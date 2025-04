Marta vidū Dienvidāfrikā tradicionāli notiek pasaulē prestižākās kalnu riteņbraukšanas (MTB) pāru sacensības "Cape Epic", kas no dalībniekiem prasa milzu izturību, jo varenos kalnu kāpumos, karstumā un putekļos jāsacenšas astoņas dienas pēc kārtas.

Šogad starp dalībniekiem bija arī divi azartiski riteņbraukšanas entuziasti no Latvijas – Ādolfs Žunna (31) un Kārlis Krūmiņš (32). Startējot amatieru jeb "Open" grupā, viņi veiksmīgi sasniedza finišu, ieņemot 44. vietu vairāk nekā 200 duetu konkurencē, un "Latvijas Avīzei" teic, ka šis bijis patiešām episks piedzīvojums.

Tikšanās Minhenē, loterija un negaidīts piedāvājums

Pagājuši krietni vairāk par desmit gadiem, kopš arī latvieši pirmo reizi uz savas ādas izbaudīja, kas ir slavenās "Cape Epic" sacīkstes. Katru gadu arvien atrodas piedzīvojumu un pārbaudījumu kāri jauni cilvēki, kas dodas uz pasaules otru malu ar velosipēdiem bagāžā. Pērn amatieru grupā visos posmos un kopvērtējumā uzvarēja Oskars Muižnieks un Lauris Purniņš, bet dāmu sacensībās otrās bija Beāte Kovgere un Krista Pūcīte.

Sacensības ir tik populāras, ka ne kurš katrs, kam ienākusi prātā doma par piedalīšanos, pie tādas iespējas tiek, jo gribētāju skaits ir tik liels, ka tiek rīkota loterija. Ja tajā paveicas, tad piedzīvojums var sākties.

"Doma par piedalīšanos akumulējās pāris gadu, jo savulaik "Cape Epic" nobrauca komandas biedrs Jānis Vanags un jau tad man pavidēja doma, ka arī vajadzētu. Pērn nejauši ar Jāni satikāmies lidojumā no Minhenes, vārds pa vārdam un nolēmām, ka vajag pieteikties loterijai. Tajā dabūju laimīgo lozi un zvanīju Jānim, ka jābrauc, tomēr viņš pieklajīgi atteicās, jo reiz jau bija tur braucis un viņam padomā bija citas sacensības. Man tomēr gribējās sevi pierādīt, tāpēc atradu Kārli," kāds bijis pats sākums šim stāstam, atceras Ādolfs Žunna. Viņu iedvesmoja arī pērnā gada Latvijas dāmu paveiktais, jo Beāte un Krista pierādījušas, ka var un jebkuram kalnu riteņbraukšanas entuziastam to vajadzētu izdarīt. "Tieši pasākumā, kurā viņas dalījās ar savu pieredzi, uzrunāju Kārli. Abi bijām pazīstami, jo Latvijā MTB kopiena ir salīdzinoši maza. Tāpat Kārlis ir viens no labākajiem velomeistariem Latvijā, un es pie viņa vedu taisīt savu riteni. Sākumā kā joku piedāvāju, ko tu teiktu, ja pievienotos un brauktu līdzi. Kārlis atbildēja – kāpēc ne! Tā arī aizbraucām," par komandas "Epic Latvian Duo" tapšanu saka Žunna. "Neaprakstāms piedzīvojums, kuru grūti izteikt vārdos. Noteikti nenožēloju, ka pieņēmu Ādolfa piedāvājumu.

Šis bija grūtākais un garākais pasākums, kurā esmu startējis, bet tajā pašā laikā pārsteidzošākais,"

gandarīts par paveikto ir arī Kārlis Krūmiņš. "Lai arī esam sportisti amatieri, bet ir sajūta, ka ir kaut kas liels izdarīts," piebilst viņa komandas biedrs.

Kāpumi izkonkurē karstumu

Abi puiši iepriekšējā gada sezonu kalnu riteņbraukšanā aizvadīja, kā ierasts, Kārlis kļuva par Latvijas čempionu "Downhill" disciplīnā jeb braukšanā lejup no kalna. Īstā gatavošanās sākusies tad, kad citiem sezona Latvijā beigusies. "Sākām ar bāzes treniņiem, pa ziemu daudzas stundas braucām gan iekštelpās uz trenažieriem, gan ārā. Janvārī bijām uz divām nedēļām treniņnometnē Spānijā ar šosejas riteņiem, lai vāktu treniņu stundas, kilometrus un kalnus, ar kuriem mums Latvijā tā ir, kā ir. Savukārt februārī bijām uz Maljorku, kur jau trenējāmies ar MTB riteņiem, slīpējām tehniskās lietas, nobraucienus, kāpumus," atceras Ādolfs. "Man grūtākais bija braukt augšā kalnos, jo nobraucienos tomēr jūtos kā zivs ūdenī, tā ir mana ierastā vide. Sacensībās nobraucieni ļoti patika, tie bija daudzveidīgi, ātrums, arī putekļi, no dabas skatiem acis tek ārā, cik skaisti," iespaidos dalās Kārlis. Āfrika nozīmē arī karstumu, un tāds bijis arī šoreiz, taču par pārsteigumu, abi ar to tikuši veiksmīgi galā.

"Bija dienas, kad braucām 35–39 grādu karstumā, tomēr tas netraucēja tik ļoti, kā bijām gaidījuši, tāpēc smagākie noteikti bija stāvie kāpumi.

Daudzi prasa, lai pastāstām, kādas ir sajūtas, bet grūti to izskaidrot, ja pats neesi piedzīvojis. Ja mums Latvijā Siguldas kalns ir kilometru garš, bet kāpums 100 metri, tad tur četru kilometru kalnā kāpums ir 600 metri. Astoņās dienās kopumā nācās pieveikt 16 000 kāpuma metrus. Vēl salīdzinājumam, ja mums kalnu riteņbraukšanas sacensībās 50 km distancē ir 600 kāpuma metri, tad tur bija posmi, kur pirmajos piecos kilometros ir tikpat daudz un vairāk," salīdzina Ādolfs. Abiem izaicinājums bija arī astoņas starta dienas pēc kārtas, jo Ādolfs savulaik bija startējis tikai trīs dienu sacensībās, bet Kārlim daudzdienu braukšanas pieredzes neesot bijis. Katru dienu ievērota strikta atjaunošanās rutīna. Pēc finiša dienas posmā uzreiz kārtīga maltīte, tad duša un diendusa, atjaunošanās dzērieni, staipīšanās, beigās pēc iespējas ilgāks miegs, jo četros no rīta atkal jāceļas.

Ciemos pie pingvīniem

Šādās sacīkstēs svarīgs ir katrs sīkums, arī uzticamajos "kumeļos" velosipēdos. Problēmas radušās tikai pirmajā dienā prologā. "Kā jau minēju, Kārlis ir izcils velomeistars, kas mums abiem bija liels pluss. Ričukiem katru dienu vajadzēja taisīt apkopi, jo putekļi saiet visur, viss jāpārbauda un jāiztīra, lai slēdzas un darbojas. Prologā vairākas reizes dabūjām pumpēt ratu.

Āfrikā ir tā, līdzko nobrauc no trases, tā gandrīz vai garantēts, ka pārdursi riepu. Visādi dzelkšņi, krūmi, pat zāle bija asa.

Kārlis pārdūra pakaļējo ratu, un ar visu to, ka tagad ir bezkameru rati un ir speciāls šķidrums, kas aizvelk ciet caurumu, tomēr tas kā negāja, tā negāja ciet. Par laimi, tās bija vienīgās tehniskās problēmas, un par to paldies Kārlim," komandas biedru uzteic Ādolfs. Mūsu platuma grādu cilvēkiem Āfrika vispirms asociējas ar dabu un dzīvniekiem, taču neko eksotiskāku par čūsku sacensību laikā redzēt nav izdevies. "Pēdējā posma finišā uz viena galda stāvēja dzīvnieka galvaskauss, mums teica, ka leoparda, jo tajā apkārtnē, kur braucām, tie mēdz parādīties. Es tikai vienu čūsku redzēju. Pirms un pēc sacensībām izmantojām iespēju apskatīt Keiptaunas apkārtni, apciemojām pludmalē pingvīnus, citviet pa pļavu skaidīja strausi. Nepierasti, jo pie mums jau tos varam redzēt tikai zoodārzā," par piedzīvoto stāsta braucēji. Dienvidāfrika nebūt nav drošākā vieta uz planētas, taču arī šajā ziņā problēmas nav radušās, jo sacensības noorganizētas ļoti profesionāli un augstā līmenī. "Pirmajā dienā, kad ielidojām un iekārtojāmies dzīvesvietā, līdz ar tumsiņu devāmies nelielā treniņā. Tad

vienubrīd, kad pilsētvide palika retāka, tad gan palika neomulīgāk, jo vietējie cilvēki sāka mums kaut ko saukt, taču kopumā nebija sajūtas, ka būtu jāuztraucas,"

latvieši tālajā zemē jutušies droši.

Vienā trasē ar leģendu

"Cape Epic" šogad startēja un profesionāļu grupā kopā ar kolēģi uzvarēja kalnu riteņbraukšanas leģenda Nino Šurters no Šveices. Žunna atzīst, ka sajūta, ka vari startēt vienā trasē ar tāda kalibra sportistiem, ir īpaša. "Mēs tomēr esam amatieri, braucam prieka pēc. Izdevumus, lai varbūt izklausās muļķīgi, bet necentāmies sīki rēķināt. Skaidrs, ka bez atbalstītājiem tas nebūtu iespējams, bet kopā ar sagatavošanās nometnēm tie varētu būt ap 18 000 eiro uz abiem. Jā, āķis lūpā mums abiem ir, bet pagaidām par vēl vienu reizi Āfrikā nedomājam. Nākamajā dienā pēc finiša par to runājām un kategorisks nē nebija, bet labprāt pamēģinātu startēt citviet. "Cape Epic" organiztori rīko sacensības arī Šveicē, Andorā un Horvātijā, iespējams, nākamgad varētu pamēģināt Šveici.

Taču Latvija noteikti būs pārstāvēta arī nākamgad Āfrikā, jo zinu džekus, kas plāno un cer tikt pie pilnas loterijas lozes,"

piebilst Ādolfs, kurš ikdienā strādā pārdošanas nozarē, savukārt Kārlim Rīgas centrā ir sava veloapkopes darbnīca, kā arī algots darbs vēl vienā citā darbnīcā. Ar riteņiem abi ir saistīti nu jau daudzus gadus un nedomā kaut ko mainīt. Krūmiņam šī būs trešā sezona "downhill" disciplīnā, kurā viņš startējis arī Eiropas kausā, savukārt Žunna turpinās braukt kalnu riteņbraukšanā. "Šoseja man ne visai patīk, jo šķiet daudz bīstamāka. Tas varbūt izklausās neloģiski, jo kalnu riteņbraukšanā ir akmeņi, saknes, krūmi un kas tik vēl ne, bet, ja nokrīti, tad, visticamāk, pats esi vainīgs. Savukārt šosejā ir daudz lielāks ātrums, vienreiz kāds netīšām uzsit pa stūri, un esi gar zemi," spriež Ādolfs Žunna.