No 1. jūlija iedzīvotājiem būs jāmaksā par elektroenerģijas tīkla balansēšanas jaudas uzturēšanu. Par to jau izsūtīti paziņojumi.

Reklāma

Pēc tam kad gada sākumā Latvija kopā ar Lietuvu un Igauniju atvienojās no BRELL tīkla un veiksmīgi saslēdzās ar Eiropas elektrotīklu, plašākai sabiedrībai kļuva zināms, ka turpmāk nāksies pašiem uzturēt tīkla balansēšanas jaudas un par tām arī maksāt. Nu šis brīdis ir pienācis, un samaksa no 1. jūlija tiks pievienota iedzīvotāju elektrības rēķiniem. Operators gan mierina, ka vismaz sākotnēji samaksa par balansēšanas jaudu uzturēšanu varētu būt neliela – vienai mājsaimniecībai veidot vidēji 30 centus mēnesī.

Pēc atslēgšanās no BRELL darbu ir uzsācis kopīgs Baltijas balansēšanas jaudas tirgus. Savas balansēšanas jaudas tagad ir jāuztur ne tikai Latvijai, bet arī Lietuvai un Igaunijai. 2025. gada sākumā kopējās balansēšanas jaudas izmaksas Latvijā tika prognozētas 40,74 miljonu eiro apjomā. Pārejas periodā tās ir nofiksētas. Pārvades sistēmas operators jaudu uzturēšanas izmaksu prognozi salīdzinās ar faktiskajām izmaksām gada beigās. Līdz ar to vēl šogad nekas nemainīsies. Radusies starpība starp prognozētajām un faktiskajām izmaksām gan tiks iekļauta 2026. gada izmaksās, kas tad varētu solīt izmaiņas nākotnē. Gada pirmajā pusē par balansēšanas jaudām maksājis pats pārvades sistēmas operators – AS "Augstsprieguma tīkls" ("AST"), bet no 1. jūlija kārtība mainās. Aprēķināts, ka balansēšanas jaudas uzturēšanas cena būs 0,003 eiro par megavatstundu (MWh), un, pēc pakalpojuma sniedzēja aplēsēm, tas vidējai mājsaimniecībai rēķinā veidotu 0,3 eiro mēnesī.

Mājsaimniecībām – balansēšana jau cenā

Cilvēki bieži vien neiedziļinās par elektroenerģiju saņemtajos rēķinos un pat īsti nezina, kādas komponentes tos veido. Taču, kad tiek pievienota kāda jauna izmaksu pozīcija, viņi vēlas noskaidrot, par kādu summu pieaugs viņu rēķini. Tie, kuri izmanto "Elektrum" Ekonomisko piedāvājumu par fiksētu cenu, ir neizpratnē, ka no 1. jūlija, kad tiks pievienotas ar balansēšanas jaudas uzturēšanu saistītās izmaksas, elektroenerģijas cena saruks no līdzšinējiem 14,7 centiem par kilovatstundu (kWh), ieskaitot PVN, uz 13,8 centiem par kWh.

Turklāt daudziem iedzīvotājiem "Elektrum" nosūtītajā piedāvājumā mulsinoša šķiet piebilde "elektroenerģijas cenā nav ietverta maksa par sistēmas pakalpojumiem", kas vedina izdarīt pieņēmumu, ka balansēšanas jaudu uzturēšanas maksa vēl tiks pierēķināta klāt.

Taču tirgotājs skaidro, ka tā vis nebūšot. ""Elektrum" cenu piedāvājumos vienmēr ir iekļautas visas ar balansēšanu saistītās izmaksas. "Elektrum" rēķinā klientiem ir viena skaidra cena par elektroenerģiju, kas tiek nodrošināta visa līguma darbības laikā. Tas nozīmē, ka "Elektrum" klientiem no 1. jūlija nemaina līgumu un neuzliek papildus jau esošajai elektroenerģijas cenai maksāt par balansēšanas jaudas uzturēšanu," skaidro AS "Latvenergo" pārdošanas direktore Ivita Reidzāne, norādot, ka "Elektrum" fiksētas cenas līgums uz fiksētu termiņu nozīmē, ka šajā līgumā tā darbības laikā cena par elektroenerģiju netiks mainīta. "Beztermiņa līgumos jauni cenas piedāvājumi var tikt nosūtīti saskaņā ar līguma noteikumiem, piemēram, beidzoties vienam termiņam un piedāvājot klientam nosacījumus nākamajam periodam," teic I. Reidzāne, piebilstot, ka klientiem rēķinos tiek norādīta visa tā informācija, kas ir noteikta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteikumos. Elektroenerģijas cenai tiek pievienota maksa par pārvades un sadales pakalpojumiem, kas tiek norādīta kā maksa par sistēmas pakalpojumiem.

Nākamā gada izmaksas vēl rēķinās

Jautāts, vai bez "AST" atbalsta nākamajā gadā mājsaimniecībām elektroenerģijas tīkla balansēšanas jaudas uzturēšanas izmaksas būtiski pieaugs, SPRK Enerģētikas departamenta direktors Jānis Negribs teic, ka aprēķini par to, cik lielas izmaksas būs nākamajā gadā, vēl nav veikti. "No nākamā gada piemērojamas maksas, balstoties uz tā brīža tirgus datiem. 2026. gada janvāra maksa būs zināma 2025. gada oktobrī, jo "AST" izmaksas prognozē un publicē vismaz divus mēnešus iepriekš." Viņš arī sola, ka oktobrī ekspluatācijā būs nodotas "AST" lieljaudas bateriju sistēmas, kurām būšot izmaksu mazinošs efekts. "Vienlaikus gan jāņem vērā, ka patērētāju gala maksājumu ietekmē ne vien balansēšanas jaudas uzturēšanas izmaksas, bet arī elektroenerģijas cena un sistēmas pakalpojumu izmaksas. Atkarībā no elektroenerģijas patēriņa un izvēlētās pieslēguma jaudas šo izmaksu īpatsvars rēķinos ir atšķirīgs. Tomēr būtisku maksājuma daļu veido tieši elektroenerģijas cena, kas veidojas elektroenerģijas vairumtirgū," uzsver J. Negribs.