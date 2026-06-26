Pēc 69 dienu ilgām koalīcijas veidošanas sarunām Dānijā ir izveidota jauna valdība. 2026. gada 3. jūnijā premjerministre Mete Frederiksena ieradās pie Dānijas karaļa Fredrika X karaliskās ģimenes rezidencē Amalienborgas pilī Kopenhāgenā un iepazīstināja ar savas valdības ministriem. 

Dānijas jauno centriski kreiso valdību veido četras politiskās partijas (no tā arī cēlies koalīcijas apzīmējums – četrlapu āboliņš) – sociāldemokrāti, kreiso un zaļo alianse, moderāti un sociālliberāļi. Kopumā valdībā ir 21 ministrs, no kuriem 11 ir sievietes un 10 vīrieši.

Valdības publicētajā koalīcijas līgumā iezīmētas galvenās politiskās prioritātes tuvākajiem gadiem. Tās aptver plašu politisko jomu spektru: no ekonomiskās izaugsmes un labklājības līdz aizsardzībai, klimata politikai un starptautiskajai sadarbībai.

Vēlētos īsumā izcelt dažus būtiskākos punktus, kas varētu būt īpaši aktuāli lasītājiem Latvijā.

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