Rīt, 5. februārī, Jaunajā Rīgas teātrī (JRT) gaidāma pirmizrāde režisora Matīsa Kažas iestudētajai "Apbrīnas ielejai". Izrāde pēc Pītera Bruka, Marī Elēnas Estjēnas un Aleksandra Lurija lugas motīviem būs par dievišķā meklējumiem neparastajā. Lomās – Guna Zariņa, Vilis Daudziņš un Gerds Lapoška.
"Par cilvēka smadzeņu savādo dabu un ļoti savādu atcerēšanos. Kur vārdus redzam krāsās, bet mūziku varam sagaršot. Tas būs veltījums izcilajam un ar Latviju saistītajam režisoram Pīteram Brukam viņa simtgadē, apvienojot sūfiju mitoloģiju un pētījumus par īpatnēju fenomenu – sinestēziju," šādi JRT ir pieteicis jauno izrādi.
"Kultūrzīmes" uz sarunu aicināja aktieri Vili Daudziņu.
Kāda ir jūsu loma jeb jūsu spēles daļa izrādē?
V. Daudziņš: Manu lomu sauc Vīrietis – viens. Vīrietis – divi ir Gerds Lapoška, un atmiņas fenomena īpašniece ir Guna Zariņa. Šajā darbā mēs ar Gerdu esam neirobiologi, pacienti, Austrumu gudrību zinātāji, citiem vārdiem – spēlējam visas nepieciešamās lomas, lai skatītājs ieraudzītu, kas notiek ar cilvēku, kam piemīt fenomenāla atmiņa, kurš nespēj aizmirst un gluži kā mašīna mehāniski spēj atcerēties ārkārtīgi daudz. Šāds atmiņas fenomens piemīt ļoti nelielam cilvēku skaitam. Mūsu izrādē cilvēka atmiņa ir veids, kā runāt par noslēpumaino pasauli, ko slēpj katra cilvēka apziņa.
Pārsvarā jau lietojam divu veidu atmiņu. Viena ir operatīvā, kas mums nepieciešama te un tagad. Un tad ir specifiskā, profesionālā atmiņa, kas manā gadījumā nozīmē, ka spēju atcerēties daudz teksta un izmantot, padarīt šo tekstu par savu. Tomēr, ņemot vērā, ka man dzīvē bijis ārkārtīgi daudz lomu, daudz kas arī aizmirstas. Mani faili iztīrās un ir tukši, lai tajos atkal var ievietot kaut ko jaunu.
Tiesa, 16 gadu garumā spēlēju "Vectēvu". Tās 30 lapaspuses gan atceros labi, bet tik un tā – katru reizi pirms izrādes pārlasu svarīgās vietas, gadskaitļus, uzvārdus, situācijas, kas seko viena otrai. Es tur esmu viens un man jau nekāda glābiņa uz skatuves nav, esmu seju pagriezis pret skatītājiem, man nav kur ieskatīties, nav kur pamukt.
Vai šo gadu laikā skatītāji ir mainījušies?
Man vienmēr teātris ir licies absolūti ekskluzīva māksla, daudz vērtīgāka par kino, un esmu ļoti pateicīgs mūsu skatītājiem, kuri jau paaudžu paaudzēm nāk uz mūsu teātri. Es drīkstu tā teikt, jo šajā teātrī esmu kopš 1997. gada, tātad – gandrīz vai 30 gadus. Tas ir ļoti daudz, tomēr īsti nevaru atbildēt, kā 30 gadu laikā mainījušies skatītāji, zinu gan, ka viņi nav mainījušies tai ziņā, ka vēlas redzēt dzīvi un brīnumus, kas notiek uz skatuves. Tātad mēs un ne tikai mēs, visa Latvijas teātra pasaule viņus nav pievīlusi un ir šo interesi uzturējusi. Cilvēki nāk un skatās. Tiesa, mākslas brīnums nenotiek katru vakaru, bet, ja notiek, tad tā ir kā vienošanās starp tiem, kas ir uz skatuves, un tiem, kas tajā vakarā ir atnākuši. Es gan arī nākamajā vakarā tāpat spēlēšu un runāšu tos pašus vārdus, bet izrāde būs pavisam cita, jo būs atnākuši citi skatītāji, kuru dzīvē būs noticis kas cits. Un arī manā dzīvē būs noticis kaut kas cits, būšu par vienu dienu vecāks, būšu izlasījis, ko saka Tramps un ko Zelenskis. Būšu izlasījis, ko par iespējamiem draudiem spriež NATO un ko spriež mūsu Satversmes aizsardzības birojs. Vai arī, gluži otrādi, būs noticis kaut kas ārkārtīgi priecīgs. Piemēram, mūsu Dzemdību namā būs piedzimuši daudzi dvīņu pāri.
Viss var notikt, un uzreiz mainās konteksts, kaut kā citādi spēlē, pat negribēdams. Tāpēc ik izrāde ir ekskluzīva tikai tiem 85 cilvēkiem Mazajā zālē vai 200 cilvēkiem Jaunajā zālē, vai 560 cilvēkiem Lielajā zālē. Tikai viņiem, tikai vienreiz mūžā.
Mainās arī izrādes, tagad "Vectēvu" spēlējam Mazajā zālē, un par to ļoti priecājos, jo šie 85 skatītāji it kā atnākuši uz manu dzīvokli un viņiem stāstu domas par dzīvi un dažādās versijas par Otro pasaules karu. Turklāt izrāde, protams, ir mainījusies Ukrainas kara dēļ, ir cits konteksts. Tas ir ļoti interesanti, jo konteksts maina to, ko runā: nemainu nevienu vārdu, bet skan citādi. Tas notiek tāpēc, ka es kaut ko citu zinu, un tāpēc, ka arī skatītāji zina kaut ko citu. Konteksts cits, un līdz ar to arī noskaņa ir cita. Kādreiz izrāde vairāk likās līdzīga "Šveikam", tagad tas ir kaut kas smagāks.