Izrāde "Brasas pagalma dainas" "Dirty Deal Teatro" reizē ir un nav "reiz bija" pasaka.
Bērnības atmiņas, par kurām vērts iestudēt izrādi, ir būtiska tēma ne tikai sirmgalvjiem, bet arī jaunajai profesionāļu paaudzei. Iestudējums "Brasas pagalma dainas" neatkarīgajā "Dirty Deal Teatro" (DDT), kas šī gada maijā piedzīvoja pirmizrādi, netieši sasaucas ar Valmieras Vasaras teātra festivāla programmu bērniem, kur topošajiem un jaunajiem teatrāļiem dota iespēja pārbaudīt eksperimentālas idejas. Tādā veidā radošajam tandēmam, kas apvieno scenogrāfi mākslinieci Signiju Joci, aktierisko un muzikālo pieredzi uzkrājušo Rihardu Zelezņevu kā režisoru, kas veiksmīgi parādīja potenciālu iepriekšējā sezonā ar nominācijas vērto iestudējumu "Metamorfozes" Liepājas Leļļu teātrī, šoreiz pievienojušies domubiedri – aktieri Alise Dzene, Rūdolfs Apse, Aleksandrs Bricis un dramaturģe Rūta Dišlere –, kopā atceroties bezrūpīgo bērnības laiku ar mazliet nostalģisku skatienu.
"Brasas pagalma dainas" reizē ir un nav "reiz bija" pasaka, jo spēles noteikumi ļauj mazo skatītāju vecākiem un vecvecākiem atcerēties nesenās pagātnes gaisotni, kad naudu vēl sauca par latiem, mobilo telefonu nebija un bērnudienu dzīve ritēja pagalmos. Taču ar tiem, kuri to nav piedzīvojuši, teatrāli aizraujoši piedzīvojumi notiek tieši te un tagad.
Spēles ar atmiņām
Dramaturģe Rūta Dišlere ir autore vairākām bērnu izrādēm, starp kurām aktuālās ir "Apciemot lībieti", kas tiek spēlēta Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, "Dzīvs" (Istabas teātris), kas notiek Medicīnas muzejā, "Zem eglītes" (Latvijas Leļļu teātris), "Muols" (Rēzeknes teātris "Joriks"). Viņa vienlaikus aktīvi strādā kā aktrise, un varbūt ar to skaidrojama viņas radīto izrāžu tekstu atbilstība mērķtiecīgiem dialogiem. Arī "Brasas pagalma dainās" nav izpušķojumu, nav liekvārdības, varoņu savstarpēji papildinošo raksturu un attiecību zīmējums risinās spraigi un neatslābstošā pakāpē notur gan dinamiku, gan skatītāju uzmanību visas izrādes laikā, kas lielā mērā ir arī režisora un scenogrāfes nopelns.
Sižets vēsta par notikumiem Brasas apkaimē, kur trīs bērni piedzīvo neparastus notikumus un kur darbojas gan spoks, gan kustīga mājas žurciņa, gan galvenā varoņa Ričarda neparastais pavadonis – iedomu draugs. Neiztrūkstošs ir arī kāds panaivs ļaundaris Soms Burkāns, kurš beigās nemaz nav tik slikts, jo, sabīstoties no kādas nejaušas tikšanās, atklāj savu vājību un visiem par prieku ātri labojas.
Koptēlu uzbur Signijas Joces fantāzija, kas pārsteidzošā kārtā nelielajā DDT zālē satilpina vairākas darbības vietas – pagalma plašumu, kur īstajā brīdī parādīties mazajai žurciņai, mājas fasādes ar logiem, kapu klajumu ar pazemes tuneli. Un priekšplānā īstā vieta atrodas gan ēnu teātra epizodēm, gan galvenā varoņa Ričarda tiešai uzrunai skatītājiem.
Astoņgadīgā zēna lomā ar pārliecinošu neviltotas patiesības devu iejūtas aktieris Aleksandrs Bricis, viņa izteiksmīgo un sirsnīgo intonāciju netieši pasvītro nelielais akcents aktiera balsī. Viņš iepazīstina ar sevi, izrādes spēles noteikumiem un sava tēla draugiem. Aktieru spēles vieglumā un grupas "Effekts" komponista Edgara Šubrovska vadībā spraigajā tempā dzirkstī asprātība un aizrautība, bet savu devu noslēpumainības notikumiem virs zemes un pazemes tunelī piešķir gaismu mākslinieks Ivars Vācers.
Ar Baronu uz tu
Iespējams, ka kādam kultūras kanonisko vērtību glabātājam Dainu tēva Krišjāņa Barona atveidojums izrādē šķitīs nepieņemams, taču padomju laikos aizmirstībā nodotā Lielo kapu teritorija, kas pārvērtās par demolēšanai pieejamu vietu, atbilst vēsturiskai patiesībai. Arī bērnu ceļš uz jebkura kultūras dižgara iepazīšanu sākas ar pirmo iespaidu.
Ja citkārt izrādes bērniem mēdz būt dažādi saprotamas, pieaugušajiem uztverot zemteksta slāni un atstājot bērniem virspusēji redzamo sižetu, tad šis ir tas gadījums, kas mērķtiecīgi provocē šīs dažādās pieredzes apkopot. Žēl, ka izrādei nav programmiņas, tomēr pati tā ir rosinājums bērniem uzzināt ko vairāk par vecāku mazotnes laikiem. Ko īsti nozīmēja lats, kāpēc tukšas pudeles varēja nodot par nieka diviem santīmiem, kas par spēli bija "jo-jo", ko nozīmē būvēt štābiņu, un jādomā, ka divdesmit pirmā gadsimta bērni par redzēto ieinteresēsies, izkāps no ekrāniem un kopā ar vienaudžiem ieraudzīs arī interesanto sev tuvajā apkārtnē. Kāpēc gan lai tā nenotiktu?
Uzziņa
"Brasas pagalma dainas", iestudējums "Dirty Deal Teatro"
- Dramaturģija Rūta Dišlere, režija Rihards Zelezņevs, scenogrāfija, kostīmi, lelle Signija Joce, lellesizgatavotāja Sintija Šadurska, mūzika Edgars Šubrovskis un grupa "Effekts", gaismas Ivars Vācers.
- Spēlē: Aleksandrs Bricis, Alise Dzene, Rūdolfs Apse.
- Nākamā izrāde 12. septembrī.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu