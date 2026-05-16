Pēc traģiskā negadījuma Bauskas novadā, kad, atgriežoties no ekskursijas un izkāpjot no skolēnu autobusa, zem cita auto riteņiem dzīvību zaudēja Īslīces pamatskolas skolniece, pašvaldība aicina pedagogus runāt ar skolēniem par drošību.
Pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Baiba Šumina stāstīja, ka pirmdien visām novada skolām izsūtīja atgādinājumu ar skolēniem pārrunāt drošības jautājumus, tajā skaitā atgādināt par ceļu satiksmes noteikumiem.
B. Šuminas rīcībā esot informācija, ka 8. maija vakarā pirms izkāpšanas no autobusa gan skolotāja, gan autobusa šoferis bija bērnus piekodinājuši būt uzmanīgiem un, pirms šķērsot ceļu, pārliecināties, ka netuvojas automašīnas. "Man nav pamata neuzticēties saviem darbiniekiem, kuri ir pieredzējuši un atbildīgi pilda darba pienākumus, taču tas šajā reizē nepaglāba no nelaimes," pauda B. Šumina. Maija otrajā pusē visas klases stundas ir veltītas drošības jautājumu atkārtošanai, pirms bērni dodas vasaras brīvlaikā. Klašu audzinātāji platformā "e-klase" arī vecākiem lūdz mājās ar bērniem pārrunāt to, cik svarīgi ir ievērot noteikumus.
B. Šumina personīgi atbalstot privāto sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv", kur sākta parakstu vākšana par stingriem ierobežojumiem transportlīdzekļu kustībai brīdī, kad skolēnu autobuss ir apstājies bērnu uzņemšanai vai izkāpšanai. Minētās iniciatīvas pārstāve Anete Aizbalte uzskata, ka pašreizējie Ceļu satiksmes noteikumi uzliek neproporcionāli lielu atbildību bērnam un autobusa vadītājam, taču nesniedz viņiem reālus rīkus drošības garantēšanai. Iniciatīvā rosināts grozīt Ceļu satiksmes noteikumus, nosakot obligātu prasību visiem transportlīdzekļu vadītājiem pilnībā apstāties vai samazināt ātrumu līdz soļu ātrumam, ja skolēnu autobuss ir apstājies bērnu uzņemšanai vai izkāpšanai un ir aktivizējis speciālos gaismas signālus un izvērsis atstarojošo "STOP" zīmi. Kustību drīkstētu atsākt tikai tad, kad autobuss būtu aizvēris durvis un izslēdzis speciālos signālus, kā arī ieslēdzis virzienrādi, ka vēlas sākt vai ir sācis kustību. Rosināts noteikt, ka visiem autobusiem, kas veic bērnu grupu pārvadājumus, jābūt aprīkotiem ar izbīdāmu, gaismu atstarojošu "STOP" signāla sviru autobusa kreisajā pusē vai rīkojuma zīmi "STOP" pavadonim vai šoferim. Iniciatīvas autori rosina arī citus priekšlikumus.
