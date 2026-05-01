Starp lielajiem kosmētikas zīmoliem, kas savos kosmētikas produktos izmanto dūņas, ir iespraucies šobrīd vēl salīdzinoši nelielais uzņēmums "Kemern Cosmetics".
Jau izsenis Latvija ir bijusi slavena ar saviem kūrortiem un sanatorijām, kurās dūņas un sērūdeņraža minerālūdens ticis izmantots dažādās dziednieciskās procedūrās. Taču šobrīd vairs nav daudz ārstniecības iestāžu, kas izmanto dūņas un sērūdeņraža minerālūdeni, – zudībā gājusi reiz populārā Baldones sanatorija un vēsturiskā Ķemeru kūrorta liktenis vēl joprojām ir biezā miglā tīts. Tomēr parādījies jauns dūņu un sērūdeņraža minerālūdens izmantošanas veids – šīs dabas veltes steidz izmantot kosmētikas ražotāji. Starp lielajiem šīs jomas uzņēmumiem ir arī mazi, tādi kā "Kemmern Cosmetics". "Esam vienīgais zīmols Latvijā, kura kosmētika top uz sērūdeņraža minerālūdens bāzes un bioloģiski aktīvajām dūņām, kas ir unikālas Latvijas dabas bagātības, bet pēdējā laikā nepamatoti aizmirstas," saka uzņēmuma "Kemern Cosmetics" dibinātāja un zīmola radītāja Mairita Čuda.
Ideja dzimst Jordānijā
"Mūsu ģimenē mans vīrs Andris ir lielais ideju ģenerators – viņam visu laiku ir idejas kā mājas. Ideja par dūņu kosmētiku dzima pēc mūsu ceļojuma uz Jordāniju, kur redzējām, ka Nāves jūras dūņas ir kļuvušas par neatņemamu skaistumkopšanas un veselības uzlabošanas sastāvdaļu. Atgriežoties Latvijā, sapratām, ka arī tepat Ķemeros ir pieejami līdzvērtīgi, līdz šim pārāk nenovērtēti dabas resursi, no kuriem varētu tapt vērtīgi produkti. Tolaik biju dekrēta atvaļinājumā ar trešo bērniņu un bija laiks kārtīgi pārdomāt, kā soli pa solim virzīt šo projektu," atceras M. Čuda, kura Latvijas Universitātē ir ieguvusi ekonomikas maģistra grādu.