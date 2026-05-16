Varbūt maldos, bet man šķiet, ka pasaule visos laikos ir izdzīvojusi, pateicoties vidējai temperatūrai itin visā. Kad temperatūra strauji palecas vai pazeminās, sākas globālas jukas.
Skatoties filmas par Otrā pasaules kara sākumu, Vācijā un vēlāk arī citur valdīja vārīšanās temperatūra. Tas pats sākās Krievijā ar Putinu un čekas atgriešanos, bet pats neticamākais notika pēdējos gados ASV ar Trampa uznācienu. Starptautiskās regulējošās sistēmas ar ANO priekšgalā ir izkritušas no eņģēm un steidzami pārveidojamas. Visi saprot, kaut kas ir galīgi šķērsām, bet kas pirmais uzņemsies risku mainīt pasaules ēkas pamatus, pirms nav sākusies vārīšanās?
Riskēs ne jau nu tie, kas allaž "ir norūpējušies", lai tikai kādā Latvijas teritorijā ielidojuša drona dēļ nepazaudētu savu amatu, jo kauns ir pazaudēts jau sen. Nav nemaz jālūkojas pāri okeānam, viss ir redzams tepat. Sabiedrība turpina dzīvot nogaidīšanas režīmā, kamēr vieni alkatīgie līmē uz afišu stabiem melīgas pašreklāmas, citi gānās viens par otru internetā, vēl kādi, pēkšņi atklājuši mesijas gēnu, aicina celt jaunu pasauli uz vecās prauliem. Valsts ir dzīvs organisms, un tajā ir visu slimību ierosinātāji. Aplamas politikas dēļ reizēm uzliesmo vairākas vienlaikus. Nu jau daudzus gadus valstī aizvien pieaug depresijas skarto skaits. Nav gluži tā, ka no šīs kaites cieš vienīgi nabagie, bagātajiem nekad nav gana, un sākas viņu lielās ciešanas. Trampa paziņojums, ka arī Latvijai esot jārisina Hormuza šauruma jautājums, vienos izsauc homēriskus smieklus, citos – trakas dusmas. Vecie ciniķi politikā patiešām ir bīstami pasaulei.
Veco atgriešanās vienmēr ir zīme – trūkst ne tikai gados jaunu cilvēku, bet nav jaunu ideālu, kuru dēļ ir vērts ziedot savu mūžu. Nesen es atkārtoti noskatījos filmu "Zigfrīds Anna Meierovics" par pirmo Latvijas ārlietu ministru. Lūk, cilvēks un politiķis, kas īstenoja skaistu valstisku sapni! Protams, arī toreiz bija politiķi pigmeji, taču sapnis par brīvu valsti tieši politisko juku dēļ Latvijai izrādījās necerēti tuvu, un šis drosmīgais vīrs to sajuta. Paldies režisoram Tālivaldim Margēvičam! Tautai ir jāatgādina, kādiem cilvēkiem ir jāuztic vara un kuriem, neskatoties uz viņu ambīcijām, vēlētājiem jāierāda viņu vieta. Nav viegli uzturēt vidējo temperatūru tik jūtīgā jautājumā kā patriotisms. Ja kāds nepārtraukti sit pie krūtīm, vicina valsts karogu un savu piederību apliecina vārdos, pa kuru laiku tad celt valsti? Bet ko nu mēs tur tik daudz par valsti, kārtējo reizi jāpārbauda katram sava temperatūra.
