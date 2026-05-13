Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra māksliniekiem Argentīnas un Eiropas tango nebūt nav svešs – atskats pagātnē vēsta par 2019. gada programmu "LNSO kamermūzika. Tango II", kas sekoja 2016. gada koncertam "Piacolla un Galjāno", un pēc tam nāca vēl citi šādā stilistiskā un emocionālā atslēgā risināti priekšnesumi.
Tagad 2026. gada 7. maijā mūzikas namā "Daile" jauna programma "LNSO kamermūzikas" ciklā – "Tango un džezs". Turklāt dalībnieki pamatā tie paši, kas pirms septiņiem gadiem – vijolnieki Sandis Šteinbergs un Raimonds Melderis, altists Arigo Štrāls, čellists Ainārs Paukšēns, kontrabasists Raivo Ozols un akordeonists Artūrs Noviks, kurš spēlē arī tango autentiskajam stilam atbilstošo bandoneonu. Tātad – te ir saspēle, te ir tradīcijas.
Un vienlaikus klāt nāk arī jauni rakursi. Veseli seši pirmatskaņojumi – Alvila Altmaņa "Zudušās cerības", Matīsa Čudara "Broken Matters" un Andra Buiķa "Tango maijam" koncerta pirmajā daļā, Edgara Cīruļa "Apvāršņi apvāršņos", Jāņa Rubika "Meklējot jaunu skaistumu" un Kārļa Vanaga "Visu pēc kārtas" otrajā daļā. Tie, kas līdz šim latviešu mūziķu sniegumā nebija dzirdējuši Roberto di Marīno bandoneona koncertu, tagad varēja iepazīt vismaz cikla otro un trešo daļu, turpretī Astors Piacolla šeit bija pārstāvēts ar opusu "Contrabajisimo" – nepavisam no tām argentīnieša partitūrām, kas skanētu katrā otrajā Piacollam veltītajā koncertā. Orķestra stīdzinieki paplašinājuši arī savu draugu loku – Matīss Čudars ciklā "Broken Matters" spēlēja elektrisko ģitāru, turpretī saksofonists un Latvijas Radio bigbenda vadītājs Kārlis Vanags bija līdzdalīgs ne tikai paša opusā, bet arī Edgara Cīruļa un Jāņa Rubika skaņuraksta atklāsmē. Visbeidzot, pati koncepcija ar atskaņotāju vēlmi pēc tango un džeza saplūdinājuma – jāteic, ka par džezu visvairāk tomēr liecināja Kārļa Vanaga saksofona tembrs, savukārt par tango – šoreiz pat ne Piacolla, bet gan Roberto di Marīno. Taču vienu gan var teikt droši – stilu, emociju un ideju pārbīdes jaunradītajos darbos īstenojās sešos atšķirīgos variantos, kam koncerta gaitā no Argentīnas un Itālijas komponistiem pievienojās vēl divas tikpat dažādas versijas.
Jau iepriekš bija skaidrs, ka vienveidībai šeit nevajadzētu būt, jo iepriekšminētais latviešu autoru uzskaitījums pārstāv atšķirīgas paaudzes (jā, arī četrpadsmit gadu starpība, kas šķir Andri Buiķi no Edgara Cīruļa, strauji mainīgajā Eiropas džeza mākslā daudz ko nozīmē), stilistiskās izvēles, pagātnes muzikālo atmiņu retrospekcijas un priekšstatus par populārās mākslas vērtībām un aktualitātēm. Un sešus jaundarbus komponisti arī bija uzrakstījuši atbilstoši savam talantam, gaumes izpratnei un formas izjūtai – tīri labi turējās kopā gan miniatūras (Alvila Altmaņa, Edgara Cīruļa, Kārļa Vanaga veikums), gan nedaudz plašāki cikli, "Zudušo cerību" melanholija, opusa "Visu pēc kārtas" autora optimistiskākais redzējums un "Tango maijam" dzirdamā lirisma un rotaļīguma mija uzturēja nepieciešamos savstarpējos kontrastus un dialogu ar pārējo komponistu filozofiskajām nostādnēm, skaņdarbu autori nereti bija padomājuši arī par atsevišķām soloepizodēm un soloreplikām katram no stīdziniekiem, un tas muzikālo variāciju gammu un tembrālo pievilcību tikai bagātināja.
Manā skatījumā vispārliecinošāko iespaidu deva Jāņa Rubika partitūra "Meklējot jaunu skaistumu", kur vēl nenodeldētu ideju un estētisko aspektu atspoguļojums guva arī veiksmīgu izklāstu septiņu ainu saliedējumā. Citkārt izjūtas ne vienmēr bija tik iedvesmojošas – spilgtāki impulsi uzplaiksnījās un aprima, vai arī tematiskais materiāls uzrādīja tendenci griezties pa riņķi (kas savukārt klausītājam liek secināt, kur tad īsti ir vajadzīga komponista izglītība un pieredze). Un tas, bez šaubām, atsaucās arī uz atskaņotājmākslinieku iedvesmas pakāpi – lai gan tādi profesionāli interpreti kā Sandis Šteinbergs, Raimonds Melderis, Arigo Štrāls un Ainārs Paukšēns godprātīgi iedzīvināja katru skaņdarbu, arī tad, ja mūzikas nama "Daile" akustika ļautu pienācīgi uztvert priekšnesuma tembrālos vaibstus, tie vienalga būtu dažādos emocionālās aizrautības līmeņos.
Nav pārsteigums, ka Raivo Ozolu tādējādi sevišķi aizrāva Astora Piacollas "Contrabajisimo", kur viņš varēja atklāt savu solista potenciālu, vienlaikus interpretācijai parādot arī to, ka šajā Piacollas darbā komponists devies tālāk no paša iedibinātajiem tango raksturlielumiem vēl laikmetīgākas estētikas virzienā. Klausītājiem nevajadzētu justies pārsteigtiem arī par Kārļa Vanaga saksofona spēles piesātinājumu un izteiksmību, jo viņa uzstāšanās priecēja arī šoreiz. Turpretī vēl būtiskāks secinājums – tad, kad priekšplānā nebija tenora saksofona, par tenora balsi kļuva akordeons vai bandoneons. Un tango vēstījumā tā patiešām ir suverēna balss stīgu instrumentu ielokā – brīžiem neslēpti kaislīga un nervoza, brīžiem melanholiska un rezignēta. Citiem vārdiem sakot, 7. maija programma atkal atklāja Artūra Novika radošo izcilību – ne tikai Roberto di Marīno bandoneona koncerta lappušu lasījumā, bet arī iepriekš īstenotajos priekšnesumos.
Protams, būtu priecājies arī par itāļu komponista cikla pirmo daļu, taču programma jau tāpat sasniedza divarpus stundu apjomu. Līdz ar to jāraugās nākotnē – jo tādas izvērstas, nopietnas partitūras kā Gundegas Šmites akordeona koncertu vai Alvila Altmaņa kontrabasa koncertu esmu dzirdējis tikai vienu vienīgu reizi. Kaut nu arī 7. maijā iepazītie pirmatskaņojumi kādreiz sagaidītu turpinājumu.
