīgiem pārlidojumiem. Parasti nedēļas laikā tie ir divi, bet bijuši pat astoņi. Veselīgu režīmu ievērot nav iespējams – neizgulēšanās un neregulāra ēšana ir darba sastāvdaļa.
Būšana ar ģimeni ir Ineses Vaideres pamatu pamats enerģijas atgūšanai. Ģimenes loceklis ir arī runcis Manfrēds.
“Baterijas” uzlādē arī sports. Deputāte katru dienu vingro, augu gadu obligāta ir kontrastduša vai, kad iespējams, pelde. No rītiem tas ir arī skrējiens Briselē, Strasbūrā, vai Latvijā – gar jūru vai kādā no Rīgas parkiem. Lieliski izvēdināt galvu palīdz arī dārza darbi.
Ineses Vaideres ģimene ir lieli teātra cienītāji. Latvijā ir ļoti talantīgi režisori un aktieri, ne viens vien no viņiem pēc Ineses Vaideres uzaicinājuma ir viesojies Eiropas Parlamentā.
NO EIROPAS GAIDĀM IZLĒMĪBU UN NEATLAIDĪBU MŪSU DROŠĪBAI
Eiropas Savienība pilnīgi atsakās no Krievijas dabasgāzes importa. Inese Vaidere virzīja šo likumu, un 2027. gadā tas stāsies spēkā. Maskava vairākkārt pat ziemas spelgonī ir pēkšņi pārtraukusi piegādes politiska spiediena nolūkā. Eiropa bez Krievijas gāzes ir drošāka.
Pēdējā gada laikā Krievija arvien biežāk uzbrūk Eiropai – bojā infrastruktūru un zemūdens kabeļus, uzbrūk kuģiem, rīko diversijas. Inese Vaidere izstrādājusi pilotprojektu, kā aizsargāt Baltijas jūras infrastruktūru no Krievijas sabotāžām. Eiropas Parlaments projektu atkārtoti atbalstījis, tas iekļauts nākamā gada ES budžetā.
Kopā ar kolēģiem Inese Vaidere izstrādājusi rezolūciju par Krievijas uzbrukumu eskalāciju ES, tostarp Melnās jūras kuģniecībai, kas apdraud cilvēku dzīvību un reģiona stabilitāti.
Ukrainu sagaida grūta ziema, tāpēc mūsu palīdzība būs īpaši svarīga. Eiropai ir jāatbalsta Ukraina ar ieročiem, ekipējumu un finansējumu līdz uzvarai pār agresoru. Inese Vaidere uzsver: mēs nedrīkstam atteikties no esošajām sankcijām, gluži otrādi – ir jāmeklē jaunas iespējas graut Krievijas ekonomiku.
Prof. Dr. oec. Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte
■ Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
■ Starptautiskās tirdzniecības komiteja, EP galvenā ziņotāja Krievijas jautājumos
■ Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
■ Īpašā komiteja mājokļu krīzes risināšanai
■ Viceprezidente delegācijā Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā
■ Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
■ Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā
■ Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm
■ Viceprezidente Eiropas Enerģētikas forumā
■ Viceprezidente Eiropas Parlamentārajā asociācijā
■ Eiropas Interneta foruma Vadības komitejas locekle
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