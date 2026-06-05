Latvijā tapusī datorspēle "Iron Grid" drīzumā uzsāks ceļu globālajā spēļu tirgū, piesakot sevi neatkarīgo jeb "indie" spēļu veidotāju tirgus nišā. 

Globālās spēļu nozares gada apgrozījums lēšams teju 200 miljardu ASV dolāru apjomā, un pirmās personas šaušanas spēļu segments, kurā startēs "Iron Grid" (Dzelzs režģis), ir viens no komerciāli veiksmīgākajiem. "Lai gan konkurenci nosaka lielie izdevēji un ievērojamas izstrādes izmaksas, torņu aizsardzības žanra spēļu tirgus ir mazāks un "indie" jeb solo izstrādātājiem pieejamāks. Tajā mazāka komanda var konkurēt ar konkrētu spēles ideju, nevis izstrādes mērogu," vērtē "Iron Grid" autors, alūksnietis Viktors Liepiņš-Kolodins.

Sāk ar pavisam vienkāršu spēlīti telefonā

Viņš ir apguvis ainavu arhitekta profesiju Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, strādājis par mehānikas inženieri, bet brīvajā laikā pašmācības ceļā apguvis programmēšanu, lai varētu izstrādāt pats savu datorspēli. "Par datorspēlēm interesējos jau sen – kopš parādījās pirmie datori. 

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